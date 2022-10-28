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Индонезия ужесточила контроль за туристами из России - РИА Новости, 28.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221028/indoneziya-1827499043.html
Индонезия ужесточила контроль за туристами из России
Индонезия ужесточила контроль за туристами из России - РИА Новости, 28.10.2022
Индонезия ужесточила контроль за туристами из России
Министерство здравоохранения Индонезии ужесточило контроль над путешественниками из 19 стран в связи со значительным ростом числа заболевших коронавирусом,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:15
2022-10-28T16:15
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранения Индонезии ужесточило контроль над путешественниками из 19 стран в связи со значительным ростом числа заболевших коронавирусом, пишет агентство ANTARA."Чтобы предотвратить крупномасштабное распространение новых вариантов COVID-19 в Индонезии, правительство в настоящее время усиливает санитарный и карантинный надзор над путешественниками", — сказал министр здравоохранения Буди Гунади Садикин, но не привел подробностей.По данным министерства, в России, Индии, Сингапура, Австралии, Малайзии, США, Германии, Южной Кореи, Франции, Великобритании, Нидерландов, Вьетнама, Японии, Новой Зеландии, Филиппин, Таиланда, Китая, Испании и Канады зафиксирован новый всплеск коронавирусной инфекции. По словам Буди Гунади Садикина, это может затронуть Индонезию, поэтому требуется ужесточить контроль.Он отметил, что наблюдение будет вестись не только за иностранными туристами, но и за грузами из 19 стран, попавших в "зону риска".Ранее Садикин призвал повысить эффективность внедрения протоколов здравоохранения и общественных ограничений в стране, поскольку в Индонезии выявили новый субвариант XBB омикрон-штамма COVID-19.
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индонезия, россия, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, туристы, пандемия
Туризм, Индонезия, Россия, Коронавирус COVID-19, Новости - Туризм, Туризм, туристы, пандемия
16:15 28.10.2022
 
Индонезия ужесточила контроль за туристами из России

Индонезия решила ужесточить контроль за туристами из 19 стран из-за COVID-19

© РИА Новости / Роман Шибаев / Перейти в медиабанкРоссийские граждане в аэропорту Денпасара ожидают посадки на рейс в Москву
Российские граждане в аэропорту Денпасара ожидают посадки на рейс в Москву - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Роман Шибаев
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранения Индонезии ужесточило контроль над путешественниками из 19 стран в связи со значительным ростом числа заболевших коронавирусом, пишет агентство ANTARA.
"Чтобы предотвратить крупномасштабное распространение новых вариантов COVID-19 в Индонезии, правительство в настоящее время усиливает санитарный и карантинный надзор над путешественниками", — сказал министр здравоохранения Буди Гунади Садикин, но не привел подробностей.
По данным министерства, в России, Индии, Сингапура, Австралии, Малайзии, США, Германии, Южной Кореи, Франции, Великобритании, Нидерландов, Вьетнама, Японии, Новой Зеландии, Филиппин, Таиланда, Китая, Испании и Канады зафиксирован новый всплеск коронавирусной инфекции. По словам Буди Гунади Садикина, это может затронуть Индонезию, поэтому требуется ужесточить контроль.
Он отметил, что наблюдение будет вестись не только за иностранными туристами, но и за грузами из 19 стран, попавших в "зону риска".
Ранее Садикин призвал повысить эффективность внедрения протоколов здравоохранения и общественных ограничений в стране, поскольку в Индонезии выявили новый субвариант XBB омикрон-штамма COVID-19.
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