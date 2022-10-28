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МАГАТЭ надеется, что в КНДР не будет ядерного испытания, заявил Гросси - РИА Новости, 28.10.2022
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МАГАТЭ надеется, что в КНДР не будет ядерного испытания, заявил Гросси
МАГАТЭ надеется, что в КНДР не будет ядерного испытания, заявил Гросси - РИА Новости, 28.10.2022
МАГАТЭ надеется, что в КНДР не будет ядерного испытания, заявил Гросси
МАГАТЭ надеется, что КНДР не проведет очередного ядерного испытания, но поступающие сигналы указывают на противоположное, заявил журналистам гендиректор... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T01:28
2022-10-28T01:30
в мире
рафаэль гросси
магатэ
кндр (северная корея)
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ООН, 28 окт - РИА Новости. МАГАТЭ надеется, что КНДР не проведет очередного ядерного испытания, но поступающие сигналы указывают на противоположное, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси."Мы надеемся, что этого не произойдет. Но индикаторы, к сожалению, указывают на противоположное. Мы видим приготовления", - сказал Гросси.
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, кндр (северная корея)
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, КНДР (Северная Корея)
01:28 28.10.2022 (обновлено: 01:30 28.10.2022)
 
МАГАТЭ надеется, что в КНДР не будет ядерного испытания, заявил Гросси

Гросси заявил о надежде МАГАТЭ на то, что в КНДР не будет ядерного испытания

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 окт - РИА Новости. МАГАТЭ надеется, что КНДР не проведет очередного ядерного испытания, но поступающие сигналы указывают на противоположное, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"Мы надеемся, что этого не произойдет. Но индикаторы, к сожалению, указывают на противоположное. Мы видим приготовления", - сказал Гросси.
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В миреРафаэль ГроссиМАГАТЭКНДР (Северная Корея)
 
 
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