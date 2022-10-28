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Форум России и Казахстана с участием Путина и Токаева состоится в ноябре

Форум России и Казахстана с участием Путина и Токаева состоится в ноябре - РИА Новости, 28.10.2022

Форум России и Казахстана с участием Путина и Токаева состоится в ноябре

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева пройдёт в конце ноября в Оренбурге,... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:48

2022-10-28T20:48

2022-10-28T23:07

андрей руденко

владимир путин

оренбург

казахстан

россия

в мире

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева пройдёт в конце ноября в Оренбурге, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Он добавил, что Россия активно готовится к форуму."Убеждён, что он придаст дополнительный импульс бизнес-связям, молодежному обмену", - отметил Руденко.

https://ria.ru/20221022/kazakhstan-1825876005.html

оренбург

казахстан

россия

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андрей руденко, владимир путин, оренбург, казахстан, россия, в мире