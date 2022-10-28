Рейтинг@Mail.ru
Муцениеце стала членом жюри "Ледникового периода" - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221028/mutsenietse-1827618651.html
Муцениеце стала членом жюри "Ледникового периода"
Муцениеце стала членом жюри "Ледникового периода" - РИА Новости, 28.10.2022
Муцениеце стала членом жюри "Ледникового периода"
Агата Муцениеце стала новым судьей проекта "Ледниковый период" о фигурном катании на Первом канале. Актриса поделилась видео со съемочной площадки, где она... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:17
2022-10-28T18:17
шоубиз
агата муцениеце
первый канал (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588619592_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_5dd7885b6f5285edebd80c7f4a03c32f.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Агата Муцениеце стала новым судьей проекта "Ледниковый период" о фигурном катании на Первом канале. Актриса поделилась видео со съемочной площадки, где она стоит на фоне декораций, в своей соцсети. "Ледниковый период" – проект о танцах на льду, в котором профессиональных фигуристов объединили в пары со звездами шоу-бизнеса. В нем принимали участие актеры, музыканты и спортсмены. Шоу впервые появилось на экранах в 2007 году. В каждом выпуске к четырем постоянным судьям проекта добавлялся новый участник. Ранее Даня Милохин принял решение покинуть проект. Он сослался на усталость и потерю интереса.
https://ria.ru/20221028/fantastika-1827502081.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588619592_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_17c6a1a3a2ea30c205276d28e2dfcdcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
агата муцениеце, первый канал (телеканал)
Шоубиз, Агата Муцениеце, Первый канал (телеканал)
18:17 28.10.2022
 
Муцениеце стала членом жюри "Ледникового периода"

Актриса Агата Муцениеце стала новым судьей проекта "Ледниковый период"

© Agata MucenieceКадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце
Кадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце
© Agata Muceniece
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Агата Муцениеце стала новым судьей проекта "Ледниковый период" о фигурном катании на Первом канале. Актриса поделилась видео со съемочной площадки, где она стоит на фоне декораций, в своей соцсети.
© Вокруг•ТВАгата Муцениеце
Агата Муцениеце
© Вокруг•ТВ
Агата Муцениеце
"Ну что, достопочтенное жюри "Ледникового периода" перед вами. Класс?" – прокомментировала пост артистка.
"Ледниковый период" – проект о танцах на льду, в котором профессиональных фигуристов объединили в пары со звездами шоу-бизнеса. В нем принимали участие актеры, музыканты и спортсмены.
Шоу впервые появилось на экранах в 2007 году. В каждом выпуске к четырем постоянным судьям проекта добавлялся новый участник.
Ранее Даня Милохин принял решение покинуть проект. Он сослался на усталость и потерю интереса.
Телек - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 15:50Шоубиз
Телек назвал своего фаворита в шоу "Фантастика"
 
ШоубизАгата МуцениецеПервый канал (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала