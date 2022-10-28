https://ria.ru/20221028/prokuror-1827516188.html

Путин внес в Совфед кандидатуру нового прокурора Чечни

Путин внес в Совфед кандидатуру нового прокурора Чечни - РИА Новости, 28.10.2022

Путин внес в Совфед кандидатуру нового прокурора Чечни

Президент России Владимир Путин внёс в Совет Федерации для консультаций с сенаторами кандидатуру нового прокурора Чечни, на эту должность предложен прокурор... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:14

2022-10-28T14:14

2022-10-28T16:15

политика

владимир путин

андрей клишас

грозненский район

совет федерации рф

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826735397_2:553:2659:2048_1920x0_80_0_0_23bd054446a88022e3b2439a23c50621.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внёс в Совет Федерации для консультаций с сенаторами кандидатуру нового прокурора Чечни, на эту должность предложен прокурор Грозненского района Арсан Адаев, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Комитеты Совета Федерации во вторник, 1 ноября, рассмотрят представленную для консультаций президентом России Путиным В.В. кандидатуру Адаева А.А. на должность прокурора Чеченской Республики", - написал сенатор в своём Telegram-канале.Он уточнил РИА Новости, что речь идёт о прокуроре Грозненского района Арсане Адаеве.По словам Клишаса, после проведений консультаций комитеты направят свою консолидированную позицию спикеров верхней палаты для последующего информирования президента.В соответствии с Конституцией РФ, глава государства назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур.

https://ria.ru/20221027/chechnya-1827282610.html

грозненский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, андрей клишас, грозненский район, совет федерации рф, чеченская республика (чечня)