https://ria.ru/20221028/dtp-1827427809.html

В Дагестане автомобиль столкнулся с поездом, водитель погиб

В Дагестане автомобиль столкнулся с поездом, водитель погиб - РИА Новости, 28.10.2022

В Дагестане автомобиль столкнулся с поездом, водитель погиб

Автомобиль LADA Priora столкнулся с поездом в Дагестане, водитель авто скончался, сообщает МВД региона. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:53

2022-10-28T10:53

2022-10-28T10:53

происшествия

авто

карабудахкентский район

дтп

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 28 окт - РИА Новости. Автомобиль LADA Priora столкнулся с поездом в Дагестане, водитель авто скончался, сообщает МВД региона.По информации ведомства, днем в четверг приблизительно в 13.30 на перегоне "Манас – Ачи" Северо-Кавказской железной дороги 27-летний житель Карабудахкентского района, управляя автомобилем LADA Priora, при проезде железнодорожных путей проигнорировал запрещающий сигнал семафора и столкнулся с локомотивом поезда."В результате ДТП водитель автомобиля LADA Priora от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221026/dtp-1826854335.html

карабудахкентский район

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происшествия, авто, карабудахкентский район, дтп, россия, республика дагестан