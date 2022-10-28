Рейтинг@Mail.ru
В Якутии фигурант дела о похищении и убийстве людей получил 16 лет колонии - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/prigovor-1827415302.html
В Якутии фигурант дела о похищении и убийстве людей получил 16 лет колонии
В Якутии фигурант дела о похищении и убийстве людей получил 16 лет колонии - РИА Новости, 28.10.2022
В Якутии фигурант дела о похищении и убийстве людей получил 16 лет колонии
Верховный суд Якутии дал 16 лет колонии строгого режима фигуранту уголовного дела о похищении трех людей и убийстве одного из них за кражу из тайника... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:45
2022-10-28T09:45
происшествия
забайкальский край
магаданская область
чита
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
ЯКУТСК, 28 окт – РИА Новости. Верховный суд Якутии дал 16 лет колонии строгого режима фигуранту уголовного дела о похищении трех людей и убийстве одного из них за кражу из тайника самородного золота, сообщает управление Генпрокуратуры по Дальневосточному округу.В декабре 2021 года Верховный суд Якутии уже вынес приговор в отношении двух жителей Ингушетии по этому уголовному делу.Как отмечает надзорное ведомство, суд с участием присяжных признал третьего фигуранта дела, 44-летнего жителя Ингушетии, виновным в похищении человека и убийстве, сопряженном с похищением человека и совершенном группой лиц по предварительному сговору."С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, ограничению свободы сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил. Два соучастника преступлений ранее были осуждены этим же судом. Остальные обвиняемые, скрывшиеся от следствия, объявлены в федеральный и международный розыск", - рассказали в пресс-службе.Суд установил, что в 2020 году два жителя Хакасии были наняты одним из обвиняемых для перевозки из Магаданской области в Читу самородного золота. В пути часть драгоценного металла пропала из тайника в автомобиле.Чтобы выяснить обстоятельства пропажи, обвиняемые с пятью подельниками похитили водителей и знакомого одного из них, пытали их несколько дней и перевозили против их воли в автомобилях по Забайкальскому краю, Амурской области и Якутии, требовали сообщить, где находится пропавшее золото. Одного человека, которого сочли похитителем золота, утопили в реке Индигирка в поселке Усть-Нера Оймяконского района Якутии.
https://ria.ru/20220929/prigovor-1820246690.html
https://ria.ru/20210202/suntarskiy-1595475877.html
забайкальский край
магаданская область
чита
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край, магаданская область, чита, республика саха (якутия)
Происшествия, Забайкальский край, Магаданская область, Чита, Республика Саха (Якутия)
09:45 28.10.2022
 
В Якутии фигурант дела о похищении и убийстве людей получил 16 лет колонии

Фигуранту дела о похищении людей и убийстве из-за золота дали 16 лет колонии в Якутии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 28 окт – РИА Новости. Верховный суд Якутии дал 16 лет колонии строгого режима фигуранту уголовного дела о похищении трех людей и убийстве одного из них за кражу из тайника самородного золота, сообщает управление Генпрокуратуры по Дальневосточному округу.
В декабре 2021 года Верховный суд Якутии уже вынес приговор в отношении двух жителей Ингушетии по этому уголовному делу.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 10:03
Мужчина, похитивший девочку в Бийске, получил 20 лет
Как отмечает надзорное ведомство, суд с участием присяжных признал третьего фигуранта дела, 44-летнего жителя Ингушетии, виновным в похищении человека и убийстве, сопряженном с похищением человека и совершенном группой лиц по предварительному сговору.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, ограничению свободы сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил. Два соучастника преступлений ранее были осуждены этим же судом. Остальные обвиняемые, скрывшиеся от следствия, объявлены в федеральный и международный розыск", - рассказали в пресс-службе.
Суд установил, что в 2020 году два жителя Хакасии были наняты одним из обвиняемых для перевозки из Магаданской области в Читу самородного золота. В пути часть драгоценного металла пропала из тайника в автомобиле.
Чтобы выяснить обстоятельства пропажи, обвиняемые с пятью подельниками похитили водителей и знакомого одного из них, пытали их несколько дней и перевозили против их воли в автомобилях по Забайкальскому краю, Амурской области и Якутии, требовали сообщить, где находится пропавшее золото. Одного человека, которого сочли похитителем золота, утопили в реке Индигирка в поселке Усть-Нера Оймяконского района Якутии.
Прошка Сунтарский (крайний слева) - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля 2021, 08:00
"Король" Якутии. Кто стоит за криминальным авторитетом Прошкой Сунтарским
 
ПроисшествияЗабайкальский крайМагаданская областьЧитаРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала