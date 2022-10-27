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В Днепропетровской области уничтожили завод по производству взрывчатки

В Днепропетровской области уничтожили завод по производству взрывчатки - РИА Новости, 27.10.2022

В Днепропетровской области уничтожили завод по производству взрывчатки

Российские военные в районе Павлограда в Днепропетровской области уничтожили украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:53

2022-10-27T13:53

2022-10-27T14:28

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские военные в районе Павлограда в Днепропетровской области уничтожили украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и пороха, сообщили в Министерство обороны России."В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ", — говорится в сводке военного ведомства.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

днепропетровская область

россия

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днепропетровская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)