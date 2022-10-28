https://ria.ru/20221028/dnr-1827402289.html
Командир отряда "Шторм" рассказал о подготовке бойцов на полигоне в ДНР
Командир отряда "Шторм" рассказал о подготовке бойцов на полигоне в ДНР - РИА Новости, 28.10.2022
Командир отряда "Шторм" рассказал о подготовке бойцов на полигоне в ДНР
Обучение бойцов на полигоне в Донецкой Народной Республике идет с расчетом на подготовку специалистов, рассказал РИА Новости командир отряда специального... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T07:36
2022-10-28T07:36
2022-10-28T07:45
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донецкая народная республика
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частичная мобилизация в россии
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ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Обучение бойцов на полигоне в Донецкой Народной Республике идет с расчетом на подготовку специалистов, рассказал РИА Новости командир отряда специального назначения "Шторм" Народной милиции ДНР.Обучающиеся хорошо экипированы. Процесс подготовки идет интенсивно, во время заданий инструкторы осуществляют рядом с бойцами внезапные взрывы и выстрелы."У нас очень мало времени на подготовку, у нас нет времени на рассусоливания. Поэтому весь наш боевой опыт сконцентрирован, сжат, лишнее отброшено. Мы не пишем планы конспектов, мы не делаем фотоотчеты, как это было принято раньше — мы действительно готовим людей. Да, жестко", — добавил командир.На обучение личного состава выделяют как минимум месяц: за это время боец должен научиться владеть оружием, оказывать первую помощь, правильно передвигаться на поле боя и многое другое.Отряд "Шторм" выполняет сложные разведывательные задачи в Донбассе. Среди людей, которых обучают инструкторы отряда, есть добровольцы и мобилизованные, идет и переподготовка имеющих боевой опыт.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221016/patriotizm-1824296589.html
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РИА Новости
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в мире, россия, донецкая народная республика, народная милиция днр, частичная мобилизация в россии
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Народная милиция ДНР, Частичная мобилизация в России
07:36 28.10.2022 (обновлено: 07:45 28.10.2022)
Командир отряда "Шторм" рассказал о подготовке бойцов на полигоне в ДНР
Командир отряда спецназа "Шторм" рассказал о подготовке новобранцев на полигоне в ДНР
ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Обучение бойцов на полигоне в Донецкой Народной Республике идет с расчетом на подготовку специалистов, рассказал РИА Новости командир отряда специального назначения "Шторм" Народной милиции ДНР.
"Мои инструкторы готовят поступившее пополнение — новички, новобранцы, ополченцы и так далее. Идет общая подготовка по всем необходимым направлениям: это минно-взрывное, тактика малых групп, передвижение на поле боя, это штурмовка укрепрайонов, зданий и так далее… Время необученной пехоты ушло еще в Великую Отечественную. Сейчас на поле боя должны работать специалисты", — сказал командир отряда с позывным "Батя Харьковский".
Обучающиеся хорошо экипированы. Процесс подготовки идет интенсивно, во время заданий инструкторы осуществляют рядом с бойцами внезапные взрывы и выстрелы.
"У нас очень мало времени на подготовку, у нас нет времени на рассусоливания. Поэтому весь наш боевой опыт сконцентрирован, сжат, лишнее отброшено. Мы не пишем планы конспектов, мы не делаем фотоотчеты, как это было принято раньше — мы действительно готовим людей. Да, жестко", — добавил командир.
На обучение личного состава выделяют как минимум месяц: за это время боец должен научиться владеть оружием, оказывать первую помощь, правильно передвигаться на поле боя и многое другое.
"Основной момент — это передвижение в лесополосах, передвижение по окопам, зачистка окопов, штурм помещений, зданий, окопов, блиндажей. То есть все то, что нас ждет впереди", — отметил один из инструкторов отряда с позывным "Джинн".
Отряд "Шторм" выполняет сложные разведывательные задачи в Донбассе
. Среди людей, которых обучают инструкторы отряда, есть добровольцы и мобилизованные, идет и переподготовка имеющих боевой опыт.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине
. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России
.