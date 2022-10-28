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Косачев назвал программной речь Путина на "Валдае"
Косачев назвал программной речь Путина на "Валдае" - РИА Новости, 28.10.2022
Косачев назвал программной речь Путина на "Валдае"
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что речь президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" является программной, РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T07:55
2022-10-28T07:55
2022-10-28T07:55
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САМАРКАНД, 28 окт - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что речь президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" является программной, отметив, что игнорирование Западом приведенных в ней тезисов приведет к ситуации, которая не отвечает ничьим интересам.Президент России в четверг выступил с речью на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что эта речь не просто программная, но и философская и прикладная, западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать."За выступлением Владимира Владимировича Путина следили не только мы в России, следили во всем мире. Я надеюсь, для нас наступает время внимательного отношения к тому, что говорит российский президент", - сказал Косачев журналистам.Политик назвал речь российского лидера "программной" и напомнил про знаменитую мюнхенскую речь 2007 года.По мнению политика, если речь Путина будет правильно прочитана и услышана, это приведет к решению многочисленных мировых проблем. С другой стороны, отметил Косачев, если эти тезисы "будут искажены либо проигнорированы, развитие событий будет идти по тому сценарию, который сложился до сих пор и совершенно точно не отвечает ничьим интересам".В этом году исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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владимир путин, константин косачев, россия, сша, восточная европа, совет федерации рф, нато, общество
Владимир Путин, Константин Косачев, Россия, США, Восточная Европа, Совет Федерации РФ, НАТО, Общество
Косачев назвал программной речь Путина на "Валдае"
Косачев назвал программной речь Путина на "Валдае" и напомнил про выступление в Мюнхене
САМАРКАНД, 28 окт - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что речь президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" является программной, отметив, что игнорирование Западом приведенных в ней тезисов приведет к ситуации, которая не отвечает ничьим интересам.
Президент России в четверг выступил с речью на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
заявил, что эта речь не просто программная, но и философская и прикладная, западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать.
"За выступлением Владимира Владимировича Путина следили не только мы в России, следили во всем мире. Я надеюсь, для нас наступает время внимательного отношения к тому, что говорит российский президент", - сказал Косачев журналистам.
Политик назвал речь российского лидера "программной" и напомнил про знаменитую мюнхенскую речь 2007 года.
"Все последующее развитие событий показало, что Российская Федерация, президент неизменно точны в анализе всего происходящего и неизменно генерируют повестку для международных отношений, которая является согласительной, которая, очевидно, должна приниматься мировым сообществом", - добавил он.
По мнению политика, если речь Путина будет правильно прочитана и услышана, это приведет к решению многочисленных мировых проблем. С другой стороны, отметил Косачев, если эти тезисы "будут искажены либо проигнорированы, развитие событий будет идти по тому сценарию, который сложился до сих пор и совершенно точно не отвечает ничьим интересам".
В этом году исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США
и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО
и размещения в Восточной Европе
объектов американской противоракетной обороны.