https://ria.ru/20221028/putin-1827598640.html

Путин заявил о необходимости обеспечить мобилизованных экипировкой

Путин заявил о необходимости обеспечить мобилизованных экипировкой - РИА Новости, 28.10.2022

Путин заявил о необходимости обеспечить мобилизованных экипировкой

На сегодняшний день главным является обеспечение экипировкой мобилизованных, их подготовка и слаживание, чтобы они чувствовали себя уверенно в момент боевых... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:13

2022-10-28T17:13

2022-10-28T18:05

владимир путин

частичная мобилизация в россии

безопасность

сергей шойгу

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На сегодняшний день главным является обеспечение экипировкой мобилизованных, их подготовка и слаживание, чтобы они чувствовали себя уверенно в момент боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин."На сегодняшний день самое главное - это экипировка, подготовка, слаживание и все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется принять участие непосредственно в боевых действиях, - сказал Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221028/voenkomaty-1827597339.html

россия

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владимир путин, частичная мобилизация в россии, безопасность, сергей шойгу, россия