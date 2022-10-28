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Косачев назвал программной речь Путина на "Валдае" - РИА Новости, 28.10.2022
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Косачев назвал программной речь Путина на "Валдае"
Косачев назвал программной речь Путина на "Валдае" - РИА Новости, 28.10.2022
Косачев назвал программной речь Путина на "Валдае"
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что речь президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" является программной, РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T07:55
2022-10-28T07:55
владимир путин
константин косачев
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САМАРКАНД, 28 окт - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что речь президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" является программной, отметив, что игнорирование Западом приведенных в ней тезисов приведет к ситуации, которая не отвечает ничьим интересам.Президент России в четверг выступил с речью на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что эта речь не просто программная, но и философская и прикладная, западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать."За выступлением Владимира Владимировича Путина следили не только мы в России, следили во всем мире. Я надеюсь, для нас наступает время внимательного отношения к тому, что говорит российский президент", - сказал Косачев журналистам.Политик назвал речь российского лидера "программной" и напомнил про знаменитую мюнхенскую речь 2007 года.По мнению политика, если речь Путина будет правильно прочитана и услышана, это приведет к решению многочисленных мировых проблем. С другой стороны, отметил Косачев, если эти тезисы "будут искажены либо проигнорированы, развитие событий будет идти по тому сценарию, который сложился до сих пор и совершенно точно не отвечает ничьим интересам".В этом году исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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владимир путин, константин косачев, россия, сша, восточная европа, совет федерации рф, нато, общество
Владимир Путин, Константин Косачев, Россия, США, Восточная Европа, Совет Федерации РФ, НАТО, Общество
07:55 28.10.2022
 
Косачев назвал программной речь Путина на "Валдае"

Косачев назвал программной речь Путина на "Валдае" и напомнил про выступление в Мюнхене

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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САМАРКАНД, 28 окт - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что речь президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" является программной, отметив, что игнорирование Западом приведенных в ней тезисов приведет к ситуации, которая не отвечает ничьим интересам.
Президент России в четверг выступил с речью на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что эта речь не просто программная, но и философская и прикладная, западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
02:25
В Британии увидели сигнал Западу в речи Путина на "Валдае"
"За выступлением Владимира Владимировича Путина следили не только мы в России, следили во всем мире. Я надеюсь, для нас наступает время внимательного отношения к тому, что говорит российский президент", - сказал Косачев журналистам.
Политик назвал речь российского лидера "программной" и напомнил про знаменитую мюнхенскую речь 2007 года.
"Все последующее развитие событий показало, что Российская Федерация, президент неизменно точны в анализе всего происходящего и неизменно генерируют повестку для международных отношений, которая является согласительной, которая, очевидно, должна приниматься мировым сообществом", - добавил он.
По мнению политика, если речь Путина будет правильно прочитана и услышана, это приведет к решению многочисленных мировых проблем. С другой стороны, отметил Косачев, если эти тезисы "будут искажены либо проигнорированы, развитие событий будет идти по тому сценарию, который сложился до сих пор и совершенно точно не отвечает ничьим интересам".
В этом году исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
00:48
Слуцкий прокомментировал выступление Путина на "Валдае"
 
Владимир ПутинКонстантин КосачевРоссияСШАВосточная ЕвропаСовет Федерации РФНАТООбщество
 
 
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