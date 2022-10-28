Расистский контент заполнил Twitter после его покупки Маском, сообщили СМИ
Washington Post: расистский контент заполнил Twitter после покупки соцсети Маском
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Оскорбления по национальному признаку и пронацистские интернет-мемы заполонили Twitter после того, как предприниматель и основатель SpaceX Маск завершил сделку по приобретению соцсети, сообщает газета Washington Post.
В пятницу на сайте Twitter выложили извещение Комиссии по ценным бумагам и биржам США, из которого следует, что еще в четверг компания Twitter слилась с принадлежащей Маску X Holdings II. Кроме того, в СМИ появлялась информация, что предприниматель лично возглавил компанию. Ранее Маск объяснял желание купить социальную сеть тем, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру.
По данным издания, большое число анонимных Twitter-аккаунтов "празднуют" переход соцсети к Маску и считают, что в связи с ним прежние правила против ксенофобии больше не будут применяться на платформе. Вследствие этого в соцсети появилось большое число сообщений с оскорблениями по национальному признаку, в частности, в отношении темнокожего населения и этнических евреев, а также различная нацистская символика. В качестве примера издание приводит аккаунт, на картинке в профиле которого изображена свастика, а на странице можно найти антисемитские шутки, видео, прославляющее нацистскую Германию вперемешку с ретвитами со страницы Маска.
В свою очередь, предприниматель в четверг опубликовал на своей странице в Twitter публичное обращение, в котором заверил пользователей, что несмотря на изменение политики платформы в отношении свободы слова, соцсеть не станет "адом, куда можно абсолютно всем". Тем не менее, Washington Post подчеркивает, что "первые часы после покупки (соцсети - ред.) продемонстрировали, насколько трудновыполнимым могло быть это обещание".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Вчера, 15:13Медведев пожелал Маску удачи с Twitter