https://ria.ru/20221028/es-1827392922.html

ЕС растерял политический и экономический престиж, заявили в Венесуэле

ЕС растерял политический и экономический престиж, заявили в Венесуэле - РИА Новости, 28.10.2022

ЕС растерял политический и экономический престиж, заявили в Венесуэле

Подобострастная позиция Европейского союза в последние годы привела его к потере политической и экономической репутации, заявил в комментарии РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T02:46

2022-10-28T02:46

2022-10-28T02:46

в мире

венесуэла

латинская америка

бразилия

евросоюз

брикс

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КАРАКАС, 28 окт - РИА Новости. Подобострастная позиция Европейского союза в последние годы привела его к потере политической и экономической репутации, заявил в комментарии РИА Новости венесуэльский депутат Хесус Фариа."Европейский Союз растерял весь свой престиж как политическое и экономическое образование, он потерял свою независимость из-за своей раболепной позиции перед интересами Соединенных Штатов - следует за ними во всех их авантюрах", — сказал Фариа, возглавляющий парламентскую комиссию по экономике и финансам.Утрата влияния ЕС в странах Латинской Америки, по мнению Фариа, неслучайна и идет параллельно развитию связей региона с растущими державами, включая членов объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).В четверг, спустя семь лет после последнего саммита между Сообществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) и ЕС, министры иностранных дел стран этих блоков встретились в Аргентине для разработки новой дорожной карты в двусторонних отношениях и обсуждения проблем климата, экономики, бедности и развития технологий.Комментируя эту встречу, депутат отметил, что в разгар глобальных пертурбаций диалог гарантирует стабильность и сотрудничество между регионами, должен развиваться только на основе взаимного уважения.

https://ria.ru/20221026/perspektivy-1826802620.html

https://ria.ru/20221027/evrosoyuz-1827111073.html

венесуэла

латинская америка

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в мире, венесуэла, латинская америка, бразилия, евросоюз, брикс