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МАГАТЭ нужны дни для выводов относительно "грязной бомбы", заявил Гросси - РИА Новости, 28.10.2022
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МАГАТЭ нужны дни для выводов относительно "грязной бомбы", заявил Гросси
МАГАТЭ нужны дни для выводов относительно "грязной бомбы", заявил Гросси - РИА Новости, 28.10.2022
МАГАТЭ нужны дни для выводов относительно "грязной бомбы", заявил Гросси
МАГАТЭ понадобятся дни, чтобы сделать выводы по итогам проверки заявлений о подготовке Киевом "грязной бомбы", заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T02:38
2022-10-28T02:38
в мире
рафаэль гросси
магатэ
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ООН, 28 окт – РИА Новости. МАГАТЭ понадобятся дни, чтобы сделать выводы по итогам проверки заявлений о подготовке Киевом "грязной бомбы", заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси.Отвечая на вопрос о том, как много времени потребуется для того, чтобы сделать выводы, Гросси сказал: "Дни".
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, украина
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Украина
02:38 28.10.2022
 
МАГАТЭ нужны дни для выводов относительно "грязной бомбы", заявил Гросси

Гросси: МАГАТЭ нужны дни, чтобы сделать вывод о проверке относительно "грязной бомбы"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 окт – РИА Новости. МАГАТЭ понадобятся дни, чтобы сделать выводы по итогам проверки заявлений о подготовке Киевом "грязной бомбы", заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
Отвечая на вопрос о том, как много времени потребуется для того, чтобы сделать выводы, Гросси сказал: "Дни".
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
02:03
Небензя прокомментировал визит МАГАТЭ на Украину по вопросу "грязной бомбы"
 
В миреРафаэль ГроссиМАГАТЭУкраина
 
 
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