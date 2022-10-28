https://ria.ru/20221028/obzh-1827688027.html
На уроках ОБЖ 10-11-х классов введут элементы военной подготовки
На уроках ОБЖ 10-11-х классов введут элементы военной подготовки - РИА Новости, 28.10.2022
На уроках ОБЖ 10-11-х классов введут элементы военной подготовки
Элементы начальной военной подготовки появятся на уроках ОБЖ в 10-11 классах, следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП)... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T23:48
2022-10-28T23:48
2022-10-28T23:48
безопасность
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ак-74
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Элементы начальной военной подготовки появятся на уроках ОБЖ в 10-11 классах, следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) начального общего образования.Кроме того, школьники научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают, что такое одиночный окоп.Также в проекте значатся - "Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава".Ранее депутаты Госдумы и сенаторы внесли в нижнюю палату законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ, которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения. Минпросвещения России опубликовало проекты ФООП в пятницу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, ак-74, госдума рф, дети
Безопасность, Россия, АК-74, Госдума РФ, Дети
На уроках ОБЖ 10-11-х классов введут элементы военной подготовки
Проект ФООП: на уроках ОБЖ 10-11-х классов появятся элементы военной подготовки
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Элементы начальной военной подготовки появятся на уроках ОБЖ в 10-11 классах, следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) начального общего образования.
"Модуль №9. Элементы начальной военной подготовки. Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5", - говорится в документе.
Кроме того, школьники научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают, что такое одиночный окоп.
Также в проекте значатся - "Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава".
Ранее депутаты Госдумы и сенаторы внесли в нижнюю палату законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ, которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения. Минпросвещения России опубликовало проекты ФООП в пятницу.