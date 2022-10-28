https://ria.ru/20221028/rossiya-1827524382.html

Сенатор пригрозил США адекватным ответом по центрам принятия решений

Сенатор пригрозил США адекватным ответом по центрам принятия решений - РИА Новости, 28.10.2022

Сенатор пригрозил США адекватным ответом по центрам принятия решений

Американцы должны понимать, что в случае возникновения угрозы, включая ядерную, Россия готова адекватно отреагировать по всем центрам принятия решений, в том... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:31

2022-10-28T14:31

2022-10-28T14:35

безопасность

россия

сша

совет федерации рф

ядерное оружие

нато

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американцы должны понимать, что в случае возникновения угрозы, включая ядерную, Россия готова адекватно отреагировать по всем центрам принятия решений, в том числе и за океаном, сказал член оборонного комитета Совфеда Игорь Морозов."У нас должна быть готовность - как на учениях наших ядерных сил и США должны понимать, что Россия готова адекватно отреагировать по всем центрам принятия решений, в том числе и за океаном, и НАТО не кончается только европейским театром военных действий", - сказал политик в ходе пресс-конференции на тему: "Ядерные провокации на Украине: Кому это нужно?" в рамках спецпроекта "Украинское досье". Мероприятие проходит на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня" в пятницу.Морозов подчеркнул, что у нас есть военная стратегия об использовании ядерного оружия в случае возникновения угрозы для РФ. США об этом знают и учитывают это в своей сегодняшней стратегии, добавил он."Но им очень выгодно создать ядерную провокацию, потому что она окончательно добивает Европу как конкурентное экономическое поле и все, что там создано - интеллектуальная собственность, индустриальные, технологические активы - они перейдут в США, как это было после Второй мировой войны", - отметил он. И это создает для США шанс успешно выйти из той рецессии, в которой они находятся, заключил политик.

https://ria.ru/20221027/zapad-1827336404.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сша, совет федерации рф, ядерное оружие, нато