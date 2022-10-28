https://ria.ru/20221028/pozhar-1827686203.html

Пожар на складе в Петербурге полностью потушили

Пожар на складе в Петербурге полностью потушили - РИА Новости, 28.10.2022

Пожар на складе в Петербурге полностью потушили

Крупный пожар на складе со строительными материалами в Колпинском районе Санкт-Петербурга, который произошел 25 октября, ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T23:27

2022-10-28T23:27

2022-10-28T23:27

происшествия

санкт-петербург

колпинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Крупный пожар на складе со строительными материалами в Колпинском районе Санкт-Петербурга, который произошел 25 октября, ликвидирован, сообщает городское ГУМЧС.К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 27 единиц техники и 123 человека.На складе в Петербурге (Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, дом 8) во вторник вечером произошел пожар. Площадь возгорания возросла до 12 тысяч квадратных метров. К месту пожара была направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха, а также пожарный поезд. Пожар был локализован 26 октября в 00.39 мск. Произошло обрушение кровли на площади 9 тысяч квадратных метров. Прокуратура Колпинского района организовала проверку по факту возгорания складских помещений.

https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html

санкт-петербург

колпинский район

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, санкт-петербург, колпинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)