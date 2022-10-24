https://ria.ru/20221024/domdrakona-1826369739.html

Шоураннер рассказал, когда начнутся съемки второго сезона "Дома дракона"

Шоураннер рассказал, когда начнутся съемки второго сезона "Дома дракона" - РИА Новости, 24.10.2022

Шоураннер рассказал, когда начнутся съемки второго сезона "Дома дракона"

Съемки второго сезона сериала "Дом дракона" начнутся в начале 2023 года, заявил создатель и шоураннер Райан Кондал изданию Variety. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:04

2022-10-24T19:04

2022-10-24T19:04

культура

новости культуры

джордж мартин

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810187193_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_70bd95e386c8106634de3ea1a305faf6.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Съемки второго сезона сериала "Дом дракона" начнутся в начале 2023 года, заявил создатель и шоураннер Райан Кондал изданию Variety.Ранее создатели "Дома дракона" сообщили, что продлевают его на второй сезон. Премьера первой серии состоялась 21 августа и показала рекордные рейтинги.Действие сериала по мотивам книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь" разворачивается примерно за 180 лет до событий, произошедших в сериале "Игра престолов". Сюжет сосредоточен на правлении в Вестеросе династии Таргариенов. Король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру, но не все согласны с его решением.

https://ria.ru/20221004/serial-1821387106.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джордж мартин, кино и сериалы