https://ria.ru/20221028/obzh-1827688027.html

На уроках ОБЖ 10-11-х классов введут элементы военной подготовки

На уроках ОБЖ 10-11-х классов введут элементы военной подготовки - РИА Новости, 28.10.2022

На уроках ОБЖ 10-11-х классов введут элементы военной подготовки

Элементы начальной военной подготовки появятся на уроках ОБЖ в 10-11 классах, следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП)... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T23:48

2022-10-28T23:48

2022-10-28T23:48

безопасность

россия

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госдума рф

дети

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Элементы начальной военной подготовки появятся на уроках ОБЖ в 10-11 классах, следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) начального общего образования.Кроме того, школьники научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают, что такое одиночный окоп.Также в проекте значатся - "Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава".Ранее депутаты Госдумы и сенаторы внесли в нижнюю палату законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ, которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения. Минпросвещения России опубликовало проекты ФООП в пятницу.

https://ria.ru/20221028/deti-1827685820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, россия, ак-74, госдума рф, дети