https://ria.ru/20221027/zelenskiy-1827241521.html

Зеленский увеличил расходы на оборону на десять миллиардов долларов

Зеленский увеличил расходы на оборону на десять миллиардов долларов - РИА Новости, 27.10.2022

Зеленский увеличил расходы на оборону на десять миллиардов долларов

Владимир Зеленский увеличил бюджетные расходы на оборонный сектор более чем на 10 миллиардов долларов, следует из текста закона, опубликованного на сайте... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:26

2022-10-27T16:26

2022-10-27T16:26

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

олег устенко

сергей марченко

украина

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский увеличил бюджетные расходы на оборонный сектор более чем на 10 миллиардов долларов, следует из текста закона, опубликованного на сайте Верховной Рады Украины."Этим Законом, помимо прочего, по общему фонду государственного бюджета увеличены бюджетные назначения отдельным главным распорядителям средств государственного бюджета - субъектам сектора национальной безопасности и обороны, в целом на 386,9 миллиардов гривен (10,48 миллиарда долларов по курсу нацбанка Украины - ред.)", - говорится в документе.Львиная доля от этой суммы полагается министерству обороны. В документе указано, что министерство получит 9,9 миллиарда долларов. На втором месте МВД, на третьем - Служба Безопасности Украины. Также указаны главное управление разведки, госспецсвязь и управление госохраны.Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны. Министр финансов Сергей Марченко говорил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20221027/zelenskiy-1827161062.html

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владимир зеленский, олег устенко, сергей марченко, украина, верховная рада украины, в мире