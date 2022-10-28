https://ria.ru/20221028/armiya-1827600939.html
Путин поручил Шойгу внести коррективы в армию с учетом опыта спецоперации
Путин поручил Шойгу внести коррективы в армию с учетом опыта спецоперации - РИА Новости, 28.10.2022
Путин поручил Шойгу внести коррективы в армию с учетом опыта спецоперации
Исходя из опыта проведения спецоперации, необходимы коррективы всех компонентов Вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:17
2022-10-28T17:17
2022-10-28T18:06
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
сергей шойгу
владимир путин
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Исходя из опыта проведения спецоперации, необходимы коррективы всех компонентов Вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин."Исходя из опыта проведения специальной военной операции нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил, включая Сухопутные войска", - сказал Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Также президент попросил в рамках ведомства проработать детали, связанные с этой работой."Договоримся так, что в декабре на ежегодной коллегии после всей этой работы, повторяю еще раз, в том числе на экспертном уровне, чтобы предложения были вами доложены и могли бы быть принятыми", - подчеркнул президент.Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации. Путин отмечал, что в ходе этой работы возникали сложности, после чего нужно сделать выводы и усовершенствовать систему.
https://ria.ru/20221028/voenkomaty-1827597339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, сергей шойгу, владимир путин, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Россия, Частичная мобилизация в России
17:17 28.10.2022 (обновлено: 18:06 28.10.2022)
Путин поручил Шойгу внести коррективы в армию с учетом опыта спецоперации
Путин заявил о необходимости корректив в Вооруженных силах с учетом опыта спецоперации
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Исходя из опыта проведения спецоперации, необходимы коррективы всех компонентов Вооруженных сил РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Исходя из опыта проведения специальной военной операции нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил, включая Сухопутные войска", - сказал Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Также президент попросил в рамках ведомства проработать детали, связанные с этой работой.
"Договоримся так, что в декабре на ежегодной коллегии после всей этой работы, повторяю еще раз, в том числе на экспертном уровне, чтобы предложения были вами доложены и могли бы быть принятыми", - подчеркнул президент.
Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации. Путин отмечал, что в ходе этой работы возникали сложности, после чего нужно сделать выводы и усовершенствовать систему.