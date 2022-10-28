https://ria.ru/20221028/feldsher-1827434084.html

В Саратовской области мужчину обвинили в покушении на фельдшера скорой

В Саратовской области мужчину обвинили в покушении на фельдшера скорой - РИА Новости, 28.10.2022

В Саратовской области мужчину обвинили в покушении на фельдшера скорой

Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством фельдшеру скорой помощи из-за решения о госпитализации его бабушки, сообщила... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:13

2022-10-28T11:13

2022-10-28T11:13

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САРАТОВ, 28 окт - РИА Новости. Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в угрозе убийством фельдшеру скорой помощи из-за решения о госпитализации его бабушки, сообщила прокуратура региона.Инцидент произошел днем 28 сентября, когда фельдшер скорой помощи на вызове осматривал пожилую жительницу села Осиновка Романовского района."В это время находившийся в доме в состоянии алкогольного опьянения внук заболевшей решил, что медицинская помощь оказывается неправильно, и стал выражать свое недовольство медицинскому работнику. Затем злоумышленник, услышав о необходимости госпитализации больной в районную больницу, решил воспрепятствовать действиям фельдшера и с оружием в руках защитить любимую бабушку. Заботливый внук с кухонным ножом подошел к фельдшеру и проинформировал медицинского работника о намерении его зарезать", - говорится в сообщении.Уточняется, что после этого в процесс оказания медицинской помощи пришлось вмешаться полицейским, которые доставили обвиняемого в отделение полиции."Прокурор Романовского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя... Уголовное дело направлено в Балашовский районный суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.Фигурант обвиняется по статье УК РФ "Угроза убийством, совершенная в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221028/prigovor-1827415302.html

https://ria.ru/20221028/grabitel-1827407154.html

https://ria.ru/20221028/ubiystvo-1826915862.html

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происшествия, здоровье - общество, саратовская область, романовский район, россия