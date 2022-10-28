https://ria.ru/20221028/domdrakona-1827520156.html

Глава HBO рассказал, когда ждать второй сезон "Дома дракона"

Глава HBO рассказал, когда ждать второй сезон "Дома дракона" - РИА Новости, 28.10.2022

Глава HBO рассказал, когда ждать второй сезон "Дома дракона"

Глава HBO Кейси Блойс рассказал, когда ждать второй сезон "Дома дракона", пишет Vulture. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T19:38

2022-10-28T19:38

2022-10-28T19:38

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава HBO Кейси Блойс рассказал, когда ждать второй сезон "Дома дракона", пишет Vulture."Не в 2023-м, думаю, где-то в 2024. Мы только начинаем работать над планом. Как и в прошлый раз, в нем много неизвестных. Это не скромность или скрытность. Просто мы не хотим заявлять, что сериал выйдет именно в эту дату, а потом сообщать о его переносе", — говорит Блойс. "Дом дракона" — приквел "Игры престолов". События в нем происходят за несколько сотен лет до финала оригинала, а рассказывается о Таргариенах. Король Визерис I назначил своей преемницей единственную дочь от первого брака — принцессу Рейниру. С его решением согласны были не все. Ранее шоураннер проекта Райан Кондал рассказал, когда могут начаться съемки второй части сериала.

https://ria.ru/20221025/domdrakona-1826736679.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), что посмотреть