https://ria.ru/20221028/kndr-1827394113.html

В филиале МИД оценили сообщения об открытии торгпредства КНДР в Приморье

В филиале МИД оценили сообщения об открытии торгпредства КНДР в Приморье - РИА Новости, 28.10.2022

В филиале МИД оценили сообщения об открытии торгпредства КНДР в Приморье

Заявление южнокорейского издания DailyNK о якобы идущем отборе чиновников в КНДР для работы в будущих торгпредствах в нескольких российских городах -... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T03:15

2022-10-28T03:15

2022-10-28T04:45

олег кожемяко

син хон чхоль (посол кндр в москве)

россия

владивосток

дальний восток

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости. Заявление южнокорейского издания DailyNK о якобы идущем отборе чиновников в КНДР для работы в будущих торгпредствах в нескольких российских городах - "конспирология", заявили в представительстве МИД России во Владивостоке.Ранее руководитель Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин заявил, что товарооборот с Северной Кореей в регионе полностью остановился, восстановление торговли возможно только после снятия ограничений на границе. Последние импортные поставки из КНДР на Дальний Восток России зафиксированы в 2021 году – всего 20 тонн при объеме 5,8 тысячи тонн за аналогичный период 2020 года."Высокопоставленный источник в КНДР сообщил южнокорейскому изданию (ага, именно так), что Министерство внешних экономических связей, Управление по строительству и другие ведомства, "которые давно занимаются отправкой персонала в Россию", в настоящее время отбирают кадры и чиновников рабочего уровня под открытие новых торговых представительств во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве", - пишет представительство МИД в своем Telegram-канале.По словам российских дипломатов, такая "конспирология из уст "высокопоставленного чиновника" распространяется для поднятия рейтинга издания.В филиале МИД добавили, что южнокорейское СМИ заявило о якобы состоявшихся в августе 2022 года поставках пшеницы и топлива из России в Северную Корею "через провинцию, граничащую с Россией".Железнодорожное сообщение между КНДР и Россией полностью остановлено, авиарейсы между Владивостоком и Пхеньяном не осуществляются с весны 2020 года, напомнили в представительстве.В рамках Восточном экономическом форуме-2022 на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко посол КНДР в России Син Хон Чхоль говорил о планах в сентябре открыть границу и возобновить грузооборот. Ладыгин во вторник сообщил журналистам, что Северная Корея сдвигает сроки открытия железнодорожного сообщения с Россией в пункте пропуска Хасан - Туманган, возможно, до конца месяца его откроют.

https://ria.ru/20221011/sotrudnichestvo-1823209146.html

https://ria.ru/20221012/kndr-1823365298.html

россия

владивосток

дальний восток

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олег кожемяко, син хон чхоль (посол кндр в москве), россия, владивосток, дальний восток, экономика