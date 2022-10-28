https://ria.ru/20221028/kndr-1827390305.html

МАГАТЭ надеется, что в КНДР не будет ядерного испытания, заявил Гросси

МАГАТЭ надеется, что в КНДР не будет ядерного испытания, заявил Гросси - РИА Новости, 28.10.2022

МАГАТЭ надеется, что в КНДР не будет ядерного испытания, заявил Гросси

МАГАТЭ надеется, что КНДР не проведет очередного ядерного испытания, но поступающие сигналы указывают на противоположное, заявил журналистам гендиректор... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T01:28

2022-10-28T01:28

2022-10-28T01:30

в мире

рафаэль гросси

магатэ

кндр (северная корея)

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ООН, 28 окт - РИА Новости. МАГАТЭ надеется, что КНДР не проведет очередного ядерного испытания, но поступающие сигналы указывают на противоположное, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси."Мы надеемся, что этого не произойдет. Но индикаторы, к сожалению, указывают на противоположное. Мы видим приготовления", - сказал Гросси.

https://ria.ru/20221027/kndr-1827355765.html

кндр (северная корея)

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в мире, рафаэль гросси, магатэ, кндр (северная корея)