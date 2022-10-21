https://ria.ru/20221021/koronavirus-1825619080.html

Индонезия примет меры из-за нового штамма коронавируса

Индонезия примет меры из-за нового штамма коронавируса - РИА Новости, 21.10.2022

Индонезия примет меры из-за нового штамма коронавируса

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин призвал повысить эффективность внедрения протоколов здравоохранения и общественных ограничений в стране,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:16

2022-10-21T12:16

2022-10-21T12:16

распространение коронавируса

индонезия

джакарта

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин призвал повысить эффективность внедрения протоколов здравоохранения и общественных ограничений в стране, поскольку новый субвариант XBB омикрон-штамма COVID-19 был обнаружен в Индонезии, сообщает агентство ANTARA."Появился новый вариант коронавируса, а именно XBB. Этот вариант проник в Индонезию, и мы продолжаем наблюдать за ним", — завил Садикин в Джакарте в пятницу.Он подчеркнул, что "Индонезия не застрахована от пандемии COVID-19". По словам министра, Индонезии сейчас удается контролировать пандемию лучше, чем в начале 2020 года, однако непредвиденные муиации коронавируса могут представлять огромную опасность. Он добавил, что сейчас вариант XBB поражает соседние страны, такие как Сингапур и Австралия.Субвариант XBB является рекомбинантным штаммом BJ.1 (BA.2.10.11) и BM.1.1.1 (BA.2.75.3.1.1.1) — оба ответвления варианта "омикрон" BA.2.За время пандемии в Индонезии коронавирусной инфекцией заразились 4,84 миллиона человек, выздоровели 4,32 миллиона человек, скончались 145 321 человек.

https://ria.ru/20221019/koronavirus-1825093892.html

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Варвара Скокшина

индонезия, джакарта, сингапур, в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19