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В Саратовской области мужчину обвинили в покушении на фельдшера скорой - РИА Новости, 28.10.2022
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В Саратовской области мужчину обвинили в покушении на фельдшера скорой
В Саратовской области мужчину обвинили в покушении на фельдшера скорой - РИА Новости, 28.10.2022
В Саратовской области мужчину обвинили в покушении на фельдшера скорой
Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством фельдшеру скорой помощи из-за решения о госпитализации его бабушки, сообщила... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:13
2022-10-28T11:13
происшествия
здоровье - общество
саратовская область
романовский район
россия
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САРАТОВ, 28 окт - РИА Новости. Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством фельдшеру скорой помощи из-за решения о госпитализации его бабушки, сообщила прокуратура региона.Инцидент произошел днем 28 сентября, когда фельдшер скорой помощи на вызове осматривал пожилую жительницу села Осиновка Романовского района."В это время находившийся в доме в состоянии алкогольного опьянения внук заболевшей решил, что медицинская помощь оказывается неправильно, и стал выражать свое недовольство медицинскому работнику. Затем злоумышленник, услышав о необходимости госпитализации больной в районную больницу, решил воспрепятствовать действиям фельдшера и с оружием в руках защитить любимую бабушку. Заботливый внук с кухонным ножом подошел к фельдшеру и проинформировал медицинского работника о намерении его зарезать", - говорится в сообщении.Уточняется, что после этого в процесс оказания медицинской помощи пришлось вмешаться полицейским, которые доставили обвиняемого в отделение полиции."Прокурор Романовского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя... Уголовное дело направлено в Балашовский районный суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.Фигурант обвиняется по статье УК РФ "Угроза убийством, совершенная в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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происшествия, здоровье - общество, саратовская область, романовский район, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Саратовская область, Романовский район, Россия
11:13 28.10.2022
 
В Саратовской области мужчину обвинили в покушении на фельдшера скорой

В Саратовской области внука будут судить за угрозу зарезать помогавшего бабушке фельдшера

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 окт - РИА Новости. Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством фельдшеру скорой помощи из-за решения о госпитализации его бабушки, сообщила прокуратура региона.
Инцидент произошел днем 28 сентября, когда фельдшер скорой помощи на вызове осматривал пожилую жительницу села Осиновка Романовского района.
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"В это время находившийся в доме в состоянии алкогольного опьянения внук заболевшей решил, что медицинская помощь оказывается неправильно, и стал выражать свое недовольство медицинскому работнику. Затем злоумышленник, услышав о необходимости госпитализации больной в районную больницу, решил воспрепятствовать действиям фельдшера и с оружием в руках защитить любимую бабушку. Заботливый внук с кухонным ножом подошел к фельдшеру и проинформировал медицинского работника о намерении его зарезать", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после этого в процесс оказания медицинской помощи пришлось вмешаться полицейским, которые доставили обвиняемого в отделение полиции.
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"Прокурор Романовского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя... Уголовное дело направлено в Балашовский районный суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
Фигурант обвиняется по статье УК РФ "Угроза убийством, совершенная в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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