https://ria.ru/20221028/neft-1827552044.html

ЦБ в прогнозе по цене нефти учел снижение спроса и сокращение квот ОПЕК+

ЦБ в прогнозе по цене нефти учел снижение спроса и сокращение квот ОПЕК+ - РИА Новости, 28.10.2022

ЦБ в прогнозе по цене нефти учел снижение спроса и сокращение квот ОПЕК+

ЦБ РФ в прогнозе по ценам на нефть учел как снижение спроса на нефть из-за глобальной рецессии, так и решение по сделке ОПЕК+, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:38

2022-10-28T15:38

2022-10-28T15:38

экономика

цены на нефть

эльвира набиуллина

россия

опек

центральный банк рф (цб рф)

urals

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ЦБ РФ в прогнозе по ценам на нефть учел как снижение спроса на нефть из-за глобальной рецессии, так и решение по сделке ОПЕК+, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."В обновленном прогнозе мы оставили без изменений цены на нефть марки Urals в 2023-2024-2025 годах, на уровне 70, 60 и 55 долларов за баррель соответственно. В этой оценке, с одной стороны, учтено ухудшение прогноза по мировой экономике, в том числе, повышение риска рецессии, и результатом может быть снижение глобального спроса на сырье, в том числе, на российскую нефть. С другой стороны, страны ОПЕК+ приняли меры по сокращению квот на добычу. Мы считаем, что эти факторы компенсируют друг друга", - сообщила Набиуллина в ходе пресс-конференции.В начале октября страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.

https://ria.ru/20221027/neft-1827066165.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, россия, опек, центральный банк рф (цб рф), urals