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Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян за границу - РИА Новости, 28.10.2022
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Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян за границу
Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян за границу - РИА Новости, 28.10.2022
Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян за границу
Нельзя поддаваться ажиотажу и выступать за внесение поправок в Конституцию РФ, позволяющую россиянам выехать за границу в любое время и вернуться обратно,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:21
2022-10-28T15:21
общество
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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САМАРКАНД, 28 окт - РИА Новости. Нельзя поддаваться ажиотажу и выступать за внесение поправок в Конституцию РФ, позволяющую россиянам выехать за границу в любое время и вернуться обратно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В соответствии с нашей конституцией, любой гражданин РФ имеет право уехать, куда он считает нужным, вернуться, никаких препятствий ему не должно оказываться, если он не совершил правонарушения, подпадающее под Уголовный или иной кодекс. Конституцию в этом менять, я считаю, не надо, это законное право должно быть у граждан (на свободу перемещения - ред.), и ни в коей мере здесь не надо поддаваться избыточному ажиотажу", - заявила она журналистам.
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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
15:21 28.10.2022
 
Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян за границу

Матвиенко заявила, что россияне имеют право уехать из страны и беспрепятственно вернуться

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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САМАРКАНД, 28 окт - РИА Новости. Нельзя поддаваться ажиотажу и выступать за внесение поправок в Конституцию РФ, позволяющую россиянам выехать за границу в любое время и вернуться обратно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"В соответствии с нашей конституцией, любой гражданин РФ имеет право уехать, куда он считает нужным, вернуться, никаких препятствий ему не должно оказываться, если он не совершил правонарушения, подпадающее под Уголовный или иной кодекс. Конституцию в этом менять, я считаю, не надо, это законное право должно быть у граждан (на свободу перемещения - ред.), и ни в коей мере здесь не надо поддаваться избыточному ажиотажу", - заявила она журналистам.
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ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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