https://ria.ru/20221028/arktika-1827578502.html

Полпред ДФО оценил ситуацию на арктических границах России

Полпред ДФО оценил ситуацию на арктических границах России - РИА Новости, 28.10.2022

Полпред ДФО оценил ситуацию на арктических границах России

Складывающаяся на арктических границах России ситуация требует усиления береговой охраны и принятия ряда других превентивных мер, заявил вице-премьер – полпред... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:39

2022-10-28T16:39

2022-10-28T16:51

юрий трутнев

россия

дальний восток

арктика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Складывающаяся на арктических границах России ситуация требует усиления береговой охраны и принятия ряда других превентивных мер, заявил вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.В пятницу Трутнев провёл заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, в повестке которого был вопрос обеспечения защиты и охраны государственной границы России в Арктической зоне."Текущая ситуация требует особого внимания к этому вопросу, в том числе усиления береговой охраны и ряда других превентивных мер", - сказал Трутнев на заседании.Он отметил, что "работать приходится в достаточно сложное время, когда продолжается специальная военная операция, а вместе с ней и беспрецедентное внешнеполитическое давление на нашу страну".Позже, ссылаясь на первого заместителя руководителя погранслужбы ФСБ, Трутнев рассказал журналистам, что никаких проблем с защитой арктических границ России нет."Были некоторые, скажем, пожелания связанные со сроками строительства необходимых для защиты рубежей нашей Родины судов. Такие поручения министерству промышленности даны, судостроительные корпорации тоже этим будут заниматься", - уточнил вице-премьер.

https://ria.ru/20221025/arktika-1826624173.html

https://ria.ru/20221022/rszo-1825837434.html

россия

дальний восток

арктика

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юрий трутнев, россия, дальний восток, арктика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество