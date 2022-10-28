https://ria.ru/20221028/chaes-1827390190.html

МАГАТЭ отправит экспертов на ЧАЭС для оценки безопасности, заявил Гросси

МАГАТЭ отправит экспертов на ЧАЭС для оценки безопасности, заявил Гросси - РИА Новости, 28.10.2022

МАГАТЭ отправит экспертов на ЧАЭС для оценки безопасности, заявил Гросси

МАГАТЭ направит экспертов на Чернобыльскую АЭС в течение ближайших недель для оценки ситуации с безопасностью, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T01:24

2022-10-28T01:24

2022-10-28T01:24

в мире

рафаэль гросси

магатэ

чернобыльская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589270631_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_3b979456b26bdca85a966ce168e61145.jpg

ООН, 28 окт - РИА Новости. МАГАТЭ направит экспертов на Чернобыльскую АЭС в течение ближайших недель для оценки ситуации с безопасностью, заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси.Он также отметил, что звучали утверждения о том, что ЧАЭС может быть использована в провокации с "грязной бомбой". "Мы не видели такого", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

https://ria.ru/20221026/zona-1827056174.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рафаэль гросси, магатэ, чернобыльская аэс