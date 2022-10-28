https://ria.ru/20221028/bomba-1827509844.html

России есть чем ответить Украине на "грязную бомбу", заявили в Госдуме

России есть чем ответить Украине на "грязную бомбу", заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.10.2022

России есть чем ответить Украине на "грязную бомбу", заявили в Госдуме

У России есть возможности ответить Украине, если страна использует провокацию с "грязной" бомбой, это не обязательно ядерное оружие, заявил первый... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:01

2022-10-28T14:01

2022-10-28T14:06

в мире

госдума рф

алексей чепа

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украина

ядерное оружие

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. У России есть возможности ответить Украине, если страна использует провокацию с "грязной" бомбой, это не обязательно ядерное оружие, заявил первый зампредседателя международного комитета Госдумы Алексей Чепа (СРЗП)."Одна из версий - это удар по России", - сказал политик в ходе пресс-конференции на тему: "Ядерные провокации на Украине: кому это нужно?" в рамках спецпроекта "Украинское досье". Мероприятие проходит на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня". По мнению законодателя, провокация может готовиться фактически, при этом мы, якобы, "сами совершим подрыв, чтобы обвинить Украину, самый главный сценарий".По мнению Чепы, России есть чем и как ответить Украине в этом случае, помимо ядерного оружия. Он также подчеркнул, что у Украины есть ядерные материалы, отработанные радиоактивные отходы от АЭС для создания "грязной" бомбы.В случае организации провокации на своей территории, когда удар, якобы, нанесла Россия, Украина может подготовить муляж российского боеприпаса для использования в этих целях и затем обломки предъявить экспертам, добавил он. В случае такого развития событий заражены могут быть не только территории России, Белоруссии, Украины и Молдавии, но и половины Европы, что чревато втягиванием в конфликт новых участников. "Что выгодно США и (Владимиру) Зеленскому, который понимает, что на нем отыграются все", - сказал политик.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу"."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни направятся в Киев и Желтые воды после предупреждений России о подготовке Украиной "грязной бомбы", а предварительные итоги посещения экспертов МАГАТЭ Украины могут быть в течение нескольких недель. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить на Украину экспертов после заявления РФ о создании Киевом "грязной бомбы". Позднее представитель МАГАТЭ заявила РИА Новости, что в организации получили приглашение Киева посетить Украину.

https://ria.ru/20221024/bomba-1826327325.html

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, госдума рф, алексей чепа, россия, украина, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр