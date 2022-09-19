https://ria.ru/20220919/turtsiya-1817766885.html
Европейцы бронируют отели в Турции на зиму, чтобы пережить кризис
Европейцы бронируют отели в Турции на зиму, чтобы пережить кризис - РИА Новости, 19.09.2022
Европейцы бронируют отели в Турции на зиму, чтобы пережить кризис
Европейцы, столкнувшиеся с энергетическим кризисом, начали бронировать номера в турецких отелях на зиму, число броней на ноябрь выросло в 1,5 раза к прошлому... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:24
2022-09-19T09:24
2022-09-19T14:22
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АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Европейцы, столкнувшиеся с энергетическим кризисом, начали бронировать номера в турецких отелях на зиму, число броней на ноябрь выросло в 1,5 раза к прошлому году, сообщил в понедельник телеканал A Haber.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике."Европейцы, чьи счета выросли более чем в 10 раз и которые подверглись призыву "принять душ вместе" в условиях "газового кризиса", будут стекаться в отели Турции, чтобы провести зиму. Число броней на ноябрь уже увеличилось на 50 процентов", - передал телеканал.Член правления Анатолийской ассоциации туристических операторов Ферхан Адемхан заявил, что занятость в курортных регионах Турции будет расти в соответствии с поступающими сейчас запросами."Мы думаем, что с уменьшением безработицы благосостояние наших граждан еще больше возрастет", - сказал Адемхан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, владимир путин, турция, россия, украина, в мире, новости - туризм
Цены на нефть, Владимир Путин, Турция, Россия, Украина, В мире, Новости - Туризм, Туризм
09:24 19.09.2022 (обновлено: 14:22 19.09.2022)
Европейцы бронируют отели в Турции на зиму, чтобы пережить кризис
A Haber: европейцы бронируют отели в Турции на зиму, чтобы пережить кризис
АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Европейцы, столкнувшиеся с энергетическим кризисом, начали бронировать номера в турецких отелях на зиму, число броней на ноябрь выросло в 1,5 раза к прошлому году, сообщил в понедельник телеканал A Haber.
После начала специальной военной операции на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
"Европейцы, чьи счета выросли более чем в 10 раз и которые подверглись призыву "принять душ вместе" в условиях "газового кризиса", будут стекаться в отели Турции, чтобы провести зиму. Число броней на ноябрь уже увеличилось на 50 процентов", - передал телеканал.
Член правления Анатолийской ассоциации туристических операторов Ферхан Адемхан заявил, что занятость в курортных регионах Турции будет расти в соответствии с поступающими сейчас запросами.
"Мы думаем, что с уменьшением безработицы благосостояние наших граждан еще больше возрастет", - сказал Адемхан.