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В ГД внесли проект о праве родителей быть в больнице с детьми до восьми лет - РИА Новости, 28.10.2022
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В ГД внесли проект о праве родителей быть в больнице с детьми до восьми лет
В ГД внесли проект о праве родителей быть в больнице с детьми до восьми лет - РИА Новости, 28.10.2022
В ГД внесли проект о праве родителей быть в больнице с детьми до восьми лет
"Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить возрастной минимум для детей с четырех до восьми лет, родителям которых разрешается... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:23
2022-10-28T14:23
общество
госдума рф
дети
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить возрастной минимум для детей с четырех до восьми лет, родителям которых разрешается пребывать в стационаре бесплатно, соответствующий законопроект имеется в распоряжении РИА Новости."Законопроектом предлагается увеличить этот возраст с 4 до 8 лет для создания комфортных психологических условий пребывания детей и родителей в стационарах медицинских организаций", - говорится в пояснительной записке к проекту.Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на расширение возможностей родителей, которые могут находиться с детьми в стационаре "без взимания платы за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания".
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общество, госдума рф, дети
Общество, Госдума РФ, Дети
14:23 28.10.2022
 
В ГД внесли проект о праве родителей быть в больнице с детьми до восьми лет

В Госдуму внесли проект о праве родителей находиться в больнице с детьми до восьми лет

© Depositphotos.com / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Depositphotos.com / Surabky
Ребенок в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить возрастной минимум для детей с четырех до восьми лет, родителям которых разрешается пребывать в стационаре бесплатно, соответствующий законопроект имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается увеличить этот возраст с 4 до 8 лет для создания комфортных психологических условий пребывания детей и родителей в стационарах медицинских организаций", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на расширение возможностей родителей, которые могут находиться с детьми в стационаре "без взимания платы за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания".
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 14:33
Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей
 
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