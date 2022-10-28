https://ria.ru/20221028/mutsenietse-1827618651.html
Муцениеце стала членом жюри "Ледникового периода"
Муцениеце стала членом жюри "Ледникового периода" - РИА Новости, 28.10.2022
Муцениеце стала членом жюри "Ледникового периода"
Агата Муцениеце стала новым судьей проекта "Ледниковый период" о фигурном катании на Первом канале. Актриса поделилась видео со съемочной площадки, где она... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:17
2022-10-28T18:17
2022-10-28T18:17
шоубиз
агата муцениеце
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Агата Муцениеце стала новым судьей проекта "Ледниковый период" о фигурном катании на Первом канале. Актриса поделилась видео со съемочной площадки, где она стоит на фоне декораций, в своей соцсети. "Ледниковый период" – проект о танцах на льду, в котором профессиональных фигуристов объединили в пары со звездами шоу-бизнеса. В нем принимали участие актеры, музыканты и спортсмены. Шоу впервые появилось на экранах в 2007 году. В каждом выпуске к четырем постоянным судьям проекта добавлялся новый участник. Ранее Даня Милохин принял решение покинуть проект. Он сослался на усталость и потерю интереса.
https://ria.ru/20221028/fantastika-1827502081.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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агата муцениеце, первый канал (телеканал)
Шоубиз, Агата Муцениеце, Первый канал (телеканал)
Муцениеце стала членом жюри "Ледникового периода"
Актриса Агата Муцениеце стала новым судьей проекта "Ледниковый период"
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Агата Муцениеце стала новым судьей проекта "Ледниковый период" о фигурном катании на Первом канале. Актриса поделилась видео со съемочной площадки, где она стоит на фоне декораций, в своей соцсети.
"Ну что, достопочтенное жюри "Ледникового периода" перед вами. Класс?" – прокомментировала пост артистка.
"Ледниковый период" – проект о танцах на льду, в котором профессиональных фигуристов объединили в пары со звездами шоу-бизнеса. В нем принимали участие актеры, музыканты и спортсмены.
Шоу впервые появилось на экранах в 2007 году. В каждом выпуске к четырем постоянным судьям проекта добавлялся новый участник.
Ранее Даня Милохин принял
решение покинуть проект. Он сослался на усталость и потерю интереса.