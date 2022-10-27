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В Днепропетровской области уничтожили завод по производству взрывчатки - РИА Новости, 27.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/zavod-1827180635.html
В Днепропетровской области уничтожили завод по производству взрывчатки
В Днепропетровской области уничтожили завод по производству взрывчатки - РИА Новости, 27.10.2022
В Днепропетровской области уничтожили завод по производству взрывчатки
Российские военные в районе Павлограда в Днепропетровской области уничтожили украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:53
2022-10-27T14:28
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские военные в районе Павлограда в Днепропетровской области уничтожили украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и пороха, сообщили в Министерство обороны России."В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ", — говорится в сводке военного ведомства.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:53 27.10.2022 (обновлено: 14:28 27.10.2022)
 
В Днепропетровской области уничтожили завод по производству взрывчатки

В Днепропетровской области уничтожили завод по производству топлива, взрывчатки и порохов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСаперы утилизируют порох, предназначенный для использования в снарядах
Саперы утилизируют порох, предназначенный для использования в снарядах - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Саперы утилизируют порох, предназначенный для использования в снарядах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские военные в районе Павлограда в Днепропетровской области уничтожили украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и пороха, сообщили в Министерство обороны России.
"В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ", — говорится в сводке военного ведомства.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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