https://ria.ru/20221028/mutsenietse-1827618651.html

Муцениеце стала членом жюри "Ледникового периода"

Муцениеце стала членом жюри "Ледникового периода" - РИА Новости, 28.10.2022

Муцениеце стала членом жюри "Ледникового периода"

Агата Муцениеце стала новым судьей проекта "Ледниковый период" о фигурном катании на Первом канале. Актриса поделилась видео со съемочной площадки, где она... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:17

2022-10-28T18:17

2022-10-28T18:17

шоубиз

агата муцениеце

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Агата Муцениеце стала новым судьей проекта "Ледниковый период" о фигурном катании на Первом канале. Актриса поделилась видео со съемочной площадки, где она стоит на фоне декораций, в своей соцсети. "Ледниковый период" – проект о танцах на льду, в котором профессиональных фигуристов объединили в пары со звездами шоу-бизнеса. В нем принимали участие актеры, музыканты и спортсмены. Шоу впервые появилось на экранах в 2007 году. В каждом выпуске к четырем постоянным судьям проекта добавлялся новый участник. Ранее Даня Милохин принял решение покинуть проект. Он сослался на усталость и потерю интереса.

https://ria.ru/20221028/fantastika-1827502081.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

агата муцениеце, первый канал (телеканал)