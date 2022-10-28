https://ria.ru/20221028/bomba-1827410111.html

Япония не признает того, что Украина готовится использовать "грязную бомбу"

Япония не признает того, что Украина готовится использовать "грязную бомбу" - РИА Новости, 28.10.2022

Япония не признает того, что Украина готовится использовать "грязную бомбу"

Япония не признает того, что Украина готовится использовать "грязную бомбу", заявил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T09:06

2022-10-28T09:06

2022-10-28T09:06

есимаса хаяси

игорь кириллов

джеймс клеверли

украина

япония

киев

в мире

грязная бомба

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ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Япония не признает того, что Украина готовится использовать "грязную бомбу", заявил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси."Нам известно о высказывании президента (России Владимира) Путина на "Валдае".... С российской стороны были разные сигналы относительно ядерного оружия. У нашей страны возможность использования ядерного оружия вызывает серьезную обеспокоенность, запугивание ядерным оружием и его применение недопустимо. Наша страна не признает того, что, как настаивает Россия, Украина готовится использовать "грязную бомбу". Нам известно также, что... (Владимир) Зеленский это категорически отрицает. В любом случае, новая эскалация со стороны России недопустима", - сказал Хаяси, комментируя заявление президента России о том, что Россия никогда не говорила о применении ядерного оружия.В четверг президент Путин, выступая на дискуссионном клубе "Валдай", заявил о том, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу"."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни направятся в Киев и Желтые воды после предупреждений России о подготовке Украиной "грязной бомбы", а предварительные итоги посещения экспертов МАГАТЭ Украины могут быть в течение нескольких недель. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить на Украину экспертов после заявления РФ о создании Киевом "грязной бомбы". Позднее представитель МАГАТЭ заявила РИА Новости, что в организации получили приглашение Киева посетить Украину.

https://ria.ru/20221028/magate-1827391458.html

https://ria.ru/20221028/magate-1827392788.html

украина

япония

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есимаса хаяси, игорь кириллов, джеймс клеверли, украина, япония, киев, в мире, грязная бомба