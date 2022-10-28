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Икра на зиму: лучшие и простые рецепты домашнего приготовления вкусных заготовок
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С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Практически у каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт, передающийся из поколения в поколение, но существует тот, который принято считать классическим.
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Закуска
Русская
43,1
0,9
1,3
7,3
лук репчатый , 1 кг
морковь, 450 г
помидоры , 1 кг
перец болгарский , 700 г
баклажаны , 500 г
кабачки , 2 кг
перец красный острый , 50 г
чеснок, 15 г
соль, 50 г
сахар , 52 г
масло подсолнечное , 64 мл
уксус, 126 мл
Репчатый лук и красный перец мелко нарезать, морковь натереть на средней терке, помидоры, баклажаны и кабачки очистить и порезать кубиками, чеснок пропустить через пресс, добавить соль, сахар, перемешать.
Шаг 1
Тушить в посуде с толстыми стенками в течение часа, за 5 минут до готовности добавить уксус, снять с плиты и перемолоть в блендере до состояния пюре.
Шаг 2
Разлить горячую смесь в стерилизованные банки, закатать крышками.
Шаг 3
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Та самая магазинная икра, вкус которой знаком многим. Майонез придает закуске мягкий, приятный привкус и особую текстуру. Алексей Ляхов, шеф-повар кафе фермерской кухни "Ферма" на ВДНХ, предлагает проверенный рецепт кабачковой икры с добавлением майонеза:
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Закуска
Русская
89,6
1
6,1
7,7
кабачки, 3 кг
лук репчатый, 1 кг
томатная паста , 75 г
майонез , 250 г
соль , 40 г
сахар, 39 г
растительное масло , 100 г
Кабачки очистить от кожуры и семечек, порезать произвольно, сварить до готовности, измельчить в блендере.
Шаг 1
В большой кастрюле обжарить мелко нарезанный лук, потом добавить кабачковое пюре, соль, сахар, довести до кипения и варить 20 минут.
Шаг 2
Добавить томатную пасту, постоянно помешивая, довести до кипения, добавить майонез, варить до однородной массы и выпаривания жидкости.
Шаг 3
Банки простерилизовать, заполнить горячей икрой, укупорить крышками, укутать одеялом и дать остыть.
Шаг 4
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Икру можно делать не только из кабачков и баклажанов, но и из помидоров. Получается ароматная паста, которую можно использовать вместо кетчупа или в качестве заправки к первым и вторым блюдам.
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Закуска
Русская
72,5
1,1
4,8
6,3
помидоры, 2 кг
морковь, 1 кг
лук репчатый, 600 г
головка чеснока, 2 шт.
сладкий красный перец , 3 шт.
сахар , 13 г
соль, 25 г
масло растительное, 200 мл
Овощи порезать произвольно, смешать, перемолоть в блендере до состояния пюре, добавить растительное масло, соль, сахар, выложить в кастрюлю с толстыми стенками, варить после закипания до выпаривания жидкости на слабом огне, периодически помешивая.
Шаг 1
Банки простерилизовать, наполнить горячей икрой, закатать крышками, перевернуть, укутать одеялом до полного остывания.
Шаг 2
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Кисло-сладкая закуска раньше производилась по стандарту, утвержденному государством, и состояла строго из четырех ингредиентов: кабачки, морковь, лук и томатная паста, а из специй использовались только соль, сахар и черный перец. Такую икру не сложно сделать в домашних условиях, следуя этому рецепту:
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Закуска
Русская
70,6
1
4,2
7,3
кабачки, 1 кг
морковь, 300 г
лук репчатый, 300 г
соль , 12 г
сахар, 8 г
растительное масло, 70 мл
черный молотый перец, 5 г
уксус 9%, 15 мл
томатная паста , 80 г
Лук порезать кубиками, морковь натереть на средней терке, молодые кабачки порезать на кубики, старые предварительно очистить от кожуры, семечек и рыхлой мякоти.
Шаг 1
Лук обжарить до полупрозрачности, добавить морковь, через 3 минуты - томатную пасту, готовить на среднем огне еще 5 минут.
Шаг 2
Выложить кабачки, лук, морковь с томатной пастой в кастрюлю с толстыми стенками, добавить соль, сахар, черный перец, накрыть крышкой и тушить на слабом огне до полуготовности.
Шаг 3
Овощную массу измельчить блендером до состояния пюре, довести до кипения, добавить уксус, выключить огонь.
Шаг 4
Разложить горячую икру по стерилизованным банкам, укупорить крышками, перевернуть, укутать одеялом до полного остывания.
Шаг 5
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Эти родственники кабачков менее распространены, чем их собратья, но в пользе и по витаминному составу им не уступают.
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Закуска
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4,7
12,8
патиссоны, 2 кг
помидоры , 500 г
репчатый лук , 300 г
чеснок зубчик , 2 шт.
сладкий перец, 200 г
морковь , 500 г
укроп , 20 г
соль , 25 г
сахар , 52 г
томатная паста, 36 г
растительное масло, 150 мл
яблочный уксус, 36 мл
Овощи помыть и произвольно нарезать, все, кроме чеснока, перемолоть в блендере, выложить массу в кастрюлю с толстыми стенками, добавить соль, сахар, томатную пасту, растительное масло, довести до кипения и варить на маленьком огне в течение часа, периодически помешивая.
Шаг 1
В конце варки добавить уксус и чеснок, пропущенный через пресс, проварить еще 5 минут и разлить по стерилизованным банкам, укупорить крышками.
Шаг 2
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Баклажаны или "синенькие", как их называют в южных регионах нашей страны, - ценный источник белка и витаминов группы В. Этот овощ семейства пасленовых используется во всех кухнях мира, а икра из него получается с более насыщенным вкусом, чем кабачковая.
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Закуска
Русская
78,2
0,8
3,5
10,9
баклажаны, 1,5 кг
помидоры , 500 г
морковь, 2 шт.
лук репчатый, 2 шт.
сахар , 10 г
соль
перец черный молотый
Баклажаны порезать на мелкие кубики и обжарить в глубокой сковороде, лук и морковь перемолоть в блендере, добавить к баклажанам, обжаривать на среднем огне еще 15-20 минут.
Шаг 1
Помидоры очистить от кожицы, нарезать мелкими кубиками, выложить в сковороду с овощами, добавить соль, сахар, перец и готовить еще 30 минут.
Шаг 2
Овощную икру разлить по стерилизованным банкам, закатать крышками.
Шаг 3
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Для приготовления этого блюда подойдут и перезрелые огурцы, закуска получится аппетитной и ароматной.
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Закуска
Русская
106,1
1,5
4,9
14,2
огурцы, 500 г
сладкие перцы , 2 шт.
репчатый лук , 1 шт.
морковь , 2 шт.
зубчики чеснока , 3 шт.
растительное масло , 50 мл
томатная паста , 36 мл
соль, 6 г
сахар, 13 г
перец черный молотый
уксус 9% , 30 мл
Огурцы, перец и лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке, чеснок пропустить через пресс.
Шаг 1
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Лук и чеснок обжарить 2 минуты на сковороде, добавить к ним морковь и перец, жарить еще 3 минуты.
Шаг 2
Добавить в сковороду огурцы, томатную пасту, соль, сахар, молотый перец, тушить под крышкой на медленном огне 30 минут.
Шаг 3
Влить уксус, проварить 5 минут, измельчить прямо в сковороде овощи блендером, проварить еще 5 минут, разлить горячую икру в стерилизованные банки, закатать крышками, перевернуть, укутать одеялом и дать остыть.
Шаг 4
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Одно из самых бюджетных блюд, особенно в сезон сбора урожая. Зато зимой эта закуска будет очень кстати к любому гарниру или в качестве ингредиента при приготовлении так любимого многими россиянами борща.
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Закуска
Русская
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1,4
7,2
18,7
свекла , 1 кг
лук репчатый , 300 г
масло растительное , 80 мл
соль, 30 г
перец черный молотый , 5 г
паприка копченая молотая , 10 г
кориандр молотый , 5 г
уксус столовый (9%) , 18 г
сахар, 60 г
Свеклу сварить и натереть на терке для корейской моркови, лук нарезать мелкими кубиками.
Шаг 1
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В кастрюлю с толстыми стенками налить масло, выложить лук и обжаривать 10 минут, добавить свеклу, соль, сахар, пряности, уксус, тушить на малом огне 30 минут.
Шаг 2
Разложить кипящую икру по стерилизованным банкам, перевернуть, укутать одеялом до полного остывания.
Шаг 3
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Очень полезное и простое в приготовлении блюдо, послужит хорошим полуфабрикатом при готовке зимой, а также вкусной закуской к мясу и картофельным гарнирам.
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Закуска
Русская
68,5
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2,9
9,7
морковь, 1 кг
помидоры , 1 кг
лук репчатый, 1 кг
чеснок головка , 1 шт.
масло растительное, 200 мл
перец красный горький, 1 шт.
имбирь молотый, 30 г
Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать кубиками, с помидоров снять шкурку и нарезать дольками, смешать овощи в кастрюле с толстыми стенками, добавить масло, соль, сахар, пропущенный через пресс чеснок, мелко нарезанный горький перец и имбирь.
Шаг 1
Тушить на среднем огне в течение 1 часа, после готовности снять с огня и измельчить блендером, добавить специи по вкусу.
Шаг 2
Разложить массу по стерилизованным банкам, укупорить крышками, дать остыть.
Шаг 3
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Овощную икру можно сделать так, чтобы репчатый лук в ней был основным ингредиентом. Эта острая закуска многим придется по вкусу и будет органично смотреться на праздничном столе. Кроме того, ее можно использовать в качестве заправки к другим блюдам.
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Закуска
Русская
80
1,3
5,1
7,3
лук репчатый, 1 кг
помидоры, 400 г
соус томатный , 54 г
подсолнечное масло , 65 мл
укроп пучок , 1 шт.
соль
500 г лука нарезать полукольцами и обжарить до прозрачности, остальные 500 г порезать кубиками, обдать кипятком, пропустить через мясорубку, соединить весь лук с нарезанными дольками помидорами и томатным соусом, добавить соль, растительное масло, варить помешивая 25 минут.
Шаг 1
За 5 минут до готовности добавить мелко нарезанный укроп, разложить кипящую икру по стерилизованным банкам, закатать крышками, укутать одеялом, дать остыть.
Шаг 2
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Домашняя икра из спелой тыквы с добавлением других овощей прекрасно подходит для бутербродов. В отличие от других вариантов овощной икры, тыква не обжаривается, а тушится, закуска получается нежная на вкус с воздушной консистенцией.
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165,9
1,4
14,3
7,8
тыква , 1,5 кг
лук репчатый , 500 г
морковь, 500 г
сладкий перец , 500 г
чеснок, 100 г
томатная паста , 200 г
масло растительное , 200 мл
сахар , 26 г
соль, 18 г
уксус 6% , 50 г
смесь перцев , 5 г
Морковь и тыкву натереть на крупной терке, лук и перец нарезать соломкой, выложить в кастрюлю, добавить растительное масло и тушить на среднем огне до тех пор, пока тыква не даст сок.
Шаг 1
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Добавить томатную пасту, соль, сахар, перец, проварить на медленном огне 30 минут, за 10 минут до готовности добавить чеснок, пропущенный через пресс.
Шаг 2
Кипящую массу перемолоть блендером до пюре, добавить уксус, дать закипеть и разложить по стерилизованным банкам, укупорить крышками.
Шаг 3
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Отличный соус для тех, кто любит поострее. Его можно добавлять к сыру, мясу, рыбе и просто намазывать на хлеб.
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3
9
помидоры, 1,5 г
яблоки, 0,5 г
болгарский перец , 0,5 г
морковь, 0,5 г
перец острый , 50 г
чеснок , 100 г
уксус, 100 мл
растительное масло , 100 г
сахар , 100 г
соль, 25 г
Все овощи, кроме чеснока, нарезать кусочками и перемолоть в блендере, добавить соль и варить на малом огне под крышкой 1 час.
Шаг 1
После того, как масса немного остынет, добавить в нее уксус, сахар, масло, пропущенный через пресс чеснок и разложить по стерильным банкам, укупорив крышками.
Шаг 2
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Болгарский перец добавляют в разные блюда, делают болгарское лечо, запекают, тушат, замораживают, а икра из этого овоща имеет свойственный только ему вкус и аромат.
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Закуска
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49,17
1,14
2,3
6,51
болгарский перец , 1 кг
помидоры, 500 г
морковь, 350 г
лук репчатый , 450 г
растительное масло , 51 г
уксус , 40 г
чеснок, 20 г
соль
острый перец
Болгарский перец нарезать дольками, лук, помидоры - кубиками, морковь натереть на крупной терке.
Шаг 1
Сладкий перец выложить на противень и запекать в духовом шкафу 25 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 2
Лук обжарить до прозрачности, добавить морковь, обжаривать до готовности.
Шаг 3
В кастрюлю с толстым дном выложить зажарку, томатную пасту, болгарский перец, натертый на терке чеснок, соль, острый перец, дать закипеть, убавить огонь и тушить 30 минут.
Шаг 4
Снять с огня, перемолоть блендером, снова поставить на плиту, дать закипеть, добавить уксус, тушить 7 минут, разложить кипящую икру по стерилизованным банкам, укупорить.
Шаг 5
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простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Эта закуска обладает необычным медовым привкусом и ароматом, хорошо подойдет в качестве дополнения к мясным и картофельным блюдам.
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Закуска
Русская
76,1
1,1
3,7
9,6
баклажан , 1 шт.
перец красный сладкий , 2 г
помидоры плотные красные , 1,2 кг
зубчики чеснока , 2 шт.
мед , 50 г
яблочный уксус , 36 мл
соль
горький перец
мускатный орех , 10 г
имбирь, 10 г
масло оливковое , 30 мл
Баклажан и болгарские перцы запекать в духовом шкафу 45 минут при температуре 180 градусов, потом баклажан очистить от кожицы, а перцы - от семян.
Шаг 1
Запеченные овощи порезать на кубики, с помидоров снять кожицу, тоже нарезать кубиками, имбирь натереть на терке.
Шаг 2
Все смешать, добавить оливковое масло, тушить на слабом огне 30 минут.
Шаг 3
Добавить в икру мед, соль, уксус, измельченные чеснок, горький перец, мускатный орех, тушить 15 минут.
Шаг 4
Разложить в стерилизованные банки, добавить сверху по одной столовой ложке оливкового масла, укупорить крышками.
Шаг 5
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Простой и быстрый вариант домашней заготовки, который по силу даже начинающим хозяйкам. Разнообразие овощей, используемых в закуске, делает ее вкус насыщенным и необычным.
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Закуска
Русская
49
1,1
2,8
13,2
соевый соус , 60 мл
кабачок , 1 шт.
баклажан , 1 шт.
перец болгарский , 2 шт.
помидоры , 4 шт.
лук репчатый , 1 шт.
зубчик чеснока , 2 шт.
перец красный жгучий
морковь 1 , 1 шт.
масло растительное , 64 мл
соус томатный , 60 мл
кориандр (молотый) , 5 г
петрушка
сельдерей листовой
соль, 18 г
Баклажаны нарезать кубиками, присыпать солью, оставить на 15 минут, чтобы ушла горечь.
Шаг 1
Морковь, болгарский и жгучий перец нарезать полосками, лук и кабачок - кубиками. Лук и морковь обжарить в течение 3 минут, добавить к ним болгарский и горький перец, тушить 5 минут.
Шаг 2
Баклажаны промыть от соли, отжать, добавить к овощам, туда же положить кабачок, тушить еще 5 минут.
Шаг 3
Добавить помидоры кубиками, натертый чеснок, порезанную петрушку и сельдерей, кориандр, томатный соус, соевый соус, перемолоть блендером и разложить по стерильным банкам.
Шаг 4
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Икра из лисичек получается с насыщенным вкусом, отлично подходит всем, кто старается снизить вес или придерживается поста, в качестве источника белка.
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Закуска
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9
4
лисички , 350 г
лук , 100 г
морковь, 100 г
масло растительное , 50 г
душистый перец горошком , 4 шт.
соль, 5 г
уксус, 6 г
Подготовленные грибы измельчить в блендере, выложить в казан, добавить 25 мл растительного масла, поставить на огонь, дать закипеть и тушить на малом огне 40 - 60 минут до испарения жидкости.
Шаг 1
Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать кубиками, обжарить на среднем огне 5 минут, добавить к грибам, положить соль, перец горошком, прикрыть крышкой, тушить 20 минут.
Шаг 2
Банки простерилизовать и высушить, разложить горячую икру по банкам, добавить в нее уксус и горячее растительное масло, укупорить крышками, укутать одеялом, дать остыть.
Шаг 3
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Грибную икру можно добавлять в разные блюда.
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Закуска
Русская
61
2,7
4,2
3
грибы лесные , 2 кг
лук репчатый , 300 г
морковь, 300 г
растительное масло , 100 мл
соль , 10 г
черный молотый перец , 2,5 г
Промытые и очищенные грибы варить 30 минут, после закипания снять пену, готовые грибы откинуть на дуршлаг, дать воде стечь.
Шаг 1
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Морковь и лук нарезать кубиками, обжарить до золотистого оттенка, пропустить через мясорубку.
Шаг 2
Грибы перемолоть в мясорубке, добавить к овощам, посолить, поперчить, поставить на средний огонь и тушить 40 минут.
Шаг 3
Разложить горячую икру по стерильным банкам, закатать крышками, оставить остывать.
Шаг 4
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Стерилизация позволяет сохранить домашние заготовки надолго, но она занимает много времени. Можно приготовить овощную икру без стерилизации в три раза быстрее, чем по классическому рецепту.
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Закуска
Русская
47,7
0,8
2,3
5,9
кабачки , 1,5 г
морковь , 400 г
лук , 400 г
помидоры , 400 г
растительное масло , 54 г
соль, 25 г
сахар, 10 г
черный молотый перец , 5 г
куркума, 2,5 г
кориандр, 2,5 г
лимонная кислота , 5 г
Морковь натереть на крупной терке, лук, помидоры и кабачки нарезать кубиками.
Шаг 1
Морковь тушить на среднем огне 5 минут, добавить к ней лук, тушить еще 5 минут, положить кабачки и помидоры, варить 30 минут.
Шаг 2
Готовые овощи измельчить блендером, добавить соль, сахар, молотый перец, кориандр, куркуму, поставить на огонь, дать закипеть, положить лимонную кислоту, проварить 3 минуты, разлить по чистым банкам, закатать крышками, перевернуть, укутать одеялом, дать остыть.
Шаг 3
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Несмотря на то, что уксус по этому рецепту не добавляется, закрутки взрываться не будут, если точно соблюдать все шаги.
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68,2
0,7
5
5,1
кабачки, 3 кг
помидоры, 2,5 г
болгарский перец , 1 кг
лук , 1 кг
морковь , 1 кг
томатный соус , 500 мл
растительное масло , 350 мл
соль , 54 г
сахар , 78 г
Кабачки очистить от семян и кожуры (если овощи молодые, этот шаг можно пропустить), болгарский перец нарезать дольками, с помидор снять кожицу.
Шаг 1
Кабачки и лук нарезать кубиками, морковь натереть на терке.
Шаг 2
Лук поджарить до золотистого оттенка, помидоры и болгарский перец пропустить через мясорубку.
Шаг 3
В готовый лук добавить морковь, тушить 15 минут, добавить к ним пюре из помидоров и болгарского перца, варить до закипания, положить кабачки и томатный соус, тушить 1,5 часа на медленном огне.
Шаг 4
Разложить икру по стерилизованным банкам, закатать крышками.
Шаг 5
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Простой рецепт икры из сезонных овощей для тех, у кого нет блендера, но есть мясорубка. Кабачки лучше брать зрелые или даже перезрелые, заготовка делается без стерилизации и обжаривания.
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Закуска
Русская
64,2
0,9
4
6,1
кабачки , 1 кг
сладкий перец , 200 г
лук, 200 г
морковь, 200 г
зубчики чеснока , 2 шт.
растительное масло , 64 мл
томатная паста , 30 мл
сахар, 13 г
соль, 20 г
уксус 9% , 15 мл
Овощи очистить, нарезать произвольно, пропустить через мясорубку, выложить в кастрюлю, добавить к ним подсолнечное масло, прикрыть крышкой, тушить 40 минут, добавить соль, сахар, измельченный чеснок и томатную пасту.
Шаг 1
Добавить уксус, тушить еще 5 минут, заполнить массой стерилизованные банки и закатать крышками.
Шаг 2
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
С помощью мультиварки можно готовить самые различные блюда, в том числе и овощную икру. Достаточно просто нарезать овощи кубиками и выставить правильный режим, домашняя помощница все сделает сама. Икру потом можно будет оставить кубиками или перемолоть блендером.
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Закуска
Русская
90,6
1,1
6,7
6,4
Овощи нарезать кубиками, поместить в чашу мультиварки, туда же положить мелко нарезанный укроп и чеснок, соль, черный перец, растительное масло, томатную пасту, сахар и воду, перемешать, установить режим "Тушение" и готовить до сигнала.
Шаг 1
Готовую икру можно потом измельчить блендером и выложить в чистые банки, закрыть крышками, хранить в холодильнике.
Шаг 2
простые рецепты, еда, продукты
С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Вкусная и полезная закуска, приготовление которой не занимает много времени: достаточно порезать овощи, запечь и измельчить блендером.
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Закуска
Русская
60
1,03
4,59
4,8
Баклажаны, сладкий перец, лук, кабачок, помидоры нарезать крупно, выложить в форму для запекания, положить соль, подсолнечное масло, поперчить, перемешать.
Шаг 1
Духовку нагреть до 200 градусов, запекать 20 минут, убавить жар до 160 градусов и запекать 40 минут.
Шаг 2
Готовые овощи пробить блендером и разложить по чистым банкам, закрыть крышками, хранить в холодильнике.
Шаг 3
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простые рецепты, еда, продукты
13:13 28.10.2022 (обновлено: 14:09 28.10.2022)
 

С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму

© Pixabay / Freepik/8photoБаклажанная икра
Баклажанная икра - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Pixabay / Freepik/8photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Овощная икра - одна из самых вкусных и универсальных закусок на зиму. Лучшие и простые рецепты домашних заготовок, пошаговое приготовление и советы кулинаров, - в материале РИА Новости.

Икра на зиму

Кулинары по всему миру делают икру из самых разных овощей: кабачков, патиссонов, грибов, баклажанов, свеклы, моркови, болгарского перца, смешивая ингредиенты в различных пропорциях, добавляя майонез или растительное масло, зелень, специи, перец. Икру тушат, обжаривают, варят, запекают, парят и перемалывают до состояния пюре. Приготовить ее в домашних условиях совсем несложно, а затем использовать в качестве самостоятельной закуски или ингредиента для других блюд.
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Пищевая ценность

Классическая овощная икра не только вкусный, но и полезный продукт, в 100 граммах смеси содержится:
  • калорийность - 85,7 ккал;
  • белки - 2 г;
  • углеводы - 9,1 г;
  • жиры - 4,8 г.
Необходимые для здоровья человека витамины группы B присутствуют практически в полном составе, кроме них в икре есть витамины А, С, Е, РР и Н. Богата она и микро-, макроэлементами: полиненасыщенными жирными и органическими кислотами, пищевыми волокнами, натрием, калием, фосфором, магнием, кальцием, серой, медью, бором, алюминием, йодом, марганцем, фтором.

Подготовка овощей

Овощи перед обработкой тщательно промывают, очищают от семян и кожуры, нарезают кусочками, иногда пропускают через мясорубку или перемалывают в блендере.
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Популярные рецепты икры

Овощная икра на прилавках магазинов впервые появилась в 30-х годах прошлого столетия и сразу завоевала популярность, став народным блюдом. Сейчас кулинары ее готовят по самым различным рецептам, стараясь экспериментировать и добавлять разные ингредиенты, чтобы угодить самому привередливому гурману.

Классический

Практически у каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт, передающийся из поколения в поколение, но существует тот, который принято считать классическим.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
1 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1 кг
лук репчатый
450 г
морковь
1 кг
помидоры
700 г
перец болгарский
500 г
баклажаны
2 кг
кабачки
50 г
перец красный острый
15 г
чеснок
50 г
соль
52 г
сахар
64 мл
масло подсолнечное
126 мл
уксус
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
43,1 ккал
Белки
0,9 г
Жиры
1,3 г
Углеводы
7,3 г
Приготовление
1
Репчатый лук и красный перец мелко нарезать, морковь натереть на средней терке, помидоры, баклажаны и кабачки очистить и порезать кубиками, чеснок пропустить через пресс, добавить соль, сахар, перемешать.
2
Тушить в посуде с толстыми стенками в течение часа, за 5 минут до готовности добавить уксус, снять с плиты и перемолоть в блендере до состояния пюре.
3
Разлить горячую смесь в стерилизованные банки, закатать крышками.
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Салаты на зиму: секреты заготовки и лучшие рецепты

С майонезом

С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму
Та самая магазинная икра, вкус которой знаком многим. Майонез придает закуске мягкий, приятный привкус и особую текстуру. Алексей Ляхов, шеф-повар кафе фермерской кухни "Ферма" на ВДНХ, предлагает проверенный рецепт кабачковой икры с добавлением майонеза:
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
3 кг
кабачки
1 кг
лук репчатый
75 г
томатная паста
250 г
майонез
40 г
соль
39 г
сахар
100 г
растительное масло
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
89,6 ккал
Белки
1 г
Жиры
6,1 г
Углеводы
7,7 г
Приготовление
1
Кабачки очистить от кожуры и семечек, порезать произвольно, сварить до готовности, измельчить в блендере.
2
В большой кастрюле обжарить мелко нарезанный лук, потом добавить кабачковое пюре, соль, сахар, довести до кипения и варить 20 минут.
3
Добавить томатную пасту, постоянно помешивая, довести до кипения, добавить майонез, варить до однородной массы и выпаривания жидкости.
4
Банки простерилизовать, заполнить горячей икрой, укупорить крышками, укутать одеялом и дать остыть.
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Томатная

Икру можно делать не только из кабачков и баклажанов, но и из помидоров. Получается ароматная паста, которую можно использовать вместо кетчупа или в качестве заправки к первым и вторым блюдам.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
20 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
2 кг
помидоры
1 кг
морковь
600 г
лук репчатый
2 шт.
головка чеснока
3 шт.
сладкий красный перец
13 г
сахар
25 г
соль
200 мл
масло растительное
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
72,5 ккал
Белки
1,1 г
Жиры
4,8 г
Углеводы
6,3 г
Приготовление
1
Овощи порезать произвольно, смешать, перемолоть в блендере до состояния пюре, добавить растительное масло, соль, сахар, выложить в кастрюлю с толстыми стенками, варить после закипания до выпаривания жидкости на слабом огне, периодически помешивая.
2
Банки простерилизовать, наполнить горячей икрой, закатать крышками, перевернуть, укутать одеялом до полного остывания.

Кабачковая

Кисло-сладкая закуска раньше производилась по стандарту, утвержденному государством, и состояла строго из четырех ингредиентов: кабачки, морковь, лук и томатная паста, а из специй использовались только соль, сахар и черный перец. Такую икру не сложно сделать в домашних условиях, следуя этому рецепту:
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
1 кг
кабачки
300 г
морковь
300 г
лук репчатый
12 г
соль
8 г
сахар
70 мл
растительное масло
5 г
черный молотый перец
15 мл
уксус 9%
80 г
томатная паста
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
70,6 ккал
Белки
1 г
Жиры
4,2 г
Углеводы
7,3 г
Приготовление
1
Лук порезать кубиками, морковь натереть на средней терке, молодые кабачки порезать на кубики, старые предварительно очистить от кожуры, семечек и рыхлой мякоти.
2
Лук обжарить до полупрозрачности, добавить морковь, через 3 минуты - томатную пасту, готовить на среднем огне еще 5 минут.
3
Выложить кабачки, лук, морковь с томатной пастой в кастрюлю с толстыми стенками, добавить соль, сахар, черный перец, накрыть крышкой и тушить на слабом огне до полуготовности.
4
Овощную массу измельчить блендером до состояния пюре, довести до кипения, добавить уксус, выключить огонь.
5
Разложить горячую икру по стерилизованным банкам, укупорить крышками, перевернуть, укутать одеялом до полного остывания.
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31 августа, 18:34
С солью, уксусом или сахаром: как заготовить щавель на зиму

Из патиссонов

Эти родственники кабачков менее распространены, чем их собратья, но в пользе и по витаминному составу им не уступают.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
2 кг
патиссоны
500 г
помидоры
300 г
репчатый лук
2 шт.
чеснок зубчик
200 г
сладкий перец
500 г
морковь
20 г
укроп
25 г
соль
52 г
сахар
36 г
томатная паста
150 мл
растительное масло
36 мл
яблочный уксус
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
97 ккал
Белки
1 г
Жиры
4,7 г
Углеводы
12,8 г
Приготовление
1
Овощи помыть и произвольно нарезать, все, кроме чеснока, перемолоть в блендере, выложить массу в кастрюлю с толстыми стенками, добавить соль, сахар, томатную пасту, растительное масло, довести до кипения и варить на маленьком огне в течение часа, периодически помешивая.
2
В конце варки добавить уксус и чеснок, пропущенный через пресс, проварить еще 5 минут и разлить по стерилизованным банкам, укупорить крышками.
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30 августа, 20:53
Петрушка на зиму: лучшие рецепты и тонкости заготовки

Из баклажанов

Баклажаны или "синенькие", как их называют в южных регионах нашей страны, - ценный источник белка и витаминов группы В. Этот овощ семейства пасленовых используется во всех кухнях мира, а икра из него получается с более насыщенным вкусом, чем кабачковая.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
1,5 кг
баклажаны
500 г
помидоры
2 шт.
морковь
2 шт.
лук репчатый
10 г
сахар
по вкусу
соль
по вкусу
перец черный молотый
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
78,2 ккал
Белки
0,8 г
Жиры
3,5 г
Углеводы
10,9 г
Приготовление
1
Баклажаны порезать на мелкие кубики и обжарить в глубокой сковороде, лук и морковь перемолоть в блендере, добавить к баклажанам, обжаривать на среднем огне еще 15-20 минут.
2
Помидоры очистить от кожицы, нарезать мелкими кубиками, выложить в сковороду с овощами, добавить соль, сахар, перец и готовить еще 30 минут.
3
Овощную икру разлить по стерилизованным банкам, закатать крышками.
Нарезазанный лук - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 15:27
С уксусом, лимоном, томатом: заготовки из репчатого лука на зиму

Из огурцов

Для приготовления этого блюда подойдут и перезрелые огурцы, закуска получится аппетитной и ароматной.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
1 ч. 10 мин.
Ингредиенты
500 г
огурцы
2 шт.
сладкие перцы
1 шт.
репчатый лук
2 шт.
морковь
3 шт.
зубчики чеснока
50 мл
растительное масло
36 мл
томатная паста
6 г
соль
13 г
сахар
по вкусу
перец черный молотый
30 мл
уксус 9%
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
106,1 ккал
Белки
1,5 г
Жиры
4,9 г
Углеводы
14,2 г
Приготовление
1
Огурцы, перец и лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке, чеснок пропустить через пресс.
© Unsplash/Jonathan PielmayerОгурцы
Огурцы
© Unsplash/Jonathan Pielmayer
2
Лук и чеснок обжарить 2 минуты на сковороде, добавить к ним морковь и перец, жарить еще 3 минуты.
3
Добавить в сковороду огурцы, томатную пасту, соль, сахар, молотый перец, тушить под крышкой на медленном огне 30 минут.
4
Влить уксус, проварить 5 минут, измельчить прямо в сковороде овощи блендером, проварить еще 5 минут, разлить горячую икру в стерилизованные банки, закатать крышками, перевернуть, укутать одеялом и дать остыть.

Из свеклы

Одно из самых бюджетных блюд, особенно в сезон сбора урожая. Зато зимой эта закуска будет очень кстати к любому гарниру или в качестве ингредиента при приготовлении так любимого многими россиянами борща.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
30 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
1 кг
свекла
300 г
лук репчатый
80 мл
масло растительное
30 г
соль
5 г
перец черный молотый
10 г
паприка копченая молотая
5 г
кориандр молотый
18 г
уксус столовый (9%)
60 г
сахар
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
145,3 ккал
Белки
1,4 г
Жиры
7,2 г
Углеводы
18,7 г
Приготовление
1
Свеклу сварить и натереть на терке для корейской моркови, лук нарезать мелкими кубиками.
© Pixabay / congerdesignТертая свекла
Тертая свекла
© Pixabay / congerdesign
2
В кастрюлю с толстыми стенками налить масло, выложить лук и обжаривать 10 минут, добавить свеклу, соль, сахар, пряности, уксус, тушить на малом огне 30 минут.
3
Разложить кипящую икру по стерилизованным банкам, перевернуть, укутать одеялом до полного остывания.

С морковью

Очень полезное и простое в приготовлении блюдо, послужит хорошим полуфабрикатом при готовке зимой, а также вкусной закуской к мясу и картофельным гарнирам.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
30 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
1 кг
морковь
1 кг
помидоры
1 кг
лук репчатый
1 шт.
чеснок головка
200 мл
масло растительное
1 шт.
перец красный горький
30 г
имбирь молотый
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
68,5 ккал
Белки
1 г
Жиры
2,9 г
Углеводы
9,7 г
Приготовление
1
Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать кубиками, с помидоров снять шкурку и нарезать дольками, смешать овощи в кастрюле с толстыми стенками, добавить масло, соль, сахар, пропущенный через пресс чеснок, мелко нарезанный горький перец и имбирь.
2
Тушить на среднем огне в течение 1 часа, после готовности снять с огня и измельчить блендером, добавить специи по вкусу.
3
Разложить массу по стерилизованным банкам, укупорить крышками, дать остыть.
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23 сентября, 20:21
Маринованная или квашеная: вкусные заготовки моркови на зиму

С луком

Овощную икру можно сделать так, чтобы репчатый лук в ней был основным ингредиентом. Эта острая закуска многим придется по вкусу и будет органично смотреться на праздничном столе. Кроме того, ее можно использовать в качестве заправки к другим блюдам.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
1 кг
лук репчатый
400 г
помидоры
54 г
соус томатный
65 мл
подсолнечное масло
1 шт.
укроп пучок
по вкусу
соль
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
80 ккал
Белки
1,3 г
Жиры
5,1 г
Углеводы
7,3 г
Приготовление
1
500 г лука нарезать полукольцами и обжарить до прозрачности, остальные 500 г порезать кубиками, обдать кипятком, пропустить через мясорубку, соединить весь лук с нарезанными дольками помидорами и томатным соусом, добавить соль, растительное масло, варить помешивая 25 минут.
2
За 5 минут до готовности добавить мелко нарезанный укроп, разложить кипящую икру по стерилизованным банкам, закатать крышками, укутать одеялом, дать остыть.

С тыквой

Домашняя икра из спелой тыквы с добавлением других овощей прекрасно подходит для бутербродов. В отличие от других вариантов овощной икры, тыква не обжаривается, а тушится, закуска получается нежная на вкус с воздушной консистенцией.
Домашняя икра из спелой тыквы с добавлением других овощей прекрасно подходит для бутербродов. В отличие от других вариантов овощной икры, тыква не обжаривается, а тушится, закуска получается нежная на вкус с воздушной консистенцией.
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
1,5 кг
тыква
500 г
лук репчатый
500 г
морковь
500 г
сладкий перец
100 г
чеснок
200 г
томатная паста
200 мл
масло растительное
26 г
сахар
18 г
соль
50 г
уксус 6%
5 г
смесь перцев
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
165,9 ккал
Белки
1,4 г
Жиры
14,3 г
Углеводы
7,8 г
Приготовление
1
Морковь и тыкву натереть на крупной терке, лук и перец нарезать соломкой, выложить в кастрюлю, добавить растительное масло и тушить на среднем огне до тех пор, пока тыква не даст сок.
© Фото : Frepik/rawpixel.comЖенщина режет тыкву
Женщина режет тыкву
© Фото : Frepik/rawpixel.com
2
Добавить томатную пасту, соль, сахар, перец, проварить на медленном огне 30 минут, за 10 минут до готовности добавить чеснок, пропущенный через пресс.
3
Кипящую массу перемолоть блендером до пюре, добавить уксус, дать закипеть и разложить по стерилизованным банкам, укупорить крышками.

С яблоками

Отличный соус для тех, кто любит поострее. Его можно добавлять к сыру, мясу, рыбе и просто намазывать на хлеб.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
1,5 г
помидоры
0,5 г
яблоки
0,5 г
болгарский перец
0,5 г
морковь
50 г
перец острый
100 г
чеснок
100 мл
уксус
100 г
растительное масло
100 г
сахар
25 г
соль
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
66 ккал
Белки
1 г
Жиры
3 г
Углеводы
9 г
Приготовление
1
Все овощи, кроме чеснока, нарезать кусочками и перемолоть в блендере, добавить соль и варить на малом огне под крышкой 1 час.
2
После того, как масса немного остынет, добавить в нее уксус, сахар, масло, пропущенный через пресс чеснок и разложить по стерильным банкам, укупорив крышками.
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С болгарским перцем

Болгарский перец добавляют в разные блюда, делают болгарское лечо, запекают, тушат, замораживают, а икра из этого овоща имеет свойственный только ему вкус и аромат.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
30 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
1 кг
болгарский перец
500 г
помидоры
350 г
морковь
450 г
лук репчатый
51 г
растительное масло
40 г
уксус
20 г
чеснок
по вкусу
соль
по вкусу
острый перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
49,17 ккал
Белки
1,14 г
Жиры
2,3 г
Углеводы
6,51 г
Приготовление
1
Болгарский перец нарезать дольками, лук, помидоры - кубиками, морковь натереть на крупной терке.
2
Сладкий перец выложить на противень и запекать в духовом шкафу 25 минут при температуре 180 градусов.
3
Лук обжарить до прозрачности, добавить морковь, обжаривать до готовности.
4
В кастрюлю с толстым дном выложить зажарку, томатную пасту, болгарский перец, натертый на терке чеснок, соль, острый перец, дать закипеть, убавить огонь и тушить 30 минут.
5
Снять с огня, перемолоть блендером, снова поставить на плиту, дать закипеть, добавить уксус, тушить 7 минут, разложить кипящую икру по стерилизованным банкам, укупорить.
© Фото : Freepik/atlascompanyАджика
Аджика
© Фото : Freepik/atlascompany

С медом

Эта закуска обладает необычным медовым привкусом и ароматом, хорошо подойдет в качестве дополнения к мясным и картофельным блюдам.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
30 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
1 шт.
баклажан
2 г
перец красный сладкий
1,2 кг
помидоры плотные красные
2 шт.
зубчики чеснока
50 г
мед
36 мл
яблочный уксус
по вкусу
соль
по вкусу
горький перец
10 г
мускатный орех
10 г
имбирь
30 мл
масло оливковое
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
76,1 ккал
Белки
1,1 г
Жиры
3,7 г
Углеводы
9,6 г
Приготовление
1
Баклажан и болгарские перцы запекать в духовом шкафу 45 минут при температуре 180 градусов, потом баклажан очистить от кожицы, а перцы - от семян.
2
Запеченные овощи порезать на кубики, с помидоров снять кожицу, тоже нарезать кубиками, имбирь натереть на терке.
3
Все смешать, добавить оливковое масло, тушить на слабом огне 30 минут.
4
Добавить в икру мед, соль, уксус, измельченные чеснок, горький перец, мускатный орех, тушить 15 минут.
5
Разложить в стерилизованные банки, добавить сверху по одной столовой ложке оливкового масла, укупорить крышками.
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Маринованные маслята на зиму: рецепты и способы заготовки

По-приморски

Простой и быстрый вариант домашней заготовки, который по силу даже начинающим хозяйкам. Разнообразие овощей, используемых в закуске, делает ее вкус насыщенным и необычным.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
30 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
60 мл
соевый соус
1 шт.
кабачок
1 шт.
баклажан
2 шт.
перец болгарский
4 шт.
помидоры
1 шт.
лук репчатый
2 шт.
зубчик чеснока
по вкусу
перец красный жгучий
1 шт.
морковь 1
64 мл
масло растительное
60 мл
соус томатный
5 г
кориандр (молотый)
по вкусу
петрушка
по вкусу
сельдерей листовой
18 г
соль
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
49 ккал
Белки
1,1 г
Жиры
2,8 г
Углеводы
13,2 г
Приготовление
1
Баклажаны нарезать кубиками, присыпать солью, оставить на 15 минут, чтобы ушла горечь.
2
Морковь, болгарский и жгучий перец нарезать полосками, лук и кабачок - кубиками. Лук и морковь обжарить в течение 3 минут, добавить к ним болгарский и горький перец, тушить 5 минут.
3
Баклажаны промыть от соли, отжать, добавить к овощам, туда же положить кабачок, тушить еще 5 минут.
4
Добавить помидоры кубиками, натертый чеснок, порезанную петрушку и сельдерей, кориандр, томатный соус, соевый соус, перемолоть блендером и разложить по стерильным банкам.
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Грибная

Универсальное блюдо, которое можно использовать в качестве самостоятельной закуски, начинки к выпечке, добавки к гарнирам, намазывать на тосты. Грибы подойдут любые, но лучше выбирать лесные, ароматные.

Из лисичек

Икра из лисичек получается с насыщенным вкусом, отлично подходит всем, кто старается снизить вес или придерживается поста, в качестве источника белка.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
45 мин.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
350 г
лисички
100 г
лук
100 г
морковь
50 г
масло растительное
4 шт.
душистый перец горошком
5 г
соль
6 г
уксус
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
93 ккал
Белки
1 г
Жиры
9 г
Углеводы
4 г
Приготовление
1
Подготовленные грибы измельчить в блендере, выложить в казан, добавить 25 мл растительного масла, поставить на огонь, дать закипеть и тушить на малом огне 40 - 60 минут до испарения жидкости.
2
Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать кубиками, обжарить на среднем огне 5 минут, добавить к грибам, положить соль, перец горошком, прикрыть крышкой, тушить 20 минут.
3
Банки простерилизовать и высушить, разложить горячую икру по банкам, добавить в нее уксус и горячее растительное масло, укупорить крышками, укутать одеялом, дать остыть.

Из лесных грибов

Грибную икру можно добавлять в разные блюда.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Ингредиенты
2 кг
грибы лесные
300 г
лук репчатый
300 г
морковь
100 мл
растительное масло
10 г
соль
2,5 г
черный молотый перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
61 ккал
Белки
2,7 г
Жиры
4,2 г
Углеводы
3 г
Приготовление
1
Промытые и очищенные грибы варить 30 минут, после закипания снять пену, готовые грибы откинуть на дуршлаг, дать воде стечь.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в медиабанкИкра грибная
Икра грибная
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
2
Морковь и лук нарезать кубиками, обжарить до золотистого оттенка, пропустить через мясорубку.
3
Грибы перемолоть в мясорубке, добавить к овощам, посолить, поперчить, поставить на средний огонь и тушить 40 минут.
4
Разложить горячую икру по стерильным банкам, закатать крышками, оставить остывать.

Без стерилизации

Стерилизация позволяет сохранить домашние заготовки надолго, но она занимает много времени. Можно приготовить овощную икру без стерилизации в три раза быстрее, чем по классическому рецепту.
Стерилизация позволяет сохранить домашние заготовки надолго, но она занимает много времени. Можно приготовить овощную икру без стерилизации в три раза быстрее, чем по классическому рецепту.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
1,5 г
кабачки
400 г
морковь
400 г
лук
400 г
помидоры
54 г
растительное масло
25 г
соль
10 г
сахар
5 г
черный молотый перец
2,5 г
куркума
2,5 г
кориандр
5 г
лимонная кислота
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
47,7 ккал
Белки
0,8 г
Жиры
2,3 г
Углеводы
5,9 г
Приготовление
1
Морковь натереть на крупной терке, лук, помидоры и кабачки нарезать кубиками.
2
Морковь тушить на среднем огне 5 минут, добавить к ней лук, тушить еще 5 минут, положить кабачки и помидоры, варить 30 минут.
3
Готовые овощи измельчить блендером, добавить соль, сахар, молотый перец, кориандр, куркуму, поставить на огонь, дать закипеть, положить лимонную кислоту, проварить 3 минуты, разлить по чистым банкам, закатать крышками, перевернуть, укутать одеялом, дать остыть.
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Без уксуса

Несмотря на то, что уксус по этому рецепту не добавляется, закрутки взрываться не будут, если точно соблюдать все шаги.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
3 кг
кабачки
2,5 г
помидоры
1 кг
болгарский перец
1 кг
лук
1 кг
морковь
500 мл
томатный соус
350 мл
растительное масло
54 г
соль
78 г
сахар
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
68,2 ккал
Белки
0,7 г
Жиры
5 г
Углеводы
5,1 г
Приготовление
1
Кабачки очистить от семян и кожуры (если овощи молодые, этот шаг можно пропустить), болгарский перец нарезать дольками, с помидор снять кожицу.
2
Кабачки и лук нарезать кубиками, морковь натереть на терке.
3
Лук поджарить до золотистого оттенка, помидоры и болгарский перец пропустить через мясорубку.
4
В готовый лук добавить морковь, тушить 15 минут, добавить к ним пюре из помидоров и болгарского перца, варить до закипания, положить кабачки и томатный соус, тушить 1,5 часа на медленном огне.
5
Разложить икру по стерилизованным банкам, закатать крышками.

На мясорубке

Простой рецепт икры из сезонных овощей для тех, у кого нет блендера, но есть мясорубка. Кабачки лучше брать зрелые или даже перезрелые, заготовка делается без стерилизации и обжаривания.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
30 мин.
Время готовки
2 ч.
Ингредиенты
1 кг
кабачки
200 г
сладкий перец
200 г
лук
200 г
морковь
2 шт.
зубчики чеснока
64 мл
растительное масло
30 мл
томатная паста
13 г
сахар
20 г
соль
15 мл
уксус 9%
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
64,2 ккал
Белки
0,9 г
Жиры
4 г
Углеводы
6,1 г
Приготовление
1
Овощи очистить, нарезать произвольно, пропустить через мясорубку, выложить в кастрюлю, добавить к ним подсолнечное масло, прикрыть крышкой, тушить 40 минут, добавить соль, сахар, измельченный чеснок и томатную пасту.
2
Добавить уксус, тушить еще 5 минут, заполнить массой стерилизованные банки и закатать крышками.
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В мультиварке

С помощью мультиварки можно готовить самые различные блюда, в том числе и овощную икру. Достаточно просто нарезать овощи кубиками и выставить правильный режим, домашняя помощница все сделает сама. Икру потом можно будет оставить кубиками или перемолоть блендером.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
90,6 ккал
Белки
1,1 г
Жиры
6,7 г
Углеводы
6,4 г
Приготовление
1
Овощи нарезать кубиками, поместить в чашу мультиварки, туда же положить мелко нарезанный укроп и чеснок, соль, черный перец, растительное масло, томатную пасту, сахар и воду, перемешать, установить режим "Тушение" и готовить до сигнала.
2
Готовую икру можно потом измельчить блендером и выложить в чистые банки, закрыть крышками, хранить в холодильнике.

В духовке

Вкусная и полезная закуска, приготовление которой не занимает много времени: достаточно порезать овощи, запечь и измельчить блендером.
Категория
Закуска
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
60 ккал
Белки
1,03 г
Жиры
4,59 г
Углеводы
4,8 г
Приготовление
1
Баклажаны, сладкий перец, лук, кабачок, помидоры нарезать крупно, выложить в форму для запекания, положить соль, подсолнечное масло, поперчить, перемешать.
2
Духовку нагреть до 200 градусов, запекать 20 минут, убавить жар до 160 градусов и запекать 40 минут.
3
Готовые овощи пробить блендером и разложить по чистым банкам, закрыть крышками, хранить в холодильнике.
© Pixabay / sam8927Стеклянная банка
Стеклянная банка
© Pixabay / sam8927

Советы кулинаров

  • При приготовлении икры лучше пробовать продукт и добавлять специи по вкусу.
  • Овощную массу можно перемалывать в блендере или оставлять кубиками, руководствуясь своими предпочтениями.
  • Если нет времени и желания пользоваться стерилизацией, необходимо обязательно добавлять в овощи кислоту (уксус, лимонную кислоту), иначе заготовки могут испортиться.
  • Приготовление икры - хороший способ использовать перезрелые овощи, которые не подходят для других заготовок.
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1 сентября, 13:51
Маринованные, без косточек, с чесноком: рецепты заготовки слив на зиму
 
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