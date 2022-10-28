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Главный раввин рассказал, почему молится за Россию - РИА Новости, 28.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221028/ravvin-1827574865.html
Главный раввин рассказал, почему молится за Россию
Главный раввин рассказал, почему молится за Россию - РИА Новости, 28.10.2022
Главный раввин рассказал, почему молится за Россию
Иудеи, живущие в России, молятся за ее благополучие, чтобы Всевышний защитил ее от внешних и внутренних врагов, рассказал в интервью РИА Новости главный раввин... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:27
2022-10-28T16:27
религия
россия
адольф шаевич
религия
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МОСКВА, 28 окт- РИА Новости. Иудеи, живущие в России, молятся за ее благополучие, чтобы Всевышний защитил ее от внешних и внутренних врагов, рассказал в интервью РИА Новости главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений Адольф Шаевич."Когда существовали Первый и Второй храм, в праздничные дни кущей приносились жертвы за 70 тогда известных народов мира, и только одна жертва – за благосостояние Израиля. Сегодня нет этой традиции, нет храма и жертвоприношений, но мы молимся за благополучие человечества. Но самая важная молитва за нас, живущих в России, конечно, за благополучие и процветание России: чтобы Всевышний защитил ее и от внутренних, и от внешних врагов", - сказал раввин РИА Новости.Ранее Шаевич заявил на пленуме Всемирного русского народного собора, что в синагогах Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России еженедельно читают молитву за президента, главу правительства и весь народ РоссииЧитайте полный текст интервью Адольфа Шаевича &gt;&gt;
https://ria.ru/20221028/shaevich-1826945390.html
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россия, адольф шаевич, религия
Религия, Россия, Адольф Шаевич, Религия
16:27 28.10.2022
 
Главный раввин рассказал, почему молится за Россию

Главный раввин Шаевич: живущие в России евреи молются за благополучие и процветание страны

© Фото : фото предоставлено пресс-службой КЕРООРГлава Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России, главный раввин Адольф Шаевич
Глава Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России, главный раввин Адольф Шаевич - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : фото предоставлено пресс-службой КЕРООР
Глава Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России, главный раввин Адольф Шаевич . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт- РИА Новости. Иудеи, живущие в России, молятся за ее благополучие, чтобы Всевышний защитил ее от внешних и внутренних врагов, рассказал в интервью РИА Новости главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений Адольф Шаевич.
"Когда существовали Первый и Второй храм, в праздничные дни кущей приносились жертвы за 70 тогда известных народов мира, и только одна жертва – за благосостояние Израиля. Сегодня нет этой традиции, нет храма и жертвоприношений, но мы молимся за благополучие человечества. Но самая важная молитва за нас, живущих в России, конечно, за благополучие и процветание России: чтобы Всевышний защитил ее и от внутренних, и от внешних врагов", - сказал раввин РИА Новости.
Ранее Шаевич заявил на пленуме Всемирного русского народного собора, что в синагогах Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России еженедельно читают молитву за президента, главу правительства и весь народ России
Читайте полный текст интервью Адольфа Шаевича >>
Главный раввин России Адольф Шаевич - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 02:12
Биография Адольфа Шаевича
 
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