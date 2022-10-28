https://ria.ru/20221028/prigovor-1827415302.html

В Якутии фигурант дела о похищении и убийстве людей получил 16 лет колонии

В Якутии фигурант дела о похищении и убийстве людей получил 16 лет колонии - РИА Новости, 28.10.2022

В Якутии фигурант дела о похищении и убийстве людей получил 16 лет колонии

Верховный суд Якутии дал 16 лет колонии строгого режима фигуранту уголовного дела о похищении трех людей и убийстве одного из них за кражу из тайника... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T09:45

2022-10-28T09:45

2022-10-28T09:45

происшествия

забайкальский край

магаданская область

чита

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 28 окт – РИА Новости. Верховный суд Якутии дал 16 лет колонии строгого режима фигуранту уголовного дела о похищении трех людей и убийстве одного из них за кражу из тайника самородного золота, сообщает управление Генпрокуратуры по Дальневосточному округу.В декабре 2021 года Верховный суд Якутии уже вынес приговор в отношении двух жителей Ингушетии по этому уголовному делу.Как отмечает надзорное ведомство, суд с участием присяжных признал третьего фигуранта дела, 44-летнего жителя Ингушетии, виновным в похищении человека и убийстве, сопряженном с похищением человека и совершенном группой лиц по предварительному сговору."С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, ограничению свободы сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил. Два соучастника преступлений ранее были осуждены этим же судом. Остальные обвиняемые, скрывшиеся от следствия, объявлены в федеральный и международный розыск", - рассказали в пресс-службе.Суд установил, что в 2020 году два жителя Хакасии были наняты одним из обвиняемых для перевозки из Магаданской области в Читу самородного золота. В пути часть драгоценного металла пропала из тайника в автомобиле.Чтобы выяснить обстоятельства пропажи, обвиняемые с пятью подельниками похитили водителей и знакомого одного из них, пытали их несколько дней и перевозили против их воли в автомобилях по Забайкальскому краю, Амурской области и Якутии, требовали сообщить, где находится пропавшее золото. Одного человека, которого сочли похитителем золота, утопили в реке Индигирка в поселке Усть-Нера Оймяконского района Якутии.

https://ria.ru/20220929/prigovor-1820246690.html

https://ria.ru/20210202/suntarskiy-1595475877.html

забайкальский край

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чита

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальский край, магаданская область, чита, республика саха (якутия)