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Косачев назвал программной речь Путина на "Валдае"

Косачев назвал программной речь Путина на "Валдае" - РИА Новости, 28.10.2022

Косачев назвал программной речь Путина на "Валдае"

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что речь президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" является программной, РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T07:55

2022-10-28T07:55

2022-10-28T07:55

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САМАРКАНД, 28 окт - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что речь президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" является программной, отметив, что игнорирование Западом приведенных в ней тезисов приведет к ситуации, которая не отвечает ничьим интересам.Президент России в четверг выступил с речью на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что эта речь не просто программная, но и философская и прикладная, западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать."За выступлением Владимира Владимировича Путина следили не только мы в России, следили во всем мире. Я надеюсь, для нас наступает время внимательного отношения к тому, что говорит российский президент", - сказал Косачев журналистам.Политик назвал речь российского лидера "программной" и напомнил про знаменитую мюнхенскую речь 2007 года.По мнению политика, если речь Путина будет правильно прочитана и услышана, это приведет к решению многочисленных мировых проблем. С другой стороны, отметил Косачев, если эти тезисы "будут искажены либо проигнорированы, развитие событий будет идти по тому сценарию, который сложился до сих пор и совершенно точно не отвечает ничьим интересам".В этом году исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

https://ria.ru/20221028/signal-1827392295.html

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россия

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владимир путин, константин косачев, россия, сша, восточная европа, совет федерации рф, нато, общество