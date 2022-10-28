https://ria.ru/20221028/rak-1827681919.html

Два инновационных препарата от рака будут доступны в России в 2023 году

Два инновационных препарата от рака будут доступны в России в 2023 году - РИА Новости, 28.10.2022

Два инновационных препарата от рака будут доступны в России в 2023 году

Два новых препарата в борьбе с раком появятся в России в первые шесть месяцев 2023 года, это достаточно мощные средства для лечения, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T22:38

2022-10-28T22:38

2022-10-28T22:38

общество

здоровье - общество

андрей каприн

михаил мурашко

алексей лихачев

россия

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СОЧИ, 28 окт - РИА Новости. Два новых препарата в борьбе с раком появятся в России в первые шесть месяцев 2023 года, это достаточно мощные средства для лечения, рассказал РИА Новости внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.В понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в 2023 году в России появятся несколько инновационных разработок в лечении тяжелых форм рака, которые уже отрабатываются. Сообщалось, что Мурашко и глава "Росатома" Алексей Лихачев ознакомились с работой лечебных, научных и производственных подразделений Российского научного центр радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова Минздрава России."Это как раз нам поручено по госзаданию разрабатывать. Мы его (препарат - ред.) как раз делаем. Препарат этот достаточно мощный, в том числе для борьбы с метастатическими даже пациентами. Серия радионуклидных препаратов, которые будут прикреплены к белку, так называемые препараты радиофармпрепараты, радионуклиды, которые нужны не только для диагностики, но и для лечения онкологических заболеваний. Именно мы их разрабатываем, наш центр. В первом полугодии 2023 года они (два новых препарата -ред.) появятся в ядерных аптеках крупных центров", - сказал Каприн.Он также отметил, что запасов из препаратов и лекарств для лечения онкобольных в России сейчас достаточно. В случае их дефицита, по мнению Каприна, лечебные средства можно будет получать из Индии и Китая.В Сочи с 28 по 29 октября проходит Осенняя академия Ассоциации онкологов России. В рамках делового мероприятия докторами и экспертами поднимаются вопросы онкозаболеваний, протекающих под влиянием современных факторов и пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20221027/rak-1827064063.html

https://ria.ru/20221024/rak-1826355578.html

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общество, здоровье - общество, андрей каприн, михаил мурашко, алексей лихачев, россия, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", китай, индия