https://ria.ru/20221028/dnr-1827402289.html

Командир отряда "Шторм" рассказал о подготовке бойцов на полигоне в ДНР

Командир отряда "Шторм" рассказал о подготовке бойцов на полигоне в ДНР - РИА Новости, 28.10.2022

Командир отряда "Шторм" рассказал о подготовке бойцов на полигоне в ДНР

Обучение бойцов на полигоне в Донецкой Народной Республике идет с расчетом на подготовку специалистов, рассказал РИА Новости командир отряда специального... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T07:36

2022-10-28T07:36

2022-10-28T07:45

в мире

россия

донецкая народная республика

народная милиция днр

частичная мобилизация в россии

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ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Обучение бойцов на полигоне в Донецкой Народной Республике идет с расчетом на подготовку специалистов, рассказал РИА Новости командир отряда специального назначения "Шторм" Народной милиции ДНР.Обучающиеся хорошо экипированы. Процесс подготовки идет интенсивно, во время заданий инструкторы осуществляют рядом с бойцами внезапные взрывы и выстрелы."У нас очень мало времени на подготовку, у нас нет времени на рассусоливания. Поэтому весь наш боевой опыт сконцентрирован, сжат, лишнее отброшено. Мы не пишем планы конспектов, мы не делаем фотоотчеты, как это было принято раньше — мы действительно готовим людей. Да, жестко", — добавил командир.На обучение личного состава выделяют как минимум месяц: за это время боец должен научиться владеть оружием, оказывать первую помощь, правильно передвигаться на поле боя и многое другое.Отряд "Шторм" выполняет сложные разведывательные задачи в Донбассе. Среди людей, которых обучают инструкторы отряда, есть добровольцы и мобилизованные, идет и переподготовка имеющих боевой опыт.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221016/patriotizm-1824296589.html

https://ria.ru/20221028/spetsoperatsiya-1827396803.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, народная милиция днр, частичная мобилизация в россии