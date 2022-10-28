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"Технополис Москва" начнет производить биопрепараты для заживления кожи - РИА Новости, 28.10.2022
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"Технополис Москва" начнет производить биопрепараты для заживления кожи
"Технополис Москва" начнет производить биопрепараты для заживления кожи - РИА Новости, 28.10.2022
"Технополис Москва" начнет производить биопрепараты для заживления кожи
Биопрепараты для заживления кожи и мягких тканей начнут производить в технополисе "Москва", сообщается на официальном сайте мэра столицы. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T07:49
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владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Биопрепараты для заживления кожи и мягких тканей начнут производить в технополисе "Москва", сообщается на официальном сайте мэра столицы."В четвертом квартале этого года резидент особой экономической зоны столицы планирует начать выпускать биомедицинские клеточные продукты для людей и животных, которые направит на научные исследования и тестирование. В реализацию своего проекта на площадке "Печатники" компания вложила свыше 320 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Сообщается, что препараты, не имеющие аналогов в РФ, созданы совместно с Институтом биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН. Биомедицинские клеточные продукты позволяют восстановить кожные покровы в короткие сроки и без образования рубцов. Эти препараты были разработаны на основе выращенных клеток кожи человека и специального носителя. Лечение с использованием российских биомедицинских клеточных продуктов будет дешевле существующих методов и доступнее как для пациентов, так и для здравоохранения."С 2024 года, после завершения клинических испытаний и получения регистрационных удостоверений, компания намерена производить около 6 тысяч единиц товаров в месяц. Предприятие планирует поставлять продукцию в лечебные учреждения столицы по предварительному заказу за двое суток", - рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
https://ria.ru/20221026/lekarstva-1827029057.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, москва, россия, российская академия наук, здоровье
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Москва, Россия, Российская академия наук, Здоровье
07:49 28.10.2022 (обновлено: 07:50 28.10.2022)
 
"Технополис Москва" начнет производить биопрепараты для заживления кожи

Резидент "Технополис Москва" начнет производить биопрепараты для заживления тканей кожи

© Фото: пресс-служба ДИПП Резидент ОЭЗ "Технополис Москва"
Резидент ОЭЗ Технополис Москва
© Фото: пресс-служба ДИПП
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Биопрепараты для заживления кожи и мягких тканей начнут производить в технополисе "Москва", сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"В четвертом квартале этого года резидент особой экономической зоны столицы планирует начать выпускать биомедицинские клеточные продукты для людей и животных, которые направит на научные исследования и тестирование. В реализацию своего проекта на площадке "Печатники" компания вложила свыше 320 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 19:08
В России нарастили производство лекарств
Сообщается, что препараты, не имеющие аналогов в РФ, созданы совместно с Институтом биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН. Биомедицинские клеточные продукты позволяют восстановить кожные покровы в короткие сроки и без образования рубцов. Эти препараты были разработаны на основе выращенных клеток кожи человека и специального носителя. Лечение с использованием российских биомедицинских клеточных продуктов будет дешевле существующих методов и доступнее как для пациентов, так и для здравоохранения.
"С 2024 года, после завершения клинических испытаний и получения регистрационных удостоверений, компания намерена производить около 6 тысяч единиц товаров в месяц. Предприятие планирует поставлять продукцию в лечебные учреждения столицы по предварительному заказу за двое суток", - рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Производство медицинских ингаляторов запустят в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 12:59Новости Подмосковья
Производство медицинских ингаляторов запустят в Подмосковье
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийМоскваРоссияРоссийская академия наукЗдоровье
 
 
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