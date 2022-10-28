https://ria.ru/20221028/mask-1827411103.html

Маск хочет упразднить пожизненную блокировку аккаунтов в Twitter, пишут СМИ

Маск хочет упразднить пожизненную блокировку аккаунтов в Twitter, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2022

Маск хочет упразднить пожизненную блокировку аккаунтов в Twitter, пишут СМИ

Купивший Twitter американский предприниматель Илон Маск намерен упразднить "пожизненную" блокировку аккаунтов в соцсети, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T09:12

2022-10-28T09:12

2022-10-28T09:31

twitter

илон маск

технологии

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Купивший Twitter американский предприниматель Илон Маск намерен упразднить "пожизненную" блокировку аккаунтов в соцсети, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Маск намерен отказаться от пожизненной блокировки пользователей, потому что не верит в пожизненные запреты", - приводит агентство слова источника.Как отмечается, это означает, что заблокированные ранее пользователи, вероятно, смогут вернуться на платформу. При этом источник добавил, что еще неясно, будет ли это относиться к аккаунту бывшего президента США Дональда Трампа.Ранее сообщалось, что Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию. После этого в СМИ появились скриншоты якобы заявления Трампа, в котором экс-президент поздравлял предпринимателя и сообщал о планах восстановить его аккаунт. Позднее генеральный директор созданной Дональдом Трампом социальной сети Truth Social назвал фейковым это сообщение.Трамп ранее заявлял, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намерен использовать собственную соцсеть Truth. Сорок пятого президента США заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.

https://ria.ru/20221027/twitter-1827268215.html

https://ria.ru/20221027/twitter-1827070577.html

сша

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

twitter, илон маск, технологии, дональд трамп, сша