https://ria.ru/20221028/kontent-1827663220.html

Расистский контент заполнил Twitter после его покупки Маском, сообщили СМИ

Расистский контент заполнил Twitter после его покупки Маском, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2022

Расистский контент заполнил Twitter после его покупки Маском, сообщили СМИ

Оскорбления по национальному признаку и пронацистские интернет-мемы заполонили Twitter после того, как предприниматель и основатель SpaceX Маск завершил сделку... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:08

2022-10-28T20:08

2022-10-28T20:08

в мире

технологии

илон маск

сша

германия

сан-франциско

spacex

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_05f54aab76983ef38a1cbd9f330b0784.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Оскорбления по национальному признаку и пронацистские интернет-мемы заполонили Twitter после того, как предприниматель и основатель SpaceX Маск завершил сделку по приобретению соцсети, сообщает газета Washington Post.В пятницу на сайте Twitter выложили извещение Комиссии по ценным бумагам и биржам США, из которого следует, что еще в четверг компания Twitter слилась с принадлежащей Маску X Holdings II. Кроме того, в СМИ появлялась информация, что предприниматель лично возглавил компанию. Ранее Маск объяснял желание купить социальную сеть тем, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру.По данным издания, большое число анонимных Twitter-аккаунтов "празднуют" переход соцсети к Маску и считают, что в связи с ним прежние правила против ксенофобии больше не будут применяться на платформе. Вследствие этого в соцсети появилось большое число сообщений с оскорблениями по национальному признаку, в частности, в отношении темнокожего населения и этнических евреев, а также различная нацистская символика. В качестве примера издание приводит аккаунт, на картинке в профиле которого изображена свастика, а на странице можно найти антисемитские шутки, видео, прославляющее нацистскую Германию вперемешку с ретвитами со страницы Маска.В свою очередь, предприниматель в четверг опубликовал на своей странице в Twitter публичное обращение, в котором заверил пользователей, что несмотря на изменение политики платформы в отношении свободы слова, соцсеть не станет "адом, куда можно абсолютно всем". Тем не менее, Washington Post подчеркивает, что "первые часы после покупки (соцсети - ред.) продемонстрировали, насколько трудновыполнимым могло быть это обещание".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221028/twitter-1827593625.html

https://ria.ru/20221028/mask-1827541608.html

сша

германия

сан-франциско

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск, сша, германия, сан-франциско, spacex, twitter