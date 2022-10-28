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Небензя: во время выступления Гросси поднимался вопрос "грязной бомбы" - РИА Новости, 28.10.2022
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Небензя: во время выступления Гросси поднимался вопрос "грязной бомбы"
Небензя: во время выступления Гросси поднимался вопрос "грязной бомбы" - РИА Новости, 28.10.2022
Небензя: во время выступления Гросси поднимался вопрос "грязной бомбы"
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил в четверг перед СБ ООН с докладом по ситуации на Запорожской АЭС, также обсуждался сюжет с подготовкой Киевом... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T00:53
2022-10-28T02:16
магатэ
совет безопасности оон
оон
в мире
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василий небензя
рафаэль гросси
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ООН, 28 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил в четверг перед СБ ООН с докладом по ситуации на Запорожской АЭС, также обсуждался сюжет с подготовкой Киевом "грязной бомбы", сообщил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.Как указал постпред, также обсуждался вопрос создания зоны безопаснсоти вокруг ЗАЭС."Мы также подняли вопрос заявлений, что киевский режим готовит "грязную бомбу", - добавил он.
https://ria.ru/20221028/magate-1827390457.html
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магатэ, совет безопасности оон, оон, в мире, украина, василий небензя, рафаэль гросси, россия, запорожская аэс
МАГАТЭ, Совет Безопасности ООН, ООН, В мире, Украина, Василий Небензя, Рафаэль Гросси, Россия, Запорожская АЭС
00:53 28.10.2022 (обновлено: 02:16 28.10.2022)
 
Небензя: во время выступления Гросси поднимался вопрос "грязной бомбы"

Небензя: во время доклада Гросси перед СБ ООН поднимался вопрос "грязной бомбы"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил в четверг перед СБ ООН с докладом по ситуации на Запорожской АЭС, также обсуждался сюжет с подготовкой Киевом "грязной бомбы", сообщил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.
"Гендиректор выступил с докладом перед нами о ситуации на Запорожской АЭС", - сказал Небензя.
Как указал постпред, также обсуждался вопрос создания зоны безопаснсоти вокруг ЗАЭС.
"Мы также подняли вопрос заявлений, что киевский режим готовит "грязную бомбу", - добавил он.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
01:42
Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку данных о "грязной бомбе"
 
МАГАТЭСовет Безопасности ООНООНВ миреУкраинаВасилий НебензяРафаэль ГроссиРоссияЗапорожская АЭС
 
 
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