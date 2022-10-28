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В филиале МИД оценили сообщения об открытии торгпредства КНДР в Приморье - РИА Новости, 28.10.2022
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В филиале МИД оценили сообщения об открытии торгпредства КНДР в Приморье
В филиале МИД оценили сообщения об открытии торгпредства КНДР в Приморье - РИА Новости, 28.10.2022
В филиале МИД оценили сообщения об открытии торгпредства КНДР в Приморье
Заявление южнокорейского издания DailyNK о якобы идущем отборе чиновников в КНДР для работы в будущих торгпредствах в нескольких российских городах -... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T03:15
2022-10-28T04:45
олег кожемяко
син хон чхоль (посол кндр в москве)
россия
владивосток
дальний восток
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости. Заявление южнокорейского издания DailyNK о якобы идущем отборе чиновников в КНДР для работы в будущих торгпредствах в нескольких российских городах - "конспирология", заявили в представительстве МИД России во Владивостоке.Ранее руководитель Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин заявил, что товарооборот с Северной Кореей в регионе полностью остановился, восстановление торговли возможно только после снятия ограничений на границе. Последние импортные поставки из КНДР на Дальний Восток России зафиксированы в 2021 году – всего 20 тонн при объеме 5,8 тысячи тонн за аналогичный период 2020 года."Высокопоставленный источник в КНДР сообщил южнокорейскому изданию (ага, именно так), что Министерство внешних экономических связей, Управление по строительству и другие ведомства, "которые давно занимаются отправкой персонала в Россию", в настоящее время отбирают кадры и чиновников рабочего уровня под открытие новых торговых представительств во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве", - пишет представительство МИД в своем Telegram-канале.По словам российских дипломатов, такая "конспирология из уст "высокопоставленного чиновника" распространяется для поднятия рейтинга издания.В филиале МИД добавили, что южнокорейское СМИ заявило о якобы состоявшихся в августе 2022 года поставках пшеницы и топлива из России в Северную Корею "через провинцию, граничащую с Россией".Железнодорожное сообщение между КНДР и Россией полностью остановлено, авиарейсы между Владивостоком и Пхеньяном не осуществляются с весны 2020 года, напомнили в представительстве.В рамках Восточном экономическом форуме-2022 на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко посол КНДР в России Син Хон Чхоль говорил о планах в сентябре открыть границу и возобновить грузооборот. Ладыгин во вторник сообщил журналистам, что Северная Корея сдвигает сроки открытия железнодорожного сообщения с Россией в пункте пропуска Хасан - Туманган, возможно, до конца месяца его откроют.
https://ria.ru/20221011/sotrudnichestvo-1823209146.html
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олег кожемяко, син хон чхоль (посол кндр в москве), россия, владивосток, дальний восток, экономика
Олег Кожемяко, Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве), Россия, Владивосток, Дальний Восток, Экономика
03:15 28.10.2022 (обновлено: 04:45 28.10.2022)
 
В филиале МИД оценили сообщения об открытии торгпредства КНДР в Приморье

Филиал МИД России назвал сообщения об открытии торгпредства КНДР в Приморье конспирологией

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на Владивосток с борта вертолета
Вид на Владивосток с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Владивосток с борта вертолета. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости. Заявление южнокорейского издания DailyNK о якобы идущем отборе чиновников в КНДР для работы в будущих торгпредствах в нескольких российских городах - "конспирология", заявили в представительстве МИД России во Владивостоке.
Ранее руководитель Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин заявил, что товарооборот с Северной Кореей в регионе полностью остановился, восстановление торговли возможно только после снятия ограничений на границе. Последние импортные поставки из КНДР на Дальний Восток России зафиксированы в 2021 году – всего 20 тонн при объеме 5,8 тысячи тонн за аналогичный период 2020 года.
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"Высокопоставленный источник в КНДР сообщил южнокорейскому изданию (ага, именно так), что Министерство внешних экономических связей, Управление по строительству и другие ведомства, "которые давно занимаются отправкой персонала в Россию", в настоящее время отбирают кадры и чиновников рабочего уровня под открытие новых торговых представительств во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве", - пишет представительство МИД в своем Telegram-канале.
По словам российских дипломатов, такая "конспирология из уст "высокопоставленного чиновника" распространяется для поднятия рейтинга издания.
В филиале МИД добавили, что южнокорейское СМИ заявило о якобы состоявшихся в августе 2022 года поставках пшеницы и топлива из России в Северную Корею "через провинцию, граничащую с Россией".
Железнодорожное сообщение между КНДР и Россией полностью остановлено, авиарейсы между Владивостоком и Пхеньяном не осуществляются с весны 2020 года, напомнили в представительстве.
В рамках Восточном экономическом форуме-2022 на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко посол КНДР в России Син Хон Чхоль говорил о планах в сентябре открыть границу и возобновить грузооборот. Ладыгин во вторник сообщил журналистам, что Северная Корея сдвигает сроки открытия железнодорожного сообщения с Россией в пункте пропуска Хасан - Туманган, возможно, до конца месяца его откроют.
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