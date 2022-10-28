09:12 28.10.2022 (обновлено: 09:31 28.10.2022)
Маск хочет упразднить пожизненную блокировку аккаунтов в Twitter, пишут СМИ
Блумберг: купивший Twitter Маск намерен упразднить пожизненную блокировку аккаунтов
© @elonmuskКадр видео, опубликованного Илоном Маском
© @elonmusk
Кадр видео, опубликованного Илоном Маском
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Купивший Twitter американский предприниматель Илон Маск намерен упразднить "пожизненную" блокировку аккаунтов в соцсети, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Маск намерен отказаться от пожизненной блокировки пользователей, потому что не верит в пожизненные запреты", - приводит агентство слова источника.
27 октября, 17:26Маск назвал причину покупки Twitter
Как отмечается, это означает, что заблокированные ранее пользователи, вероятно, смогут вернуться на платформу. При этом источник добавил, что еще неясно, будет ли это относиться к аккаунту бывшего президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию. После этого в СМИ появились скриншоты якобы заявления Трампа, в котором экс-президент поздравлял предпринимателя и сообщал о планах восстановить его аккаунт. Позднее генеральный директор созданной Дональдом Трампом социальной сети Truth Social назвал фейковым это сообщение.
Трамп ранее заявлял, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намерен использовать собственную соцсеть Truth. Сорок пятого президента США заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.