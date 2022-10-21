https://ria.ru/20221021/koronavirus-1825619080.html
Индонезия примет меры из-за нового штамма коронавируса
Индонезия примет меры из-за нового штамма коронавируса - РИА Новости, 21.10.2022
Индонезия примет меры из-за нового штамма коронавируса
Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин призвал повысить эффективность внедрения протоколов здравоохранения и общественных ограничений в стране,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:16
2022-10-21T12:16
2022-10-21T12:16
распространение коронавируса
индонезия
джакарта
сингапур
в мире
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин призвал повысить эффективность внедрения протоколов здравоохранения и общественных ограничений в стране, поскольку новый субвариант XBB омикрон-штамма COVID-19 был обнаружен в Индонезии, сообщает агентство ANTARA."Появился новый вариант коронавируса, а именно XBB. Этот вариант проник в Индонезию, и мы продолжаем наблюдать за ним", — завил Садикин в Джакарте в пятницу.Он подчеркнул, что "Индонезия не застрахована от пандемии COVID-19". По словам министра, Индонезии сейчас удается контролировать пандемию лучше, чем в начале 2020 года, однако непредвиденные муиации коронавируса могут представлять огромную опасность. Он добавил, что сейчас вариант XBB поражает соседние страны, такие как Сингапур и Австралия.Субвариант XBB является рекомбинантным штаммом BJ.1 (BA.2.10.11) и BM.1.1.1 (BA.2.75.3.1.1.1) — оба ответвления варианта "омикрон" BA.2.За время пандемии в Индонезии коронавирусной инфекцией заразились 4,84 миллиона человек, выздоровели 4,32 миллиона человек, скончались 145 321 человек.
https://ria.ru/20221019/koronavirus-1825093892.html
индонезия
джакарта
сингапур
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, джакарта, сингапур, в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Индонезия, Джакарта, Сингапур, В мире, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Индонезия примет меры из-за нового штамма коронавируса
Индонезия усилит эпидемиологический контроль из-за нового штамма коронавируса