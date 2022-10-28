https://ria.ru/20221028/moskva-1827402817.html

"Технополис Москва" начнет производить биопрепараты для заживления кожи

"Технополис Москва" начнет производить биопрепараты для заживления кожи - РИА Новости, 28.10.2022

"Технополис Москва" начнет производить биопрепараты для заживления кожи

Биопрепараты для заживления кожи и мягких тканей начнут производить в технополисе "Москва", сообщается на официальном сайте мэра столицы. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T07:49

2022-10-28T07:49

2022-10-28T07:50

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Биопрепараты для заживления кожи и мягких тканей начнут производить в технополисе "Москва", сообщается на официальном сайте мэра столицы."В четвертом квартале этого года резидент особой экономической зоны столицы планирует начать выпускать биомедицинские клеточные продукты для людей и животных, которые направит на научные исследования и тестирование. В реализацию своего проекта на площадке "Печатники" компания вложила свыше 320 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Сообщается, что препараты, не имеющие аналогов в РФ, созданы совместно с Институтом биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН. Биомедицинские клеточные продукты позволяют восстановить кожные покровы в короткие сроки и без образования рубцов. Эти препараты были разработаны на основе выращенных клеток кожи человека и специального носителя. Лечение с использованием российских биомедицинских клеточных продуктов будет дешевле существующих методов и доступнее как для пациентов, так и для здравоохранения."С 2024 года, после завершения клинических испытаний и получения регистрационных удостоверений, компания намерена производить около 6 тысяч единиц товаров в месяц. Предприятие планирует поставлять продукцию в лечебные учреждения столицы по предварительному заказу за двое суток", - рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

https://ria.ru/20221026/lekarstva-1827029057.html

https://ria.ru/20221011/ingalyatory-1823075211.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, москва, россия, российская академия наук, здоровье