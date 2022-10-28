https://ria.ru/20221028/kndr-1827390305.html
МАГАТЭ надеется, что в КНДР не будет ядерного испытания, заявил Гросси
МАГАТЭ надеется, что в КНДР не будет ядерного испытания, заявил Гросси - РИА Новости, 28.10.2022
МАГАТЭ надеется, что в КНДР не будет ядерного испытания, заявил Гросси
МАГАТЭ надеется, что КНДР не проведет очередного ядерного испытания, но поступающие сигналы указывают на противоположное, заявил журналистам гендиректор... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T01:28
2022-10-28T01:28
2022-10-28T01:30
в мире
рафаэль гросси
магатэ
кндр (северная корея)
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ООН, 28 окт - РИА Новости. МАГАТЭ надеется, что КНДР не проведет очередного ядерного испытания, но поступающие сигналы указывают на противоположное, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси."Мы надеемся, что этого не произойдет. Но индикаторы, к сожалению, указывают на противоположное. Мы видим приготовления", - сказал Гросси.
https://ria.ru/20221027/kndr-1827355765.html
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, кндр (северная корея)
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, КНДР (Северная Корея)
01:28 28.10.2022 (обновлено: 01:30 28.10.2022)
МАГАТЭ надеется, что в КНДР не будет ядерного испытания, заявил Гросси
Гросси заявил о надежде МАГАТЭ на то, что в КНДР не будет ядерного испытания