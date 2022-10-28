https://ria.ru/20221028/nato-1827405677.html

США будут помогать Украине независимо от итогов выборов, заявили в НАТО

США будут помогать Украине независимо от итогов выборов, заявили в НАТО - РИА Новости, 28.10.2022

США будут помогать Украине независимо от итогов выборов, заявили в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре в США, Вашингтон... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T08:24

2022-10-28T08:24

2022-10-28T09:29

в мире

йенс столтенберг

энтони блинкен

сша

киев

нато

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре в США, Вашингтон продолжит оказывать значительную помощь Киеву."Я уверен, что и после промежуточных выборов в конгресс в палате представителей и в сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины", - сказал Столтенберг в интервью европейскому изданию Politico.Ранее аналогичное мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.Восьмого ноября 2022 года в США пройдут промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса. Американцам предстоит переизбрать весь состав палаты представителей и треть сената. Сейчас законодательная ветвь власти в США, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

https://ria.ru/20221027/nato-1827382088.html

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в мире, йенс столтенберг, энтони блинкен, сша, киев, нато