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США будут помогать Украине независимо от итогов выборов, заявили в НАТО - РИА Новости, 28.10.2022
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США будут помогать Украине независимо от итогов выборов, заявили в НАТО
США будут помогать Украине независимо от итогов выборов, заявили в НАТО - РИА Новости, 28.10.2022
США будут помогать Украине независимо от итогов выборов, заявили в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре в США, Вашингтон... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T08:24
2022-10-28T09:29
в мире
йенс столтенберг
энтони блинкен
сша
киев
нато
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре в США, Вашингтон продолжит оказывать значительную помощь Киеву."Я уверен, что и после промежуточных выборов в конгресс в палате представителей и в сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины", - сказал Столтенберг в интервью европейскому изданию Politico.Ранее аналогичное мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.Восьмого ноября 2022 года в США пройдут промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса. Американцам предстоит переизбрать весь состав палаты представителей и треть сената. Сейчас законодательная ветвь власти в США, как и исполнительная, находится под контролем демократов.
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в мире, йенс столтенберг, энтони блинкен, сша, киев, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Энтони Блинкен, США, Киев, НАТО
08:24 28.10.2022 (обновлено: 09:29 28.10.2022)
 
США будут помогать Украине независимо от итогов выборов, заявили в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что выборы в конгресс США не ударят по помощи Украине

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре в США, Вашингтон продолжит оказывать значительную помощь Киеву.
"Я уверен, что и после промежуточных выборов в конгресс в палате представителей и в сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины", - сказал Столтенберг в интервью европейскому изданию Politico.
Ранее аналогичное мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Восьмого ноября 2022 года в США пройдут промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса. Американцам предстоит переизбрать весь состав палаты представителей и треть сената. Сейчас законодательная ветвь власти в США, как и исполнительная, находится под контролем демократов.
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В миреЙенс СтолтенбергЭнтони БлинкенСШАКиевНАТО
 
 
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