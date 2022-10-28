С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Овощная икра - одна из самых вкусных и универсальных закусок на зиму. Лучшие и простые рецепты домашних заготовок, пошаговое приготовление и советы кулинаров, - в материале РИА Новости.

Икра на зиму

Кулинары по всему миру делают икру из самых разных овощей: кабачков, патиссонов, грибов, баклажанов, свеклы, моркови, болгарского перца, смешивая ингредиенты в различных пропорциях, добавляя майонез или растительное масло, зелень, специи, перец. Икру тушат, обжаривают, варят, запекают, парят и перемалывают до состояния пюре. Приготовить ее в домашних условиях совсем несложно, а затем использовать в качестве самостоятельной закуски или ингредиента для других блюд.

Пищевая ценность

Классическая овощная икра не только вкусный, но и полезный продукт , в 100 граммах смеси содержится:

— калорийность - 85,7 ккал;

калорийность - 85,7 ккал; — белки - 2 г;

белки - 2 г; — углеводы - 9,1 г;

углеводы - 9,1 г; — жиры - 4,8 г.

Необходимые для здоровья человека витамины группы B присутствуют практически в полном составе, кроме них в икре есть витамины А, С, Е, РР и Н. Богата она и микро-, макроэлементами: полиненасыщенными жирными и органическими кислотами, пищевыми волокнами, натрием, калием, фосфором, магнием, кальцием, серой, медью, бором, алюминием, йодом, марганцем, фтором.

Подготовка овощей

Овощи перед обработкой тщательно промывают, очищают от семян и кожуры, нарезают кусочками, иногда пропускают через мясорубку или перемалывают в блендере.

Популярные рецепты икры

Овощная икра на прилавках магазинов впервые появилась в 30-х годах прошлого столетия и сразу завоевала популярность, став народным блюдом. Сейчас кулинары ее готовят по самым различным рецептам, стараясь экспериментировать и добавлять разные ингредиенты, чтобы угодить самому привередливому гурману.

Классический

Практически у каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт, передающийся из поколения в поколение, но существует тот, который принято считать классическим. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 1 кг лук репчатый 450 г морковь 1 кг помидоры 700 г перец болгарский 500 г баклажаны 2 кг кабачки 50 г перец красный острый 15 г чеснок 50 г соль 52 г сахар 64 мл масло подсолнечное 126 мл уксус Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 43,1 ккал Белки 0,9 г Жиры 1,3 г Углеводы 7,3 г Приготовление 1 Репчатый лук и красный перец мелко нарезать, морковь натереть на средней терке, помидоры, баклажаны и кабачки очистить и порезать кубиками, чеснок пропустить через пресс, добавить соль, сахар, перемешать. 2 Тушить в посуде с толстыми стенками в течение часа, за 5 минут до готовности добавить уксус, снять с плиты и перемолоть в блендере до состояния пюре. 3 Разлить горячую смесь в стерилизованные банки, закатать крышками.

С майонезом

С медом и по-приморски: лучшие рецепты овощной икры на зиму Та самая магазинная икра, вкус которой знаком многим. Майонез придает закуске мягкий, приятный привкус и особую текстуру. Алексей Ляхов, шеф-повар кафе фермерской кухни "Ферма" на ВДНХ, предлагает проверенный рецепт кабачковой икры с добавлением майонеза: Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 3 кг кабачки 1 кг лук репчатый 75 г томатная паста 250 г майонез 40 г соль 39 г сахар 100 г растительное масло Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 89,6 ккал Белки 1 г Жиры 6,1 г Углеводы 7,7 г Приготовление 1 Кабачки очистить от кожуры и семечек, порезать произвольно, сварить до готовности, измельчить в блендере. 2 В большой кастрюле обжарить мелко нарезанный лук, потом добавить кабачковое пюре, соль, сахар, довести до кипения и варить 20 минут. 3 Добавить томатную пасту, постоянно помешивая, довести до кипения, добавить майонез, варить до однородной массы и выпаривания жидкости. 4 Банки простерилизовать, заполнить горячей икрой, укупорить крышками, укутать одеялом и дать остыть.

Томатная

Икру можно делать не только из кабачков и баклажанов, но и из помидоров. Получается ароматная паста, которую можно использовать вместо кетчупа или в качестве заправки к первым и вторым блюдам. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 20 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 2 кг помидоры 1 кг морковь 600 г лук репчатый 2 шт. головка чеснока 3 шт. сладкий красный перец 13 г сахар 25 г соль 200 мл масло растительное Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 72,5 ккал Белки 1,1 г Жиры 4,8 г Углеводы 6,3 г Приготовление 1 Овощи порезать произвольно, смешать, перемолоть в блендере до состояния пюре, добавить растительное масло, соль, сахар, выложить в кастрюлю с толстыми стенками, варить после закипания до выпаривания жидкости на слабом огне, периодически помешивая. 2 Банки простерилизовать, наполнить горячей икрой, закатать крышками, перевернуть, укутать одеялом до полного остывания.

Кабачковая

Кисло-сладкая закуска раньше производилась по стандарту, утвержденному государством, и состояла строго из четырех ингредиентов: кабачки, морковь, лук и томатная паста, а из специй использовались только соль, сахар и черный перец. Такую икру не сложно сделать в домашних условиях, следуя этому рецепту: Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 1 кг кабачки 300 г морковь 300 г лук репчатый 12 г соль 8 г сахар 70 мл растительное масло 5 г черный молотый перец 15 мл уксус 9% 80 г томатная паста Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 70,6 ккал Белки 1 г Жиры 4,2 г Углеводы 7,3 г Приготовление 1 Лук порезать кубиками, морковь натереть на средней терке, молодые кабачки порезать на кубики, старые предварительно очистить от кожуры, семечек и рыхлой мякоти. 2 Лук обжарить до полупрозрачности, добавить морковь, через 3 минуты - томатную пасту, готовить на среднем огне еще 5 минут. 3 Выложить кабачки, лук, морковь с томатной пастой в кастрюлю с толстыми стенками, добавить соль, сахар, черный перец, накрыть крышкой и тушить на слабом огне до полуготовности. 4 Овощную массу измельчить блендером до состояния пюре, довести до кипения, добавить уксус, выключить огонь. 5 Разложить горячую икру по стерилизованным банкам, укупорить крышками, перевернуть, укутать одеялом до полного остывания.

Из патиссонов

Эти родственники кабачков менее распространены, чем их собратья, но в пользе и по витаминному составу им не уступают. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 2 кг патиссоны 500 г помидоры 300 г репчатый лук 2 шт. чеснок зубчик 200 г сладкий перец 500 г морковь 20 г укроп 25 г соль 52 г сахар 36 г томатная паста 150 мл растительное масло 36 мл яблочный уксус Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 97 ккал Белки 1 г Жиры 4,7 г Углеводы 12,8 г Приготовление 1 Овощи помыть и произвольно нарезать, все, кроме чеснока, перемолоть в блендере, выложить массу в кастрюлю с толстыми стенками, добавить соль, сахар, томатную пасту, растительное масло, довести до кипения и варить на маленьком огне в течение часа, периодически помешивая. 2 В конце варки добавить уксус и чеснок, пропущенный через пресс, проварить еще 5 минут и разлить по стерилизованным банкам, укупорить крышками.

Из баклажанов

Баклажаны или "синенькие", как их называют в южных регионах нашей страны, - ценный источник белка и витаминов группы В. Этот овощ семейства пасленовых используется во всех кухнях мира, а икра из него получается с более насыщенным вкусом, чем кабачковая. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1,5 кг баклажаны 500 г помидоры 2 шт. морковь 2 шт. лук репчатый 10 г сахар по вкусу соль по вкусу перец черный молотый Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 78,2 ккал Белки 0,8 г Жиры 3,5 г Углеводы 10,9 г Приготовление 1 Баклажаны порезать на мелкие кубики и обжарить в глубокой сковороде, лук и морковь перемолоть в блендере, добавить к баклажанам, обжаривать на среднем огне еще 15-20 минут. 2 Помидоры очистить от кожицы, нарезать мелкими кубиками, выложить в сковороду с овощами, добавить соль, сахар, перец и готовить еще 30 минут. 3 Овощную икру разлить по стерилизованным банкам, закатать крышками.

Из огурцов

Для приготовления этого блюда подойдут и перезрелые огурцы, закуска получится аппетитной и ароматной. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 1 ч. 10 мин. Ингредиенты 500 г огурцы 2 шт. сладкие перцы 1 шт. репчатый лук 2 шт. морковь 3 шт. зубчики чеснока 50 мл растительное масло 36 мл томатная паста 6 г соль 13 г сахар по вкусу перец черный молотый 30 мл уксус 9% Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 106,1 ккал Белки 1,5 г Жиры 4,9 г Углеводы 14,2 г Приготовление 1 Огурцы, перец и лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке, чеснок пропустить через пресс. © Unsplash/Jonathan Pielmayer Огурцы © Unsplash/Jonathan Pielmayer 2 Лук и чеснок обжарить 2 минуты на сковороде, добавить к ним морковь и перец, жарить еще 3 минуты. 3 Добавить в сковороду огурцы, томатную пасту, соль, сахар, молотый перец, тушить под крышкой на медленном огне 30 минут. 4 Влить уксус, проварить 5 минут, измельчить прямо в сковороде овощи блендером, проварить еще 5 минут, разлить горячую икру в стерилизованные банки, закатать крышками, перевернуть, укутать одеялом и дать остыть.

Из свеклы

Одно из самых бюджетных блюд, особенно в сезон сбора урожая. Зато зимой эта закуска будет очень кстати к любому гарниру или в качестве ингредиента при приготовлении так любимого многими россиянами борща. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 30 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 кг свекла 300 г лук репчатый 80 мл масло растительное 30 г соль 5 г перец черный молотый 10 г паприка копченая молотая 5 г кориандр молотый 18 г уксус столовый (9%) 60 г сахар Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 145,3 ккал Белки 1,4 г Жиры 7,2 г Углеводы 18,7 г Приготовление 1 Свеклу сварить и натереть на терке для корейской моркови, лук нарезать мелкими кубиками. © Pixabay / congerdesign Тертая свекла © Pixabay / congerdesign 2 В кастрюлю с толстыми стенками налить масло, выложить лук и обжаривать 10 минут, добавить свеклу, соль, сахар, пряности, уксус, тушить на малом огне 30 минут. 3 Разложить кипящую икру по стерилизованным банкам, перевернуть, укутать одеялом до полного остывания.

С морковью

Очень полезное и простое в приготовлении блюдо, послужит хорошим полуфабрикатом при готовке зимой, а также вкусной закуской к мясу и картофельным гарнирам. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 30 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 кг морковь 1 кг помидоры 1 кг лук репчатый 1 шт. чеснок головка 200 мл масло растительное 1 шт. перец красный горький 30 г имбирь молотый Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 68,5 ккал Белки 1 г Жиры 2,9 г Углеводы 9,7 г Приготовление 1 Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать кубиками, с помидоров снять шкурку и нарезать дольками, смешать овощи в кастрюле с толстыми стенками, добавить масло, соль, сахар, пропущенный через пресс чеснок, мелко нарезанный горький перец и имбирь. 2 Тушить на среднем огне в течение 1 часа, после готовности снять с огня и измельчить блендером, добавить специи по вкусу. 3 Разложить массу по стерилизованным банкам, укупорить крышками, дать остыть.

С луком

Овощную икру можно сделать так, чтобы репчатый лук в ней был основным ингредиентом. Эта острая закуска многим придется по вкусу и будет органично смотреться на праздничном столе. Кроме того, ее можно использовать в качестве заправки к другим блюдам. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 кг лук репчатый 400 г помидоры 54 г соус томатный 65 мл подсолнечное масло 1 шт. укроп пучок по вкусу соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 80 ккал Белки 1,3 г Жиры 5,1 г Углеводы 7,3 г Приготовление 1 500 г лука нарезать полукольцами и обжарить до прозрачности, остальные 500 г порезать кубиками, обдать кипятком, пропустить через мясорубку, соединить весь лук с нарезанными дольками помидорами и томатным соусом, добавить соль, растительное масло, варить помешивая 25 минут. 2 За 5 минут до готовности добавить мелко нарезанный укроп, разложить кипящую икру по стерилизованным банкам, закатать крышками, укутать одеялом, дать остыть.

С тыквой

Домашняя икра из спелой тыквы с добавлением других овощей прекрасно подходит для бутербродов. В отличие от других вариантов овощной икры, тыква не обжаривается, а тушится, закуска получается нежная на вкус с воздушной консистенцией.

Домашняя икра из спелой тыквы с добавлением других овощей прекрасно подходит для бутербродов. В отличие от других вариантов овощной икры, тыква не обжаривается, а тушится, закуска получается нежная на вкус с воздушной консистенцией. Время подготовки 15 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1,5 кг тыква 500 г лук репчатый 500 г морковь 500 г сладкий перец 100 г чеснок 200 г томатная паста 200 мл масло растительное 26 г сахар 18 г соль 50 г уксус 6% 5 г смесь перцев Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 165,9 ккал Белки 1,4 г Жиры 14,3 г Углеводы 7,8 г Приготовление 1 Морковь и тыкву натереть на крупной терке, лук и перец нарезать соломкой, выложить в кастрюлю, добавить растительное масло и тушить на среднем огне до тех пор, пока тыква не даст сок. © Фото : Frepik/rawpixel.com Женщина режет тыкву © Фото : Frepik/rawpixel.com 2 Добавить томатную пасту, соль, сахар, перец, проварить на медленном огне 30 минут, за 10 минут до готовности добавить чеснок, пропущенный через пресс. 3 Кипящую массу перемолоть блендером до пюре, добавить уксус, дать закипеть и разложить по стерилизованным банкам, укупорить крышками.

С яблоками

Отличный соус для тех, кто любит поострее. Его можно добавлять к сыру, мясу, рыбе и просто намазывать на хлеб. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1,5 г помидоры 0,5 г яблоки 0,5 г болгарский перец 0,5 г морковь 50 г перец острый 100 г чеснок 100 мл уксус 100 г растительное масло 100 г сахар 25 г соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 66 ккал Белки 1 г Жиры 3 г Углеводы 9 г Приготовление 1 Все овощи, кроме чеснока, нарезать кусочками и перемолоть в блендере, добавить соль и варить на малом огне под крышкой 1 час. 2 После того, как масса немного остынет, добавить в нее уксус, сахар, масло, пропущенный через пресс чеснок и разложить по стерильным банкам, укупорив крышками.

С болгарским перцем

Болгарский перец добавляют в разные блюда, делают болгарское лечо, запекают, тушат, замораживают, а икра из этого овоща имеет свойственный только ему вкус и аромат. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 30 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 кг болгарский перец 500 г помидоры 350 г морковь 450 г лук репчатый 51 г растительное масло 40 г уксус 20 г чеснок по вкусу соль по вкусу острый перец Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 49,17 ккал Белки 1,14 г Жиры 2,3 г Углеводы 6,51 г Приготовление 1 Болгарский перец нарезать дольками, лук, помидоры - кубиками, морковь натереть на крупной терке. 2 Сладкий перец выложить на противень и запекать в духовом шкафу 25 минут при температуре 180 градусов. 3 Лук обжарить до прозрачности, добавить морковь, обжаривать до готовности. 4 В кастрюлю с толстым дном выложить зажарку, томатную пасту, болгарский перец, натертый на терке чеснок, соль, острый перец, дать закипеть, убавить огонь и тушить 30 минут. 5 Снять с огня, перемолоть блендером, снова поставить на плиту, дать закипеть, добавить уксус, тушить 7 минут, разложить кипящую икру по стерилизованным банкам, укупорить. © Фото : Freepik/atlascompany Аджика © Фото : Freepik/atlascompany

С медом

Эта закуска обладает необычным медовым привкусом и ароматом, хорошо подойдет в качестве дополнения к мясным и картофельным блюдам. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 30 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 1 шт. баклажан 2 г перец красный сладкий 1,2 кг помидоры плотные красные 2 шт. зубчики чеснока 50 г мед 36 мл яблочный уксус по вкусу соль по вкусу горький перец 10 г мускатный орех 10 г имбирь 30 мл масло оливковое Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 76,1 ккал Белки 1,1 г Жиры 3,7 г Углеводы 9,6 г Приготовление 1 Баклажан и болгарские перцы запекать в духовом шкафу 45 минут при температуре 180 градусов, потом баклажан очистить от кожицы, а перцы - от семян. 2 Запеченные овощи порезать на кубики, с помидоров снять кожицу, тоже нарезать кубиками, имбирь натереть на терке. 3 Все смешать, добавить оливковое масло, тушить на слабом огне 30 минут. 4 Добавить в икру мед, соль, уксус, измельченные чеснок, горький перец, мускатный орех, тушить 15 минут. 5 Разложить в стерилизованные банки, добавить сверху по одной столовой ложке оливкового масла, укупорить крышками.

По-приморски

Простой и быстрый вариант домашней заготовки, который по силу даже начинающим хозяйкам. Разнообразие овощей, используемых в закуске, делает ее вкус насыщенным и необычным. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 30 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 60 мл соевый соус 1 шт. кабачок 1 шт. баклажан 2 шт. перец болгарский 4 шт. помидоры 1 шт. лук репчатый 2 шт. зубчик чеснока по вкусу перец красный жгучий 1 шт. морковь 1 64 мл масло растительное 60 мл соус томатный 5 г кориандр (молотый) по вкусу петрушка по вкусу сельдерей листовой 18 г соль Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 49 ккал Белки 1,1 г Жиры 2,8 г Углеводы 13,2 г Приготовление 1 Баклажаны нарезать кубиками, присыпать солью, оставить на 15 минут, чтобы ушла горечь. 2 Морковь, болгарский и жгучий перец нарезать полосками, лук и кабачок - кубиками. Лук и морковь обжарить в течение 3 минут, добавить к ним болгарский и горький перец, тушить 5 минут. 3 Баклажаны промыть от соли, отжать, добавить к овощам, туда же положить кабачок, тушить еще 5 минут. 4 Добавить помидоры кубиками, натертый чеснок, порезанную петрушку и сельдерей, кориандр, томатный соус, соевый соус, перемолоть блендером и разложить по стерильным банкам.

Грибная

Универсальное блюдо, которое можно использовать в качестве самостоятельной закуски, начинки к выпечке, добавки к гарнирам, намазывать на тосты. Грибы подойдут любые, но лучше выбирать лесные, ароматные.

Из лисичек

Икра из лисичек получается с насыщенным вкусом, отлично подходит всем, кто старается снизить вес или придерживается поста, в качестве источника белка. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 45 мин. Время готовки 1 ч. Ингредиенты 350 г лисички 100 г лук 100 г морковь 50 г масло растительное 4 шт. душистый перец горошком 5 г соль 6 г уксус Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 93 ккал Белки 1 г Жиры 9 г Углеводы 4 г Приготовление 1 Подготовленные грибы измельчить в блендере, выложить в казан, добавить 25 мл растительного масла, поставить на огонь, дать закипеть и тушить на малом огне 40 - 60 минут до испарения жидкости. 2 Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать кубиками, обжарить на среднем огне 5 минут, добавить к грибам, положить соль, перец горошком, прикрыть крышкой, тушить 20 минут. 3 Банки простерилизовать и высушить, разложить горячую икру по банкам, добавить в нее уксус и горячее растительное масло, укупорить крышками, укутать одеялом, дать остыть.

Из лесных грибов

Грибную икру можно добавлять в разные блюда. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Ингредиенты 2 кг грибы лесные 300 г лук репчатый 300 г морковь 100 мл растительное масло 10 г соль 2,5 г черный молотый перец Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 61 ккал Белки 2,7 г Жиры 4,2 г Углеводы 3 г Приготовление 1 Промытые и очищенные грибы варить 30 минут, после закипания снять пену, готовые грибы откинуть на дуршлаг, дать воде стечь. © РИА Новости / Юрий Абрамочкин Перейти в медиабанк Икра грибная © РИА Новости / Юрий Абрамочкин Перейти в медиабанк 2 Морковь и лук нарезать кубиками, обжарить до золотистого оттенка, пропустить через мясорубку. 3 Грибы перемолоть в мясорубке, добавить к овощам, посолить, поперчить, поставить на средний огонь и тушить 40 минут. 4 Разложить горячую икру по стерильным банкам, закатать крышками, оставить остывать.

Без стерилизации

Стерилизация позволяет сохранить домашние заготовки надолго, но она занимает много времени. Можно приготовить овощную икру без стерилизации в три раза быстрее, чем по классическому рецепту.

Стерилизация позволяет сохранить домашние заготовки надолго, но она занимает много времени. Можно приготовить овощную икру без стерилизации в три раза быстрее, чем по классическому рецепту. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 40 мин. Ингредиенты 1,5 г кабачки 400 г морковь 400 г лук 400 г помидоры 54 г растительное масло 25 г соль 10 г сахар 5 г черный молотый перец 2,5 г куркума 2,5 г кориандр 5 г лимонная кислота Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 47,7 ккал Белки 0,8 г Жиры 2,3 г Углеводы 5,9 г Приготовление 1 Морковь натереть на крупной терке, лук, помидоры и кабачки нарезать кубиками. 2 Морковь тушить на среднем огне 5 минут, добавить к ней лук, тушить еще 5 минут, положить кабачки и помидоры, варить 30 минут. 3 Готовые овощи измельчить блендером, добавить соль, сахар, молотый перец, кориандр, куркуму, поставить на огонь, дать закипеть, положить лимонную кислоту, проварить 3 минуты, разлить по чистым банкам, закатать крышками, перевернуть, укутать одеялом, дать остыть.

Без уксуса

Несмотря на то, что уксус по этому рецепту не добавляется, закрутки взрываться не будут, если точно соблюдать все шаги. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 15 мин. Время готовки 2 ч. Ингредиенты 3 кг кабачки 2,5 г помидоры 1 кг болгарский перец 1 кг лук 1 кг морковь 500 мл томатный соус 350 мл растительное масло 54 г соль 78 г сахар Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 68,2 ккал Белки 0,7 г Жиры 5 г Углеводы 5,1 г Приготовление 1 Кабачки очистить от семян и кожуры (если овощи молодые, этот шаг можно пропустить), болгарский перец нарезать дольками, с помидор снять кожицу. 2 Кабачки и лук нарезать кубиками, морковь натереть на терке. 3 Лук поджарить до золотистого оттенка, помидоры и болгарский перец пропустить через мясорубку. 4 В готовый лук добавить морковь, тушить 15 минут, добавить к ним пюре из помидоров и болгарского перца, варить до закипания, положить кабачки и томатный соус, тушить 1,5 часа на медленном огне. 5 Разложить икру по стерилизованным банкам, закатать крышками.

На мясорубке

Простой рецепт икры из сезонных овощей для тех, у кого нет блендера, но есть мясорубка. Кабачки лучше брать зрелые или даже перезрелые, заготовка делается без стерилизации и обжаривания. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 30 мин. Время готовки 2 ч. Ингредиенты 1 кг кабачки 200 г сладкий перец 200 г лук 200 г морковь 2 шт. зубчики чеснока 64 мл растительное масло 30 мл томатная паста 13 г сахар 20 г соль 15 мл уксус 9% Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 64,2 ккал Белки 0,9 г Жиры 4 г Углеводы 6,1 г Приготовление 1 Овощи очистить, нарезать произвольно, пропустить через мясорубку, выложить в кастрюлю, добавить к ним подсолнечное масло, прикрыть крышкой, тушить 40 минут, добавить соль, сахар, измельченный чеснок и томатную пасту. 2 Добавить уксус, тушить еще 5 минут, заполнить массой стерилизованные банки и закатать крышками.

В мультиварке

С помощью мультиварки можно готовить самые различные блюда, в том числе и овощную икру. Достаточно просто нарезать овощи кубиками и выставить правильный режим, домашняя помощница все сделает сама. Икру потом можно будет оставить кубиками или перемолоть блендером. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 1 ч. 5 мин. Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 90,6 ккал Белки 1,1 г Жиры 6,7 г Углеводы 6,4 г Приготовление 1 Овощи нарезать кубиками, поместить в чашу мультиварки, туда же положить мелко нарезанный укроп и чеснок, соль, черный перец, растительное масло, томатную пасту, сахар и воду, перемешать, установить режим "Тушение" и готовить до сигнала. 2 Готовую икру можно потом измельчить блендером и выложить в чистые банки, закрыть крышками, хранить в холодильнике.

В духовке

Вкусная и полезная закуска, приготовление которой не занимает много времени: достаточно порезать овощи, запечь и измельчить блендером. Категория Закуска Кухня Русская Сложность Легко Время подготовки 10 мин. Время готовки 1 ч. 5 мин. Пищевая ценность на 100 г продукта Калорийность 60 ккал Белки 1,03 г Жиры 4,59 г Углеводы 4,8 г Приготовление 1 Баклажаны, сладкий перец, лук, кабачок, помидоры нарезать крупно, выложить в форму для запекания, положить соль, подсолнечное масло, поперчить, перемешать. 2 Духовку нагреть до 200 градусов, запекать 20 минут, убавить жар до 160 градусов и запекать 40 минут. 3 Готовые овощи пробить блендером и разложить по чистым банкам, закрыть крышками, хранить в холодильнике. © Pixabay / sam8927 Стеклянная банка © Pixabay / sam8927

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