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Форум России и Казахстана с участием Путина и Токаева состоится в ноябре
Форум России и Казахстана с участием Путина и Токаева состоится в ноябре - РИА Новости, 28.10.2022
Форум России и Казахстана с участием Путина и Токаева состоится в ноябре
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева пройдёт в конце ноября в Оренбурге,... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:48
2022-10-28T20:48
2022-10-28T23:07
андрей руденко
владимир путин
оренбург
казахстан
россия
в мире
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева пройдёт в конце ноября в Оренбурге, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Он добавил, что Россия активно готовится к форуму."Убеждён, что он придаст дополнительный импульс бизнес-связям, молодежному обмену", - отметил Руденко.
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андрей руденко, владимир путин, оренбург, казахстан, россия, в мире
Андрей Руденко, Владимир Путин, Оренбург, Казахстан, Россия, В мире
20:48 28.10.2022 (обновлено: 23:07 28.10.2022)
Форум России и Казахстана с участием Путина и Токаева состоится в ноябре
Руденко: форум России и Казахстана с участием Путина и Токаева запланирован в ноябре