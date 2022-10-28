https://ria.ru/20221028/oon-1827388517.html

Небензя: во время выступления Гросси поднимался вопрос "грязной бомбы"

Небензя: во время выступления Гросси поднимался вопрос "грязной бомбы" - РИА Новости, 28.10.2022

Небензя: во время выступления Гросси поднимался вопрос "грязной бомбы"

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил в четверг перед СБ ООН с докладом по ситуации на Запорожской АЭС, также обсуждался сюжет с подготовкой Киевом... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T00:53

2022-10-28T00:53

2022-10-28T02:16

магатэ

совет безопасности оон

оон

в мире

украина

василий небензя

рафаэль гросси

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820586631_0:228:3078:1959_1920x0_80_0_0_8b4a6ba48fd320a2818bfb7d0876997f.jpg

ООН, 28 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил в четверг перед СБ ООН с докладом по ситуации на Запорожской АЭС, также обсуждался сюжет с подготовкой Киевом "грязной бомбы", сообщил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.Как указал постпред, также обсуждался вопрос создания зоны безопаснсоти вокруг ЗАЭС."Мы также подняли вопрос заявлений, что киевский режим готовит "грязную бомбу", - добавил он.

https://ria.ru/20221028/magate-1827390457.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магатэ, совет безопасности оон, оон, в мире, украина, василий небензя, рафаэль гросси, россия, запорожская аэс