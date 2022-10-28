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Путин внес в Совфед кандидатуру нового прокурора Чечни - РИА Новости, 28.10.2022
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Путин внес в Совфед кандидатуру нового прокурора Чечни
Путин внес в Совфед кандидатуру нового прокурора Чечни - РИА Новости, 28.10.2022
Путин внес в Совфед кандидатуру нового прокурора Чечни
Президент России Владимир Путин внёс в Совет Федерации для консультаций с сенаторами кандидатуру нового прокурора Чечни, на эту должность предложен прокурор... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:14
2022-10-28T16:15
политика
владимир путин
андрей клишас
грозненский район
совет федерации рф
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внёс в Совет Федерации для консультаций с сенаторами кандидатуру нового прокурора Чечни, на эту должность предложен прокурор Грозненского района Арсан Адаев, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Комитеты Совета Федерации во вторник, 1 ноября, рассмотрят представленную для консультаций президентом России Путиным В.В. кандидатуру Адаева А.А. на должность прокурора Чеченской Республики", - написал сенатор в своём Telegram-канале.Он уточнил РИА Новости, что речь идёт о прокуроре Грозненского района Арсане Адаеве.По словам Клишаса, после проведений консультаций комитеты направят свою консолидированную позицию спикеров верхней палаты для последующего информирования президента.В соответствии с Конституцией РФ, глава государства назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур.
https://ria.ru/20221027/chechnya-1827282610.html
грозненский район
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политика, владимир путин, андрей клишас, грозненский район, совет федерации рф, чеченская республика (чечня)
Политика, Владимир Путин, Андрей Клишас, Грозненский район, Совет Федерации РФ, Чеченская республика (Чечня)
14:14 28.10.2022 (обновлено: 16:15 28.10.2022)
 
Путин внес в Совфед кандидатуру нового прокурора Чечни

Президент Путин внес в Совфед кандидатуру Адаева на должность прокурора Чечни

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внёс в Совет Федерации для консультаций с сенаторами кандидатуру нового прокурора Чечни, на эту должность предложен прокурор Грозненского района Арсан Адаев, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Комитеты Совета Федерации во вторник, 1 ноября, рассмотрят представленную для консультаций президентом России Путиным В.В. кандидатуру Адаева А.А. на должность прокурора Чеченской Республики", - написал сенатор в своём Telegram-канале.
Он уточнил РИА Новости, что речь идёт о прокуроре Грозненского района Арсане Адаеве.
По словам Клишаса, после проведений консультаций комитеты направят свою консолидированную позицию спикеров верхней палаты для последующего информирования президента.
В соответствии с Конституцией РФ, глава государства назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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