В Якутии фигурант дела о похищении и убийстве людей получил 16 лет колонии
Фигуранту дела о похищении людей и убийстве из-за золота дали 16 лет колонии в Якутии
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
ЯКУТСК, 28 окт – РИА Новости. Верховный суд Якутии дал 16 лет колонии строгого режима фигуранту уголовного дела о похищении трех людей и убийстве одного из них за кражу из тайника самородного золота, сообщает управление Генпрокуратуры по Дальневосточному округу.
В декабре 2021 года Верховный суд Якутии уже вынес приговор в отношении двух жителей Ингушетии по этому уголовному делу.
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Как отмечает надзорное ведомство, суд с участием присяжных признал третьего фигуранта дела, 44-летнего жителя Ингушетии, виновным в похищении человека и убийстве, сопряженном с похищением человека и совершенном группой лиц по предварительному сговору.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, ограничению свободы сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил. Два соучастника преступлений ранее были осуждены этим же судом. Остальные обвиняемые, скрывшиеся от следствия, объявлены в федеральный и международный розыск", - рассказали в пресс-службе.
Суд установил, что в 2020 году два жителя Хакасии были наняты одним из обвиняемых для перевозки из Магаданской области в Читу самородного золота. В пути часть драгоценного металла пропала из тайника в автомобиле.
Чтобы выяснить обстоятельства пропажи, обвиняемые с пятью подельниками похитили водителей и знакомого одного из них, пытали их несколько дней и перевозили против их воли в автомобилях по Забайкальскому краю, Амурской области и Якутии, требовали сообщить, где находится пропавшее золото. Одного человека, которого сочли похитителем золота, утопили в реке Индигирка в поселке Усть-Нера Оймяконского района Якутии.
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