https://ria.ru/20221028/magate-1827392788.html
МАГАТЭ нужны дни для выводов относительно "грязной бомбы", заявил Гросси
МАГАТЭ нужны дни для выводов относительно "грязной бомбы", заявил Гросси - РИА Новости, 28.10.2022
МАГАТЭ нужны дни для выводов относительно "грязной бомбы", заявил Гросси
МАГАТЭ понадобятся дни, чтобы сделать выводы по итогам проверки заявлений о подготовке Киевом "грязной бомбы", заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T02:38
2022-10-28T02:38
2022-10-28T02:38
в мире
рафаэль гросси
магатэ
украина
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ООН, 28 окт – РИА Новости. МАГАТЭ понадобятся дни, чтобы сделать выводы по итогам проверки заявлений о подготовке Киевом "грязной бомбы", заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси.Отвечая на вопрос о том, как много времени потребуется для того, чтобы сделать выводы, Гросси сказал: "Дни".
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, украина
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Украина
МАГАТЭ нужны дни для выводов относительно "грязной бомбы", заявил Гросси
Гросси: МАГАТЭ нужны дни, чтобы сделать вывод о проверке относительно "грязной бомбы"