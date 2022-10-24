https://ria.ru/20221024/domdrakona-1826369739.html
Шоураннер рассказал, когда начнутся съемки второго сезона "Дома дракона"
Шоураннер рассказал, когда начнутся съемки второго сезона "Дома дракона" - РИА Новости, 24.10.2022
Шоураннер рассказал, когда начнутся съемки второго сезона "Дома дракона"
Съемки второго сезона сериала "Дом дракона" начнутся в начале 2023 года, заявил создатель и шоураннер Райан Кондал изданию Variety. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T19:04
2022-10-24T19:04
2022-10-24T19:04
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Съемки второго сезона сериала "Дом дракона" начнутся в начале 2023 года, заявил создатель и шоураннер Райан Кондал изданию Variety.Ранее создатели "Дома дракона" сообщили, что продлевают его на второй сезон. Премьера первой серии состоялась 21 августа и показала рекордные рейтинги.Действие сериала по мотивам книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь" разворачивается примерно за 180 лет до событий, произошедших в сериале "Игра престолов". Сюжет сосредоточен на правлении в Вестеросе династии Таргариенов. Король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру, но не все согласны с его решением.
https://ria.ru/20221004/serial-1821387106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джордж мартин, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Джордж Мартин, Кино и сериалы
Шоураннер рассказал, когда начнутся съемки второго сезона "Дома дракона"
Съемки второго сезона "Дома дракона" стартуют в начале 2023, заявил шораннер Райан Кондал
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Съемки второго сезона сериала "Дом дракона" начнутся в начале 2023 года, заявил создатель и шоураннер Райан Кондал изданию Variety.
Ранее создатели "Дома дракона" сообщили, что продлевают его на второй сезон. Премьера первой серии состоялась 21 августа и показала рекордные рейтинги.
Действие сериала по мотивам книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь" разворачивается примерно за 180 лет до событий, произошедших в сериале "Игра престолов".
Сюжет сосредоточен на правлении в Вестеросе династии Таргариенов. Король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру, но не все согласны с его решением.