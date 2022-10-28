https://ria.ru/20221028/domdrakona-1827520156.html
Глава HBO рассказал, когда ждать второй сезон "Дома дракона"
Глава HBO рассказал, когда ждать второй сезон "Дома дракона" - РИА Новости, 28.10.2022
Глава HBO рассказал, когда ждать второй сезон "Дома дракона"
Глава HBO Кейси Блойс рассказал, когда ждать второй сезон "Дома дракона", пишет Vulture. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T19:38
2022-10-28T19:38
2022-10-28T19:38
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава HBO Кейси Блойс рассказал, когда ждать второй сезон "Дома дракона", пишет Vulture."Не в 2023-м, думаю, где-то в 2024. Мы только начинаем работать над планом. Как и в прошлый раз, в нем много неизвестных. Это не скромность или скрытность. Просто мы не хотим заявлять, что сериал выйдет именно в эту дату, а потом сообщать о его переносе", — говорит Блойс. "Дом дракона" — приквел "Игры престолов". События в нем происходят за несколько сотен лет до финала оригинала, а рассказывается о Таргариенах. Король Визерис I назначил своей преемницей единственную дочь от первого брака — принцессу Рейниру. С его решением согласны были не все. Ранее шоураннер проекта Райан Кондал рассказал, когда могут начаться съемки второй части сериала.
https://ria.ru/20221025/domdrakona-1826736679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Игра престолов (сериал), что посмотреть
Глава HBO рассказал, когда ждать второй сезон "Дома дракона"
Глава HBO Блойс сказал, что не стоит ждать второй сезон "Дома дракона" ранее 2024 года