https://ria.ru/20221028/rossiyane-1827545796.html

Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян за границу

Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян за границу - РИА Новости, 28.10.2022

Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян за границу

Нельзя поддаваться ажиотажу и выступать за внесение поправок в Конституцию РФ, позволяющую россиянам выехать за границу в любое время и вернуться обратно,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:21

2022-10-28T15:21

2022-10-28T15:21

общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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САМАРКАНД, 28 окт - РИА Новости. Нельзя поддаваться ажиотажу и выступать за внесение поправок в Конституцию РФ, позволяющую россиянам выехать за границу в любое время и вернуться обратно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В соответствии с нашей конституцией, любой гражданин РФ имеет право уехать, куда он считает нужным, вернуться, никаких препятствий ему не должно оказываться, если он не совершил правонарушения, подпадающее под Уголовный или иной кодекс. Конституцию в этом менять, я считаю, не надо, это законное право должно быть у граждан (на свободу перемещения - ред.), и ни в коей мере здесь не надо поддаваться избыточному ажиотажу", - заявила она журналистам.

https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф