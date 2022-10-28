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"Роскосмос" анонсировал запуски "Прогресса" и "Союза" в начале 2023 года - РИА Новости, 28.10.2022
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"Роскосмос" анонсировал запуски "Прогресса" и "Союза" в начале 2023 года
"Роскосмос" анонсировал запуски "Прогресса" и "Союза" в начале 2023 года - РИА Новости, 28.10.2022
"Роскосмос" анонсировал запуски "Прогресса" и "Союза" в начале 2023 года
Следующие запуски грузовика "Прогресс" и пилотируемого корабля "Союз" к Международной космической станции состоятся в феврале и марте, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:42
2022-10-28T12:42
космос - риа наука
байконур (город)
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
прогресс (космический корабль)
союз
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Следующие запуски грузовика "Прогресс" и пилотируемого корабля "Союз" к Международной космической станции состоятся в феврале и марте, сообщил "Роскосмос"."Запуск "Прогресса МС-22" ожидается в феврале, а "Союза МС-23" — в марте 2023 года. Оба будут запущены на ракетах-носителях "Союз-2.1а", - говорится в сообщении.Отмечается, что подготовка к пускам уже началась. На Байконуре специалисты расконсервировали "Прогресс МС-22", находящийся в режиме хранения с марта, осмотрели и проверили бортовые системы. Скоро ожидаются электрические испытания его аппаратуры. Прибывший в сентябре "Союз МС-23" также осмотрели и подключили к наземному испытательному оборудованию для проверки служебной аппаратуры. Впереди у пилотируемого корабля комплексные электрические испытания и тестирование бортовой автоматики.В 2022 году состоялось пять запусков по российской программе полетов на МКС. К станции 18 марта улетел пилотируемый "Союз МС-21" (вернулся на Землю 29 сентября), а 21 сентября ему на смену прибыл "Союз МС-22". Пуски грузовиков "Прогресс МС" с индексами -19, -20 и -21 состоялись 15 февраля, 3 июня и 26 октября. "Прогресс МС-19" отстыковался от станции и был затоплен в несудоходном районе Тихого океана 24 октября.
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космос - риа наука, байконур (город), международная космическая станция (мкс), роскосмос, прогресс (космический корабль), союз
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Международная космическая станция (МКС), Роскосмос, Прогресс (космический корабль), Союз
12:42 28.10.2022
 
"Роскосмос" анонсировал запуски "Прогресса" и "Союза" в начале 2023 года

"Роскосмос" анонсировал полеты "Прогресса" и "Союза" к МКС в феврале и марте 2023 года

© Фото : Роскосмос / Иван ТимошенкоРакета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз" на стартовой площадке космодрома "Байконур"
Ракета-носитель Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз на стартовой площадке космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : Роскосмос / Иван Тимошенко
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз" на стартовой площадке космодрома "Байконур". Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Следующие запуски грузовика "Прогресс" и пилотируемого корабля "Союз" к Международной космической станции состоятся в феврале и марте, сообщил "Роскосмос".
"Запуск "Прогресса МС-22" ожидается в феврале, а "Союза МС-23" — в марте 2023 года. Оба будут запущены на ракетах-носителях "Союз-2.1а", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подготовка к пускам уже началась. На Байконуре специалисты расконсервировали "Прогресс МС-22", находящийся в режиме хранения с марта, осмотрели и проверили бортовые системы. Скоро ожидаются электрические испытания его аппаратуры. Прибывший в сентябре "Союз МС-23" также осмотрели и подключили к наземному испытательному оборудованию для проверки служебной аппаратуры. Впереди у пилотируемого корабля комплексные электрические испытания и тестирование бортовой автоматики.
В 2022 году состоялось пять запусков по российской программе полетов на МКС. К станции 18 марта улетел пилотируемый "Союз МС-21" (вернулся на Землю 29 сентября), а 21 сентября ему на смену прибыл "Союз МС-22". Пуски грузовиков "Прогресс МС" с индексами -19, -20 и -21 состоялись 15 февраля, 3 июня и 26 октября. "Прогресс МС-19" отстыковался от станции и был затоплен в несудоходном районе Тихого океана 24 октября.
Приборно-агрегатный отсек грузового корабля Прогресс М-УМ, отстыковавшийся от МКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
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Космос - РИА НаукаБайконур (город)Международная космическая станция (МКС)РоскосмосПрогресс (космический корабль)Союз
 
 
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