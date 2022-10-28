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Маск хочет упразднить пожизненную блокировку аккаунтов в Twitter, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
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Маск хочет упразднить пожизненную блокировку аккаунтов в Twitter, пишут СМИ
Маск хочет упразднить пожизненную блокировку аккаунтов в Twitter, пишут СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
Маск хочет упразднить пожизненную блокировку аккаунтов в Twitter, пишут СМИ
Купивший Twitter американский предприниматель Илон Маск намерен упразднить "пожизненную" блокировку аккаунтов в соцсети, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:12
2022-10-28T09:31
twitter
илон маск
технологии
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Купивший Twitter американский предприниматель Илон Маск намерен упразднить "пожизненную" блокировку аккаунтов в соцсети, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Маск намерен отказаться от пожизненной блокировки пользователей, потому что не верит в пожизненные запреты", - приводит агентство слова источника.Как отмечается, это означает, что заблокированные ранее пользователи, вероятно, смогут вернуться на платформу. При этом источник добавил, что еще неясно, будет ли это относиться к аккаунту бывшего президента США Дональда Трампа.Ранее сообщалось, что Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию. После этого в СМИ появились скриншоты якобы заявления Трампа, в котором экс-президент поздравлял предпринимателя и сообщал о планах восстановить его аккаунт. Позднее генеральный директор созданной Дональдом Трампом социальной сети Truth Social назвал фейковым это сообщение.Трамп ранее заявлял, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намерен использовать собственную соцсеть Truth. Сорок пятого президента США заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.
https://ria.ru/20221027/twitter-1827268215.html
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twitter, илон маск, технологии, дональд трамп, сша
Twitter, Илон Маск, Технологии, Дональд Трамп, США
09:12 28.10.2022 (обновлено: 09:31 28.10.2022)
 
Маск хочет упразднить пожизненную блокировку аккаунтов в Twitter, пишут СМИ

Блумберг: купивший Twitter Маск намерен упразднить пожизненную блокировку аккаунтов

© @elonmuskКадр видео, опубликованного Илоном Маском
Кадр видео, опубликованного Илоном Маском
© @elonmusk
Кадр видео, опубликованного Илоном Маском
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Купивший Twitter американский предприниматель Илон Маск намерен упразднить "пожизненную" блокировку аккаунтов в соцсети, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Маск намерен отказаться от пожизненной блокировки пользователей, потому что не верит в пожизненные запреты", - приводит агентство слова источника.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 17:26
Маск назвал причину покупки Twitter
Как отмечается, это означает, что заблокированные ранее пользователи, вероятно, смогут вернуться на платформу. При этом источник добавил, что еще неясно, будет ли это относиться к аккаунту бывшего президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Маск окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter и уже возглавил компанию. После этого в СМИ появились скриншоты якобы заявления Трампа, в котором экс-президент поздравлял предпринимателя и сообщал о планах восстановить его аккаунт. Позднее генеральный директор созданной Дональдом Трампом социальной сети Truth Social назвал фейковым это сообщение.
Трамп ранее заявлял, что не вернется в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт, экс-президент намерен использовать собственную соцсеть Truth. Сорок пятого президента США заблокировали на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 01:56
Илон Маск заявил о встрече со "множеством классных людей" в офисе Twitter
 
TwitterИлон МаскТехнологииДональд ТрампСША
 
 
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