https://ria.ru/20221028/magate-1827392788.html

МАГАТЭ нужны дни для выводов относительно "грязной бомбы", заявил Гросси

МАГАТЭ нужны дни для выводов относительно "грязной бомбы", заявил Гросси - РИА Новости, 28.10.2022

МАГАТЭ нужны дни для выводов относительно "грязной бомбы", заявил Гросси

МАГАТЭ понадобятся дни, чтобы сделать выводы по итогам проверки заявлений о подготовке Киевом "грязной бомбы", заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T02:38

2022-10-28T02:38

2022-10-28T02:38

в мире

рафаэль гросси

магатэ

украина

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ООН, 28 окт – РИА Новости. МАГАТЭ понадобятся дни, чтобы сделать выводы по итогам проверки заявлений о подготовке Киевом "грязной бомбы", заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси.Отвечая на вопрос о том, как много времени потребуется для того, чтобы сделать выводы, Гросси сказал: "Дни".

https://ria.ru/20221028/magate-1827391458.html

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в мире, рафаэль гросси, магатэ, украина