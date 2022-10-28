https://ria.ru/20221028/nato-1827403890.html
Столтенберг ожидает, что страны НАТО увеличат расходы на оборону
Столтенберг ожидает, что страны НАТО увеличат расходы на оборону - РИА Новости, 28.10.2022
Столтенберг ожидает, что страны НАТО увеличат расходы на оборону
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что участники альянса в 2023 году возьмут на себя четкие обязательства по увеличению оборонных расходов. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T08:03
2022-10-28T08:03
2022-10-28T08:03
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что участники альянса в 2023 году возьмут на себя четкие обязательства по увеличению оборонных расходов.Он отметил при этом, что пока еще слишком рано говорить, на какие именно формулировки согласятся страны альянса.
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в мире, йенс столтенберг, вильнюс, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Вильнюс, НАТО
Столтенберг ожидает, что страны НАТО увеличат расходы на оборону
Столтенберг ожидает, что страны НАТО согласятся на увеличение оборонных расходов