07:49 28.10.2022 (обновлено: 07:50 28.10.2022)
"Технополис Москва" начнет производить биопрепараты для заживления кожи
Резидент "Технополис Москва" начнет производить биопрепараты для заживления тканей кожи
© Фото: пресс-служба ДИПП Резидент ОЭЗ "Технополис Москва"
© Фото: пресс-служба ДИПП
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва". Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Биопрепараты для заживления кожи и мягких тканей начнут производить в технополисе "Москва", сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"В четвертом квартале этого года резидент особой экономической зоны столицы планирует начать выпускать биомедицинские клеточные продукты для людей и животных, которые направит на научные исследования и тестирование. В реализацию своего проекта на площадке "Печатники" компания вложила свыше 320 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
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Сообщается, что препараты, не имеющие аналогов в РФ, созданы совместно с Институтом биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН. Биомедицинские клеточные продукты позволяют восстановить кожные покровы в короткие сроки и без образования рубцов. Эти препараты были разработаны на основе выращенных клеток кожи человека и специального носителя. Лечение с использованием российских биомедицинских клеточных продуктов будет дешевле существующих методов и доступнее как для пациентов, так и для здравоохранения.
"С 2024 года, после завершения клинических испытаний и получения регистрационных удостоверений, компания намерена производить около 6 тысяч единиц товаров в месяц. Предприятие планирует поставлять продукцию в лечебные учреждения столицы по предварительному заказу за двое суток", - рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.