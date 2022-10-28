https://ria.ru/20221028/neft-1827552044.html
ЦБ в прогнозе по цене нефти учел снижение спроса и сокращение квот ОПЕК+
ЦБ в прогнозе по цене нефти учел снижение спроса и сокращение квот ОПЕК+ - РИА Новости, 28.10.2022
ЦБ в прогнозе по цене нефти учел снижение спроса и сокращение квот ОПЕК+
ЦБ РФ в прогнозе по ценам на нефть учел как снижение спроса на нефть из-за глобальной рецессии, так и решение по сделке ОПЕК+, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:38
2022-10-28T15:38
2022-10-28T15:38
экономика
цены на нефть
эльвира набиуллина
россия
опек
центральный банк рф (цб рф)
urals
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ЦБ РФ в прогнозе по ценам на нефть учел как снижение спроса на нефть из-за глобальной рецессии, так и решение по сделке ОПЕК+, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."В обновленном прогнозе мы оставили без изменений цены на нефть марки Urals в 2023-2024-2025 годах, на уровне 70, 60 и 55 долларов за баррель соответственно. В этой оценке, с одной стороны, учтено ухудшение прогноза по мировой экономике, в том числе, повышение риска рецессии, и результатом может быть снижение глобального спроса на сырье, в том числе, на российскую нефть. С другой стороны, страны ОПЕК+ приняли меры по сокращению квот на добычу. Мы считаем, что эти факторы компенсируют друг друга", - сообщила Набиуллина в ходе пресс-конференции.В начале октября страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.
https://ria.ru/20221027/neft-1827066165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, россия, опек, центральный банк рф (цб рф), urals
Экономика, Цены на нефть, Эльвира Набиуллина, Россия, ОПЕК, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Urals
ЦБ в прогнозе по цене нефти учел снижение спроса и сокращение квот ОПЕК+
Набиуллина: ЦБ в прогнозе по нефти учел снижение спроса из-за рецессии и сокращение квот