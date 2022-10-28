https://ria.ru/20221028/chaes-1827390190.html
МАГАТЭ отправит экспертов на ЧАЭС для оценки безопасности, заявил Гросси
МАГАТЭ отправит экспертов на ЧАЭС для оценки безопасности, заявил Гросси - РИА Новости, 28.10.2022
МАГАТЭ отправит экспертов на ЧАЭС для оценки безопасности, заявил Гросси
МАГАТЭ направит экспертов на Чернобыльскую АЭС в течение ближайших недель для оценки ситуации с безопасностью, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T01:24
2022-10-28T01:24
2022-10-28T01:24
в мире
рафаэль гросси
магатэ
чернобыльская аэс
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ООН, 28 окт - РИА Новости. МАГАТЭ направит экспертов на Чернобыльскую АЭС в течение ближайших недель для оценки ситуации с безопасностью, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси.Он также отметил, что звучали утверждения о том, что ЧАЭС может быть использована в провокации с "грязной бомбой". "Мы не видели такого", - сказал гендиректор МАГАТЭ.
https://ria.ru/20221026/zona-1827056174.html
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, чернобыльская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Чернобыльская АЭС
МАГАТЭ отправит экспертов на ЧАЭС для оценки безопасности, заявил Гросси
Гросси заявил, что МАГАТЭ отправит экспертов на ЧАЭС для оценки ситуации с безопасностью