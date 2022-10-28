https://ria.ru/20221028/ravvin-1827574865.html

Главный раввин рассказал, почему молится за Россию

Главный раввин рассказал, почему молится за Россию - РИА Новости, 28.10.2022

Главный раввин рассказал, почему молится за Россию

Иудеи, живущие в России, молятся за ее благополучие, чтобы Всевышний защитил ее от внешних и внутренних врагов, рассказал в интервью РИА Новости главный раввин... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:27

2022-10-28T16:27

2022-10-28T16:27

религия

россия

адольф шаевич

религия

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МОСКВА, 28 окт- РИА Новости. Иудеи, живущие в России, молятся за ее благополучие, чтобы Всевышний защитил ее от внешних и внутренних врагов, рассказал в интервью РИА Новости главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений Адольф Шаевич."Когда существовали Первый и Второй храм, в праздничные дни кущей приносились жертвы за 70 тогда известных народов мира, и только одна жертва – за благосостояние Израиля. Сегодня нет этой традиции, нет храма и жертвоприношений, но мы молимся за благополучие человечества. Но самая важная молитва за нас, живущих в России, конечно, за благополучие и процветание России: чтобы Всевышний защитил ее и от внутренних, и от внешних врагов", - сказал раввин РИА Новости.Ранее Шаевич заявил на пленуме Всемирного русского народного собора, что в синагогах Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России еженедельно читают молитву за президента, главу правительства и весь народ РоссииЧитайте полный текст интервью Адольфа Шаевича >>

https://ria.ru/20221028/shaevich-1826945390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, адольф шаевич, религия