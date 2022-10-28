https://ria.ru/20221028/dtp-1827427809.html
В Дагестане автомобиль столкнулся с поездом, водитель погиб
В Дагестане автомобиль столкнулся с поездом, водитель погиб - РИА Новости, 28.10.2022
В Дагестане автомобиль столкнулся с поездом, водитель погиб
Автомобиль LADA Priora столкнулся с поездом в Дагестане, водитель авто скончался, сообщает МВД региона. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:53
2022-10-28T10:53
2022-10-28T10:53
происшествия
авто
карабудахкентский район
дтп
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 окт - РИА Новости. Автомобиль LADA Priora столкнулся с поездом в Дагестане, водитель авто скончался, сообщает МВД региона.По информации ведомства, днем в четверг приблизительно в 13.30 на перегоне "Манас – Ачи" Северо-Кавказской железной дороги 27-летний житель Карабудахкентского района, управляя автомобилем LADA Priora, при проезде железнодорожных путей проигнорировал запрещающий сигнал семафора и столкнулся с локомотивом поезда."В результате ДТП водитель автомобиля LADA Priora от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221026/dtp-1826854335.html
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происшествия, авто, карабудахкентский район, дтп, россия, республика дагестан
Происшествия, Авто, Карабудахкентский район, ДТП, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане автомобиль столкнулся с поездом, водитель погиб
LADA Priora столкнулась с поездом в Дагестане на перегоне "Манас – Ачи", водитель погиб