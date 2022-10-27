https://ria.ru/20221027/zakharova-1827207346.html

Захарова назвала заморозку российских активов в ЕС воровством

Захарова назвала заморозку российских активов в ЕС воровством - РИА Новости, 27.10.2022

Захарова назвала заморозку российских активов в ЕС воровством

Заморозку российских активов в Европе нужно называть "воровством", причем это не первый год существующее явление, и ЕС нацелен не просто на средства частных... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:00

2022-10-27T15:00

2022-10-27T15:00

мария захарова

урсула фон дер ляйен

россия

европа

украина

евросоюз

еврокомиссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806868597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_956347079f4f2da30d8c2557135b3494.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Заморозку российских активов в Европе нужно называть "воровством", причем это не первый год существующее явление, и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что цель ЕС - не только заморозка, но и конфискация российских активов, но при этом для их изъятия и использования, в том числе восстановления на нужды Украины, нужна правовая база, которой пока нет."А это не заморозка, это воровство, мы убедительно просим представителей Европейского союза прекратить словесные манипуляции и называть вещи своими именами. Не надо больше говорить о заморозке и о перераспределении, надо просто говорить: воруют. Намерены в ЕС воровать и дальше", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что цель ЕС - не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе.Евросоюз еще с 2014 года в рамках санкционного давления "штампует" многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, напомнила она."Не первый год существующее явление, и такой практике не первый год откровенно попустительствует высшая судебная власть Евросоюза - суд ЕС. Он отказывается защищать собственность россиян, по сути открыто декларируя примат политической целесообразности над законом", - подчеркнула представитель МИД.В ЕС, похоже, нацелились не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ, добавила она."Грабеж средь бела дня, воровство", - резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20221020/doklad-1825416380.html

https://ria.ru/20221027/sobchak-1827128053.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария захарова, урсула фон дер ляйен, россия, европа, украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире