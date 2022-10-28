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Журналист прервал профессора из США, заговорившего о "Северных потоках"

Журналист прервал профессора из США, заговорившего о "Северных потоках" - РИА Новости, 28.10.2022

Журналист прервал профессора из США, заговорившего о "Северных потоках"

Ведущий перебил американского экономиста, директора Института Земли Колумбийского университета Джеффри Сакса в эфире Bloomberg, когда тот заявил, что за... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:21

2022-10-28T15:21

2022-10-28T15:42

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ведущий перебил американского экономиста, директора Института Земли Колумбийского университета Джеффри Сакса в эфире Bloomberg, когда тот заявил, что за подрывом трубопроводов "Северные потоки" стоят США. Но ведущий передачи перебил его."Джефф, Джефф, давайте остановимся, это то еще заявление", — воскликнул журналист. Затем он спросил, почему экономист так считает."В первую очередь, это боевые вертолеты США, базирующиеся в Гданьске, которые кружили над местом, где произошел взрыв. Затем — заявление Байдена, конечно же", — ответил Сакс.Он также добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал подрыв хаба "отличной возможностью", что, по его мнению, представляет собой странный способ выразить озабоченность вопросами мировой энергетической безопасности.Экономист признал, что о роли Вашингтона в произошедших событиях нельзя говорить на Западе, так как они идут вразрез с принятой политикой. Но весь остальной мир понимает, что это были США, подчеркнул специалист.После этого второй ведущий сменил тему, обвинив Сакса в отсутствии доказательств.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что подобные ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода, а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли этот пост официальным заявлением о теракте.До этого, в феврале, глава Белого дома Джо Байден заявлял, что США уничтожат "Северные потоки".

https://radiosputnik.ria.ru/20221027/sevpotok-2-1827178106.html

https://ria.ru/20221028/borrel-1827388040.html

https://ria.ru/20221028/potok-1827457866.html

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