В Лондоне экоактивисты распылили краску на фасад бутика Rolex
В Лондоне экоактивисты Just Stop Oil распылили оранжевую краску на фасад бутика Rolex
© Фото : Just Stop OilАктивист экологического движения Just Stop Oil распыляет оранжевую краску из огнетушителя на фасад бутика Rolex в Лондоне
Активист экологического движения Just Stop Oil распыляет оранжевую краску из огнетушителя на фасад бутика Rolex в Лондоне
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Активисты экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, распылили оранжевую краску из огнетушителя на фасад бутика швейцарских часов класса люкс Rolex в Лондоне, сообщается в пятницу на сайте движения.
"Двое активистов Just Stop Oil распылили оранжевую краску из огнетушителя на здание (бутика) Rolex", - говорится в заявлении.
Это не первый инцидент с участием активистов Just Stop Oil – акции протеста продолжаются непрерывно почти месяц. До этого они обливали краской здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti, Ferrari и штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
В июле экоактивисты приклеили свои руки к раме одной из самых известных и наиболее популярных английских картин "Телега для сена", написанной Джоном Констеблом. Перед этим они накрыли ее измененным изображением, на котором показано, как увеличение добычи нефти уничтожит сельскую местность. В оригинальной версии на картине запечатлена мельница на реке, в то время как в измененной версии на месте реки изображена дорога, в небе летают самолеты, и вдалеке виден дым от труб.
Движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году. Активисты не раз устраивали протесты, перекрывая крупные дороги и приклеивая себя к картинам в галереях.