https://ria.ru/20221028/indoneziya-1827499043.html

Индонезия ужесточила контроль за туристами из России

Индонезия ужесточила контроль за туристами из России - РИА Новости, 28.10.2022

Индонезия ужесточила контроль за туристами из России

Министерство здравоохранения Индонезии ужесточило контроль над путешественниками из 19 стран в связи со значительным ростом числа заболевших коронавирусом,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:15

2022-10-28T16:15

2022-10-28T16:15

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранения Индонезии ужесточило контроль над путешественниками из 19 стран в связи со значительным ростом числа заболевших коронавирусом, пишет агентство ANTARA."Чтобы предотвратить крупномасштабное распространение новых вариантов COVID-19 в Индонезии, правительство в настоящее время усиливает санитарный и карантинный надзор над путешественниками", — сказал министр здравоохранения Буди Гунади Садикин, но не привел подробностей.По данным министерства, в России, Индии, Сингапура, Австралии, Малайзии, США, Германии, Южной Кореи, Франции, Великобритании, Нидерландов, Вьетнама, Японии, Новой Зеландии, Филиппин, Таиланда, Китая, Испании и Канады зафиксирован новый всплеск коронавирусной инфекции. По словам Буди Гунади Садикина, это может затронуть Индонезию, поэтому требуется ужесточить контроль.Он отметил, что наблюдение будет вестись не только за иностранными туристами, но и за грузами из 19 стран, попавших в "зону риска".Ранее Садикин призвал повысить эффективность внедрения протоколов здравоохранения и общественных ограничений в стране, поскольку в Индонезии выявили новый субвариант XBB омикрон-штамма COVID-19.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

индонезия, россия, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, туристы, пандемия