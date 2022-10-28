https://ria.ru/20221028/putin-1827598640.html
Путин заявил о необходимости обеспечить мобилизованных экипировкой
Путин заявил о необходимости обеспечить мобилизованных экипировкой - РИА Новости, 28.10.2022
Путин заявил о необходимости обеспечить мобилизованных экипировкой
На сегодняшний день главным является обеспечение экипировкой мобилизованных, их подготовка и слаживание, чтобы они чувствовали себя уверенно в момент боевых... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:13
2022-10-28T17:13
2022-10-28T18:05
владимир путин
частичная мобилизация в россии
безопасность
сергей шойгу
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На сегодняшний день главным является обеспечение экипировкой мобилизованных, их подготовка и слаживание, чтобы они чувствовали себя уверенно в момент боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин."На сегодняшний день самое главное - это экипировка, подготовка, слаживание и все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется принять участие непосредственно в боевых действиях, - сказал Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221028/voenkomaty-1827597339.html
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владимир путин, частичная мобилизация в россии, безопасность, сергей шойгу, россия
Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Специальная военная операция на Украине
17:13 28.10.2022 (обновлено: 18:05 28.10.2022)
Путин заявил о необходимости обеспечить мобилизованных экипировкой
Путин назвал обеспечение мобилизованных экипировкой и всем необходимым главной целью