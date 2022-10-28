https://ria.ru/20221028/oon-1827388517.html
Небензя: во время выступления Гросси поднимался вопрос "грязной бомбы"
Небензя: во время выступления Гросси поднимался вопрос "грязной бомбы" - РИА Новости, 28.10.2022
Небензя: во время выступления Гросси поднимался вопрос "грязной бомбы"
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил в четверг перед СБ ООН с докладом по ситуации на Запорожской АЭС, также обсуждался сюжет с подготовкой Киевом... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T00:53
2022-10-28T00:53
2022-10-28T02:16
магатэ
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ООН, 28 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил в четверг перед СБ ООН с докладом по ситуации на Запорожской АЭС, также обсуждался сюжет с подготовкой Киевом "грязной бомбы", сообщил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.Как указал постпред, также обсуждался вопрос создания зоны безопаснсоти вокруг ЗАЭС."Мы также подняли вопрос заявлений, что киевский режим готовит "грязную бомбу", - добавил он.
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00:53 28.10.2022 (обновлено: 02:16 28.10.2022)
Небензя: во время выступления Гросси поднимался вопрос "грязной бомбы"
Небензя: во время доклада Гросси перед СБ ООН поднимался вопрос "грязной бомбы"