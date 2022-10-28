https://ria.ru/20221028/armiya-1827600939.html

Путин поручил Шойгу внести коррективы в армию с учетом опыта спецоперации

Путин поручил Шойгу внести коррективы в армию с учетом опыта спецоперации - РИА Новости, 28.10.2022

Путин поручил Шойгу внести коррективы в армию с учетом опыта спецоперации

Исходя из опыта проведения спецоперации, необходимы коррективы всех компонентов Вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:17

2022-10-28T17:17

2022-10-28T18:06

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

сергей шойгу

владимир путин

россия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827598199_0:159:3070:1886_1920x0_80_0_0_a05800fa717b1889bf03dedabffb52b1.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Исходя из опыта проведения спецоперации, необходимы коррективы всех компонентов Вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин."Исходя из опыта проведения специальной военной операции нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил, включая Сухопутные войска", - сказал Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Также президент попросил в рамках ведомства проработать детали, связанные с этой работой."Договоримся так, что в декабре на ежегодной коллегии после всей этой работы, повторяю еще раз, в том числе на экспертном уровне, чтобы предложения были вами доложены и могли бы быть принятыми", - подчеркнул президент.Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации. Путин отмечал, что в ходе этой работы возникали сложности, после чего нужно сделать выводы и усовершенствовать систему.

https://ria.ru/20221028/voenkomaty-1827597339.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы рф, сергей шойгу, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии