"Роскосмос" анонсировал запуски "Прогресса" и "Союза" в начале 2023 года
"Роскосмос" анонсировал полеты "Прогресса" и "Союза" к МКС в феврале и марте 2023 года
© Фото : Роскосмос / Иван ТимошенкоРакета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз" на стартовой площадке космодрома "Байконур"
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз" на стартовой площадке космодрома "Байконур". Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Следующие запуски грузовика "Прогресс" и пилотируемого корабля "Союз" к Международной космической станции состоятся в феврале и марте, сообщил "Роскосмос".
"Запуск "Прогресса МС-22" ожидается в феврале, а "Союза МС-23" — в марте 2023 года. Оба будут запущены на ракетах-носителях "Союз-2.1а", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подготовка к пускам уже началась. На Байконуре специалисты расконсервировали "Прогресс МС-22", находящийся в режиме хранения с марта, осмотрели и проверили бортовые системы. Скоро ожидаются электрические испытания его аппаратуры. Прибывший в сентябре "Союз МС-23" также осмотрели и подключили к наземному испытательному оборудованию для проверки служебной аппаратуры. Впереди у пилотируемого корабля комплексные электрические испытания и тестирование бортовой автоматики.
В 2022 году состоялось пять запусков по российской программе полетов на МКС. К станции 18 марта улетел пилотируемый "Союз МС-21" (вернулся на Землю 29 сентября), а 21 сентября ему на смену прибыл "Союз МС-22". Пуски грузовиков "Прогресс МС" с индексами -19, -20 и -21 состоялись 15 февраля, 3 июня и 26 октября. "Прогресс МС-19" отстыковался от станции и был затоплен в несудоходном районе Тихого океана 24 октября.
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