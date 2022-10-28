https://ria.ru/20221028/nalogi-1827639485.html

IT-компании, не раскрывшие налоговую тайну, будут лишены аккредитации

IT-компании, не раскрывшие налоговую тайну, будут лишены аккредитации - РИА Новости, 28.10.2022

IT-компании, не раскрывшие налоговую тайну, будут лишены аккредитации

Все аккредитованные IT-компании, не отправившие в ФНС до 31 октября согласие на раскрытие налоговой тайны, лишатся аккредитации, сообщили в Минцифры. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:44

2022-10-28T18:44

2022-10-28T18:44

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Все аккредитованные IT-компании, не отправившие в ФНС до 31 октября согласие на раскрытие налоговой тайны, лишатся аккредитации, сообщили в Минцифры.Министерство в конце октября сообщало, что IT-компании для подтверждения соответствия условиям аккредитации должны до 31 октября направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну."Все аккредитованные ИТ-компании должны в течение месяца после вступления в силу нового порядка аккредитации направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну. ... К сожалению, Минцифры будет обязано в силу требований постановления Правительства исключить из реестра все компании, не направившие до 31 октября согласие на раскрытие налоговой тайны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что подать согласие на раскрытие налоговой тайны можно через личный кабинет налогоплательщика или через оператора электронного документооборота.Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.

https://ria.ru/20221028/gosuslugi-1827439117.html

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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)