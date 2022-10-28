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Полпред ДФО оценил ситуацию на арктических границах России - РИА Новости, 28.10.2022
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Полпред ДФО оценил ситуацию на арктических границах России
Полпред ДФО оценил ситуацию на арктических границах России - РИА Новости, 28.10.2022
Полпред ДФО оценил ситуацию на арктических границах России
Складывающаяся на арктических границах России ситуация требует усиления береговой охраны и принятия ряда других превентивных мер, заявил вице-премьер – полпред... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:39
2022-10-28T16:51
юрий трутнев
россия
дальний восток
арктика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Складывающаяся на арктических границах России ситуация требует усиления береговой охраны и принятия ряда других превентивных мер, заявил вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.В пятницу Трутнев провёл заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, в повестке которого был вопрос обеспечения защиты и охраны государственной границы России в Арктической зоне."Текущая ситуация требует особого внимания к этому вопросу, в том числе усиления береговой охраны и ряда других превентивных мер", - сказал Трутнев на заседании.Он отметил, что "работать приходится в достаточно сложное время, когда продолжается специальная военная операция, а вместе с ней и беспрецедентное внешнеполитическое давление на нашу страну".Позже, ссылаясь на первого заместителя руководителя погранслужбы ФСБ, Трутнев рассказал журналистам, что никаких проблем с защитой арктических границ России нет."Были некоторые, скажем, пожелания связанные со сроками строительства необходимых для защиты рубежей нашей Родины судов. Такие поручения министерству промышленности даны, судостроительные корпорации тоже этим будут заниматься", - уточнил вице-премьер.
https://ria.ru/20221025/arktika-1826624173.html
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россия
дальний восток
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юрий трутнев, россия, дальний восток, арктика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Юрий Трутнев, Россия, Дальний Восток, Арктика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
16:39 28.10.2022 (обновлено: 16:51 28.10.2022)
 
Полпред ДФО оценил ситуацию на арктических границах России

Полпред ДФО Трутнев: текущая ситуация на арктических границах России требует принятия мер

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкВид на скалу "Рубини" с полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Вид на скалу Рубини с полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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Вид на скалу "Рубини" с полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Складывающаяся на арктических границах России ситуация требует усиления береговой охраны и принятия ряда других превентивных мер, заявил вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
В пятницу Трутнев провёл заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, в повестке которого был вопрос обеспечения защиты и охраны государственной границы России в Арктической зоне.
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Выдавить Россию из Арктики невозможно, заявил глава Минвостокразвития
"Текущая ситуация требует особого внимания к этому вопросу, в том числе усиления береговой охраны и ряда других превентивных мер", - сказал Трутнев на заседании.
Он отметил, что "работать приходится в достаточно сложное время, когда продолжается специальная военная операция, а вместе с ней и беспрецедентное внешнеполитическое давление на нашу страну".
Позже, ссылаясь на первого заместителя руководителя погранслужбы ФСБ, Трутнев рассказал журналистам, что никаких проблем с защитой арктических границ России нет.
"Были некоторые, скажем, пожелания связанные со сроками строительства необходимых для защиты рубежей нашей Родины судов. Такие поручения министерству промышленности даны, судостроительные корпорации тоже этим будут заниматься", - уточнил вице-премьер.
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Юрий ТрутневРоссияДальний ВостокАрктикаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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