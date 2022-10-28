https://ria.ru/20221028/putevki-1827420545.html

Турция предложила приехать на зимовку пенсионерам из Европы

Турция предложила приехать на зимовку пенсионерам из Европы - РИА Новости, 28.10.2022

Турция предложила приехать на зимовку пенсионерам из Европы

Турфирмы в курортных регионах Турции предлагают долгосрочные путевки для 150 миллионов пенсионеров со всей Европы, желающих переждать энергетический кризис на... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:07

2022-10-28T11:07

2022-10-28T11:07

туризм

анталья (провинция)

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туризм

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АНКАРА, 28 окт — РИА Новости. Турфирмы в курортных регионах Турции предлагают долгосрочные путевки для 150 миллионов пенсионеров со всей Европы, желающих переждать энергетический кризис на юге, пишет газета Hurriyet."Кампания включает 152 отеля в Анталье, самом популярном направлении, — уточняет издание. — Также охвачены такие территории на побережье Эгейского моря, как Кушадасы, Измир, Бодрум, Мармарис и Северный Кипр".Таким образом, пенсионеры, оказавшиеся в сложной ситуации в связи с повышением цен на энергоносители этой зимой, смогут сэкономить, уехав в Турцию на пару месяцев.Али Кызылдаг, генеральный менеджер пятизвездочного отеля в Белеке, отметил, что европейские страны пытаются конкурировать с Турцией. "Но мы тоже соревнуемся на этой площадке", — подчеркнул он.В последнем квартальном отчете ЕК по газу сообщается, что розничные цены на "голубое топливо" для домохозяйств в столицах ЕС выросли более чем в два раза в августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Ранее телеканал A Haber информировал, что жители Европы, которые столкнулись с энергетическим кризисом, активно бронируют номера в турецких отелях на зиму. Число заявок на ноябрь выросло в 1,5 раза к прошлому году.

https://ria.ru/20221028/prazdniki-1827115217.html

анталья (провинция)

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

анталья (провинция), турция, евросоюз, европа, пенсионеры, новости - туризм, туризм, туристы, курорт