Рейтинг@Mail.ru
Форум России и Казахстана с участием Путина и Токаева состоится в ноябре - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/forum-1827669139.html
Форум России и Казахстана с участием Путина и Токаева состоится в ноябре
Форум России и Казахстана с участием Путина и Токаева состоится в ноябре - РИА Новости, 28.10.2022
Форум России и Казахстана с участием Путина и Токаева состоится в ноябре
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева пройдёт в конце ноября в Оренбурге,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:48
2022-10-28T23:07
андрей руденко
владимир путин
оренбург
казахстан
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810819369_0:0:2564:1443_1920x0_80_0_0_40f5b6314862f60e5c9c9d48e416387f.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева пройдёт в конце ноября в Оренбурге, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Он добавил, что Россия активно готовится к форуму."Убеждён, что он придаст дополнительный импульс бизнес-связям, молодежному обмену", - отметил Руденко.
https://ria.ru/20221022/kazakhstan-1825876005.html
оренбург
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810819369_66:0:2431:1774_1920x0_80_0_0_5b39331e03c91f711ddcde064aecb514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей руденко, владимир путин, оренбург, казахстан, россия, в мире
Андрей Руденко, Владимир Путин, Оренбург, Казахстан, Россия, В мире
20:48 28.10.2022 (обновлено: 23:07 28.10.2022)
 
Форум России и Казахстана с участием Путина и Токаева состоится в ноябре

Руденко: форум России и Казахстана с участием Путина и Токаева запланирован в ноябре

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева пройдёт в конце ноября в Оренбурге, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Впереди у нас ещё 18-й форум межрегионального сотрудничества в Оренбурге с участием глав государств. Надеемся, что он состоится, как и было запланировано, в конце ноября", - заявил Руденко, выступая на приеме в посольстве Казахстана в честь Дня республики.
Он добавил, что Россия активно готовится к форуму.
"Убеждён, что он придаст дополнительный импульс бизнес-связям, молодежному обмену", - отметил Руденко.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 11:43
Токаев высказался об отношениях России и Казахстана
 
Андрей РуденкоВладимир ПутинОренбургКазахстанРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала