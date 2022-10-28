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Сенатор пригрозил США адекватным ответом по центрам принятия решений - РИА Новости, 28.10.2022
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Сенатор пригрозил США адекватным ответом по центрам принятия решений
Сенатор пригрозил США адекватным ответом по центрам принятия решений - РИА Новости, 28.10.2022
Сенатор пригрозил США адекватным ответом по центрам принятия решений
Американцы должны понимать, что в случае возникновения угрозы, включая ядерную, Россия готова адекватно отреагировать по всем центрам принятия решений, в том... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:31
2022-10-28T14:35
безопасность
россия
сша
совет федерации рф
ядерное оружие
нато
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американцы должны понимать, что в случае возникновения угрозы, включая ядерную, Россия готова адекватно отреагировать по всем центрам принятия решений, в том числе и за океаном, сказал член оборонного комитета Совфеда Игорь Морозов."У нас должна быть готовность - как на учениях наших ядерных сил и США должны понимать, что Россия готова адекватно отреагировать по всем центрам принятия решений, в том числе и за океаном, и НАТО не кончается только европейским театром военных действий", - сказал политик в ходе пресс-конференции на тему: "Ядерные провокации на Украине: Кому это нужно?" в рамках спецпроекта "Украинское досье". Мероприятие проходит на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня" в пятницу.Морозов подчеркнул, что у нас есть военная стратегия об использовании ядерного оружия в случае возникновения угрозы для РФ. США об этом знают и учитывают это в своей сегодняшней стратегии, добавил он."Но им очень выгодно создать ядерную провокацию, потому что она окончательно добивает Европу как конкурентное экономическое поле и все, что там создано - интеллектуальная собственность, индустриальные, технологические активы - они перейдут в США, как это было после Второй мировой войны", - отметил он. И это создает для США шанс успешно выйти из той рецессии, в которой они находятся, заключил политик.
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безопасность, россия, сша, совет федерации рф, ядерное оружие, нато
Безопасность, Россия, США, Совет Федерации РФ, Ядерное оружие, НАТО
14:31 28.10.2022 (обновлено: 14:35 28.10.2022)
 
Сенатор пригрозил США адекватным ответом по центрам принятия решений

Сенатор Морозов: Россия адекватно отреагирует на угрозу по всем центрам принятия решений

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американцы должны понимать, что в случае возникновения угрозы, включая ядерную, Россия готова адекватно отреагировать по всем центрам принятия решений, в том числе и за океаном, сказал член оборонного комитета Совфеда Игорь Морозов.
"У нас должна быть готовность - как на учениях наших ядерных сил и США должны понимать, что Россия готова адекватно отреагировать по всем центрам принятия решений, в том числе и за океаном, и НАТО не кончается только европейским театром военных действий", - сказал политик в ходе пресс-конференции на тему: "Ядерные провокации на Украине: Кому это нужно?" в рамках спецпроекта "Украинское досье". Мероприятие проходит на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня" в пятницу.
Морозов подчеркнул, что у нас есть военная стратегия об использовании ядерного оружия в случае возникновения угрозы для РФ. США об этом знают и учитывают это в своей сегодняшней стратегии, добавил он.
"Но им очень выгодно создать ядерную провокацию, потому что она окончательно добивает Европу как конкурентное экономическое поле и все, что там создано - интеллектуальная собственность, индустриальные, технологические активы - они перейдут в США, как это было после Второй мировой войны", - отметил он. И это создает для США шанс успешно выйти из той рецессии, в которой они находятся, заключил политик.
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БезопасностьРоссияСШАСовет Федерации РФЯдерное оружиеНАТО
 
 
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