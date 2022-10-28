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Турция предложила приехать на зимовку пенсионерам из Европы - РИА Новости, 28.10.2022
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Туризм
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Турция предложила приехать на зимовку пенсионерам из Европы
Турция предложила приехать на зимовку пенсионерам из Европы - РИА Новости, 28.10.2022
Турция предложила приехать на зимовку пенсионерам из Европы
Турфирмы в курортных регионах Турции предлагают долгосрочные путевки для 150 миллионов пенсионеров со всей Европы, желающих переждать энергетический кризис на... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:07
2022-10-28T11:07
туризм
анталья (провинция)
турция
евросоюз
европа
пенсионеры
новости - туризм
туризм
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АНКАРА, 28 окт — РИА Новости. Турфирмы в курортных регионах Турции предлагают долгосрочные путевки для 150 миллионов пенсионеров со всей Европы, желающих переждать энергетический кризис на юге, пишет газета Hurriyet."Кампания включает 152 отеля в Анталье, самом популярном направлении, — уточняет издание. — Также охвачены такие территории на побережье Эгейского моря, как Кушадасы, Измир, Бодрум, Мармарис и Северный Кипр".Таким образом, пенсионеры, оказавшиеся в сложной ситуации в связи с повышением цен на энергоносители этой зимой, смогут сэкономить, уехав в Турцию на пару месяцев.Али Кызылдаг, генеральный менеджер пятизвездочного отеля в Белеке, отметил, что европейские страны пытаются конкурировать с Турцией. "Но мы тоже соревнуемся на этой площадке", — подчеркнул он.В последнем квартальном отчете ЕК по газу сообщается, что розничные цены на "голубое топливо" для домохозяйств в столицах ЕС выросли более чем в два раза в августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Ранее телеканал A Haber информировал, что жители Европы, которые столкнулись с энергетическим кризисом, активно бронируют номера в турецких отелях на зиму. Число заявок на ноябрь выросло в 1,5 раза к прошлому году.
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анталья (провинция), турция, евросоюз, европа, пенсионеры, новости - туризм, туризм, туристы, курорт
Туризм, Анталья (провинция), Турция, Евросоюз, Европа, Пенсионеры, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Курорт
11:07 28.10.2022
 
Турция предложила приехать на зимовку пенсионерам из Европы

Турецкие турфирмы предложили пенсионерам из Европы переждать холодную зиму на курортах

© Pixabay / oleg_mitПляж в Турции
Пляж в Турции - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Pixabay / oleg_mit
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АНКАРА, 28 окт — РИА Новости. Турфирмы в курортных регионах Турции предлагают долгосрочные путевки для 150 миллионов пенсионеров со всей Европы, желающих переждать энергетический кризис на юге, пишет газета Hurriyet.
"Кампания включает 152 отеля в Анталье, самом популярном направлении, — уточняет издание. — Также охвачены такие территории на побережье Эгейского моря, как Кушадасы, Измир, Бодрум, Мармарис и Северный Кипр".
Таким образом, пенсионеры, оказавшиеся в сложной ситуации в связи с повышением цен на энергоносители этой зимой, смогут сэкономить, уехав в Турцию на пару месяцев.
Али Кызылдаг, генеральный менеджер пятизвездочного отеля в Белеке, отметил, что европейские страны пытаются конкурировать с Турцией. "Но мы тоже соревнуемся на этой площадке", — подчеркнул он.
В последнем квартальном отчете ЕК по газу сообщается, что розничные цены на "голубое топливо" для домохозяйств в столицах ЕС выросли более чем в два раза в августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Ранее телеканал A Haber информировал, что жители Европы, которые столкнулись с энергетическим кризисом, активно бронируют номера в турецких отелях на зиму. Число заявок на ноябрь выросло в 1,5 раза к прошлому году.
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