https://ria.ru/20221028/bolnitsa-1827520576.html

В ГД внесли проект о праве родителей быть в больнице с детьми до восьми лет

В ГД внесли проект о праве родителей быть в больнице с детьми до восьми лет - РИА Новости, 28.10.2022

В ГД внесли проект о праве родителей быть в больнице с детьми до восьми лет

"Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить возрастной минимум для детей с четырех до восьми лет, родителям которых разрешается... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T14:23

2022-10-28T14:23

2022-10-28T14:23

общество

госдума рф

дети

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить возрастной минимум для детей с четырех до восьми лет, родителям которых разрешается пребывать в стационаре бесплатно, соответствующий законопроект имеется в распоряжении РИА Новости."Законопроектом предлагается увеличить этот возраст с 4 до 8 лет для создания комфортных психологических условий пребывания детей и родителей в стационарах медицинских организаций", - говорится в пояснительной записке к проекту.Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на расширение возможностей родителей, которые могут находиться с детьми в стационаре "без взимания платы за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания".

https://ria.ru/20221018/posobie-1824876050.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, госдума рф, дети