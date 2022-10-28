Пожар на складе в Петербурге полностью потушили
ГУМЧС: пожар на складе со стройматериалами в Петербурге полностью потушили спустя три дня
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России тушат пожар на складе в поселке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга
Сотрудники МЧС России тушат пожар на складе в поселке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Крупный пожар на складе со строительными материалами в Колпинском районе Санкт-Петербурга, который произошел 25 октября, ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС.
"Двадцать восьмого октября в 22.28 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 27 единиц техники и 123 человека.
На складе в Петербурге (Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, дом 8) во вторник вечером произошел пожар. Площадь возгорания возросла до 12 тысяч квадратных метров. К месту пожара была направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха, а также пожарный поезд. Пожар был локализован 26 октября в 00.39 мск. Произошло обрушение кровли на площади 9 тысяч квадратных метров. Прокуратура Колпинского района организовала проверку по факту возгорания складских помещений.
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