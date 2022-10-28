Рейтинг@Mail.ru
Два инновационных препарата от рака будут доступны в России в 2023 году - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/rak-1827681919.html
Два инновационных препарата от рака будут доступны в России в 2023 году
Два инновационных препарата от рака будут доступны в России в 2023 году - РИА Новости, 28.10.2022
Два инновационных препарата от рака будут доступны в России в 2023 году
Два новых препарата в борьбе с раком появятся в России в первые шесть месяцев 2023 года, это достаточно мощные средства для лечения, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T22:38
2022-10-28T22:38
общество
здоровье - общество
андрей каприн
михаил мурашко
алексей лихачев
россия
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155989/64/1559896428_0:182:2000:1307_1920x0_80_0_0_7bc954fe832347957defb3221c6027a0.jpg
СОЧИ, 28 окт - РИА Новости. Два новых препарата в борьбе с раком появятся в России в первые шесть месяцев 2023 года, это достаточно мощные средства для лечения, рассказал РИА Новости внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.В понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 2023 году в России появятся несколько инновационных разработок в лечении тяжелых форм рака, которые уже отрабатываются. Сообщалось, что Мурашко и глава "Росатома" Алексей Лихачев ознакомились с работой лечебных, научных и производственных подразделений Российского научного центр радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова Минздрава России."Это как раз нам поручено по госзаданию разрабатывать. Мы его (препарат - ред.) как раз делаем. Препарат этот достаточно мощный, в том числе для борьбы с метастатическими даже пациентами. Серия радионуклидных препаратов, которые будут прикреплены к белку, так называемые препараты радиофармпрепараты, радионуклиды, которые нужны не только для диагностики, но и для лечения онкологических заболеваний. Именно мы их разрабатываем, наш центр. В первом полугодии 2023 года они (два новых препарата -ред.) появятся в ядерных аптеках крупных центров", - сказал Каприн.Он также отметил, что запасов из препаратов и лекарств для лечения онкобольных в России сейчас достаточно. В случае их дефицита, по мнению Каприна, лечебные средства можно будет получать из Индии и Китая.В Сочи с 28 по 29 октября проходит Осенняя академия Ассоциации онкологов России. В рамках делового мероприятия докторами и экспертами поднимаются вопросы онкозаболеваний, протекающих под влиянием современных факторов и пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20221027/rak-1827064063.html
https://ria.ru/20221024/rak-1826355578.html
россия
китай
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155989/64/1559896428_9:0:1992:1487_1920x0_80_0_0_45828e2a9e18f5189ef1c9104c95743b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, андрей каприн, михаил мурашко, алексей лихачев, россия, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", китай, индия
Общество, Здоровье - Общество, Андрей Каприн, Михаил Мурашко, Алексей Лихачев, Россия, Российская академия наук, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Китай, Индия
22:38 28.10.2022
 
Два инновационных препарата от рака будут доступны в России в 2023 году

Академик Карпин: два инновационных препарата против рака будут доступны в РФ в 2023 году

© Depositphotos.com / lightsourceИммунотерапия рака
Иммунотерапия рака - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Depositphotos.com / lightsource
Иммунотерапия рака. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 28 окт - РИА Новости. Два новых препарата в борьбе с раком появятся в России в первые шесть месяцев 2023 года, это достаточно мощные средства для лечения, рассказал РИА Новости внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
В понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 2023 году в России появятся несколько инновационных разработок в лечении тяжелых форм рака, которые уже отрабатываются. Сообщалось, что Мурашко и глава "Росатома" Алексей Лихачев ознакомились с работой лечебных, научных и производственных подразделений Российского научного центр радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова Минздрава России.
Женщина сидит в теплой одежде у батареи в квартире - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 02:15
Россиянам рассказали, как попытка согреться может спровоцировать рак
"Это как раз нам поручено по госзаданию разрабатывать. Мы его (препарат - ред.) как раз делаем. Препарат этот достаточно мощный, в том числе для борьбы с метастатическими даже пациентами. Серия радионуклидных препаратов, которые будут прикреплены к белку, так называемые препараты радиофармпрепараты, радионуклиды, которые нужны не только для диагностики, но и для лечения онкологических заболеваний. Именно мы их разрабатываем, наш центр. В первом полугодии 2023 года они (два новых препарата -ред.) появятся в ядерных аптеках крупных центров", - сказал Каприн.
Он также отметил, что запасов из препаратов и лекарств для лечения онкобольных в России сейчас достаточно. В случае их дефицита, по мнению Каприна, лечебные средства можно будет получать из Индии и Китая.
В Сочи с 28 по 29 октября проходит Осенняя академия Ассоциации онкологов России. В рамках делового мероприятия докторами и экспертами поднимаются вопросы онкозаболеваний, протекающих под влиянием современных факторов и пандемии коронавируса.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 18:09
В России появятся новые способы лечения тяжелых форм рака, заявил Мурашко
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАндрей КапринМихаил МурашкоАлексей ЛихачевРоссияРоссийская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"КитайИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала