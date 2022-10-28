https://ria.ru/20221028/razvitie-1827425322.html

Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" обсудили идеи развития городов ДФО

Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" обсудили идеи развития городов ДФО - РИА Новости, 28.10.2022

Курсанты "Муравьев – Амурский 2030" обсудили идеи развития городов ДФО

Курсанты программы "Муравьев – Амурский 2030" - участники группы "Города" и замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов обсудили перспективы развития... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:42

2022-10-28T10:42

2022-10-28T10:42

муравьев-амурский 2030

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

сколково

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Курсанты программы "Муравьев – Амурский 2030" - участники группы "Города" и замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов обсудили перспективы развития дальневосточных городов, сообщает пресс-офис программы "Муравьев-Амурский 2030"."В основе замысла проекта – создание в городах Дальнего Востока креативных пространств, которые станут агрегатором проектов и специалистов. Участники группы основываются на анализе демографической ситуации в городах, основных факторах, влияющих на отток жителей, а также международный опыт развития креативных экономик. По мнению курсантов, сделав ставку на креативность как фактор социально-экономического развития городов, ситуацию можно изменить", – говорится в пресс-релизе.В группу "Города" входят восемь курсантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Из них двое - Алексей Чеблуков и Владимир Резниченко имеют опыт государственной службы, Екатерина Красикова и Артем Токарев заняты в сфере образования, Алексей Голубев, Эллина Пекуровская, Маргарита Белан и Алдар Мукабенов имеют опыт в других профессиональных областях.На встрече замминистра предложил сместить акцент в работе на развитие человеческого капитала. По его мнению, помимо привлечения инвестиций в макрорегион важно создавать комфортную среду для граждан, развивать сервисы, инфраструктуру, проекты образования и досуг. Именно это может стать стимулом для местных жителей остаться в регионе и привлечет людей из других субъектов.Также заместитель министра поделился своим опытом госслужбы. "Отделяйте первостепенные задачи от второстепенных. Вы должны быть сфокусированы на основных ваших целях. От вас будут ждать и быстрых побед и решения системных задач для достижения долгосрочных целей. На госслужбе должно быть место креативу, но обязательно со знанием как это реализовать", - сказал Гусейнов, слова которого цитирует пресс-офис программы.Со старта образовательного этапа "Муравьев – Амурский 2030", в мае 2022 года, ее участники изучают социально-экономическое положение дальневосточных регионов, знакомятся с деятельностью ключевых предприятий и региональными управленческими командами. В рамках первых трех модулей курсанты работали в Приморском крае, на Камчатке и в Сахалинской области. Программа четвёртого модуля проходила на полях Восточного экономического форума и была посвящена проектной деятельности.По информации пресс-офиса, семь тем, которые разрабатывают курсанты "Муравьев – Амурский 2030", сформированы на основе инициатив субъектов ДФО. Они касаются социально-экономической ситуации в городах Дальнего Востока, малой авиации, СМП, туризма, промышленной политики, трансграничного сотрудничества и трансформации университетов.Курируют проектную деятельность курсантов семь наставников–руководителей Минвостокразвития, АО "КРДВ", ФАНУ "Востокгосплан", 11 губернаторов ДФО и и.о. ректора ДВФУ. Динамика проектов обсуждается с наставниками еженедельно.Пресс-офис отмечает, что регулярные рабочие встречи - важный формат взаимодействия курсантов "Муравьев – Амурский 2030" и наставников Программы. В прямом контакте будущие региональные управленцы изучают специфику работы федеральных органов власти, систему их взаимодействия через операционную деятельность и решение отдельных государственных задач.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в партнерстве с Школой управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.Годовое обучение бесплатно для выпускников программы при условии трудоустройства на государственную службу в ДФО на срок не менее двух лет. Место работы каждого выпускника будет определяться индивидуально с учетом запросов регионов и рекомендаций Совета наставников.

https://ria.ru/20220909/vef-1815595365.html

https://ria.ru/20220908/dogovory-1815477272.html

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

муравьев-амурский 2030, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, сколково