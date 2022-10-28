15:21 28.10.2022 (обновлено: 15:42 28.10.2022)
Журналист прервал профессора из США, заговорившего о "Северных потоках"
Профессор из США Сакс назвал виновных в аварии на "Северных потоках", но его прервали
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ведущий перебил американского экономиста, директора Института Земли Колумбийского университета Джеффри Сакса в эфире Bloomberg, когда тот заявил, что за подрывом трубопроводов "Северные потоки" стоят США.
Но ведущий передачи перебил его.
"Джефф, Джефф, давайте остановимся, это то еще заявление", — воскликнул журналист.
Затем он спросил, почему экономист так считает.
Он также добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал подрыв хаба "отличной возможностью", что, по его мнению, представляет собой странный способ выразить озабоченность вопросами мировой энергетической безопасности.
Экономист признал, что о роли Вашингтона в произошедших событиях нельзя говорить на Западе, так как они идут вразрез с принятой политикой. Но весь остальной мир понимает, что это были США, подчеркнул специалист.
"Я разговаривал со многими людьми, в том числе и с нашими журналистами. Они говорили, что согласны со мной, однако это, конечно же, так и не вышло в свет", — заключил Сакс.
После этого второй ведущий сменил тему, обвинив Сакса в отсутствии доказательств.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что подобные ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода, а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли этот пост официальным заявлением о теракте.
До этого, в феврале, глава Белого дома Джо Байден заявлял, что США уничтожат "Северные потоки".