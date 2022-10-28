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В Эрмитаже хотят вырастить растения, следы которых были на кафтане Петра I - РИА Новости, 28.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221028/petrpervyy-1827576943.html
В Эрмитаже хотят вырастить растения, следы которых были на кафтане Петра I
В Эрмитаже хотят вырастить растения, следы которых были на кафтане Петра I - РИА Новости, 28.10.2022
В Эрмитаже хотят вырастить растения, следы которых были на кафтане Петра I
Специалисты планируют вырастить растения, частицы которых были обнаружены на кафтане Петра I, хранящемся в Государственном Эрмитаже, сообщил генеральный... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:00
2022-10-28T17:00
культура
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санкт-петербург
государственный эрмитаж
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Специалисты планируют вырастить растения, частицы которых были обнаружены на кафтане Петра I, хранящемся в Государственном Эрмитаже, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский."При реставрации костюма Петра найдены колючки, которые застряли в его кафтане. Эти колючки определены, и замечательные специалисты, которые это исследовали, пообещали вырастить их. Может быть, мы их потом посадим здесь... Есть Дуб Петра Великого, Дуб Александра I, а у нас будут колючки Петра Великого вместе с розами Эрмитажа ", – сказал Пиотровский перед церемонией закладки Сада роз.Хранитель коллекции костюмов Государственного Эрмитажа Нина Тарасова отметила, что растительные следы были обнаружены на подкладке одного из кафтанов при проведении реставрационных работ."Мы отдали их на исследование во Всероссийский институт растениеводства имени Вавилова. Группа ученых провела исследование и обнаружила, что одна колючка представляет собой люцерну малую, вторая колючка представляет собой растение, которое называется цепкоплодник. Они не встречаются в северных широтах, так что искать виды этих растений следует на юге России и в срединной и южной Европе", – рассказала она."Мне, как хранителю гардероба Петра Великого, остается только одно – соединить сведения, полученные от биологов, соединить биохронику Петра Великого, его походные журналы и историю костюма. И тогда можно определить примерную датировку этого кафтана", – добавила Тарасова.Закладка сада роз состоялась в пятницу на Эрмитажной площади у реставрационно-хранительского центра "Старая деревня" в Петербурге. Он будет представлять собой экспозицию старинных разновидностей, дошедших до нас с 14 по 19 века.
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новости культуры, санкт-петербург, государственный эрмитаж, россия, петр i, михаил пиотровский
Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, Россия, Петр I, Михаил Пиотровский
17:00 28.10.2022
 
В Эрмитаже хотят вырастить растения, следы которых были на кафтане Петра I

Специалисты хотят вырастить растения, частицы которых нашли на кафтане Петра I в Эрмитаже

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПортрет Петра Первого
Портрет Петра Первого - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Специалисты планируют вырастить растения, частицы которых были обнаружены на кафтане Петра I, хранящемся в Государственном Эрмитаже, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
"При реставрации костюма Петра найдены колючки, которые застряли в его кафтане. Эти колючки определены, и замечательные специалисты, которые это исследовали, пообещали вырастить их. Может быть, мы их потом посадим здесь... Есть Дуб Петра Великого, Дуб Александра I, а у нас будут колючки Петра Великого вместе с розами Эрмитажа ", – сказал Пиотровский перед церемонией закладки Сада роз.
Хранитель коллекции костюмов Государственного Эрмитажа Нина Тарасова отметила, что растительные следы были обнаружены на подкладке одного из кафтанов при проведении реставрационных работ.
"Мы отдали их на исследование во Всероссийский институт растениеводства имени Вавилова. Группа ученых провела исследование и обнаружила, что одна колючка представляет собой люцерну малую, вторая колючка представляет собой растение, которое называется цепкоплодник. Они не встречаются в северных широтах, так что искать виды этих растений следует на юге России и в срединной и южной Европе", – рассказала она.
"Мне, как хранителю гардероба Петра Великого, остается только одно – соединить сведения, полученные от биологов, соединить биохронику Петра Великого, его походные журналы и историю костюма. И тогда можно определить примерную датировку этого кафтана", – добавила Тарасова.
Закладка сада роз состоялась в пятницу на Эрмитажной площади у реставрационно-хранительского центра "Старая деревня" в Петербурге. Он будет представлять собой экспозицию старинных разновидностей, дошедших до нас с 14 по 19 века.
Здание реставрационно-хранительского центра Государственного Эрмитажа Старая деревня в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 16:47Культура
Сад роз заложили на Эрмитажной площади в Петербурге
 
КультураНовости культурыСанкт-ПетербургГосударственный ЭрмитажРоссияПетр IМихаил Пиотровский
 
 
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