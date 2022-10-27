https://ria.ru/20221027/zakharova-1827207346.html
Захарова назвала заморозку российских активов в ЕС воровством
Захарова назвала заморозку российских активов в ЕС воровством - РИА Новости, 27.10.2022
Захарова назвала заморозку российских активов в ЕС воровством
Заморозку российских активов в Европе нужно называть "воровством", причем это не первый год существующее явление, и ЕС нацелен не просто на средства частных... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:00
2022-10-27T15:00
2022-10-27T15:00
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Заморозку российских активов в Европе нужно называть "воровством", причем это не первый год существующее явление, и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что цель ЕС - не только заморозка, но и конфискация российских активов, но при этом для их изъятия и использования, в том числе восстановления на нужды Украины, нужна правовая база, которой пока нет."А это не заморозка, это воровство, мы убедительно просим представителей Европейского союза прекратить словесные манипуляции и называть вещи своими именами. Не надо больше говорить о заморозке и о перераспределении, надо просто говорить: воруют. Намерены в ЕС воровать и дальше", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что цель ЕС - не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе.Евросоюз еще с 2014 года в рамках санкционного давления "штампует" многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, напомнила она."Не первый год существующее явление, и такой практике не первый год откровенно попустительствует высшая судебная власть Евросоюза - суд ЕС. Он отказывается защищать собственность россиян, по сути открыто декларируя примат политической целесообразности над законом", - подчеркнула представитель МИД.В ЕС, похоже, нацелились не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ, добавила она."Грабеж средь бела дня, воровство", - резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20221020/doklad-1825416380.html
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мария захарова, урсула фон дер ляйен, россия, европа, украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Мария Захарова, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Европа, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Захарова назвала заморозку российских активов в ЕС воровством
Захарова: заморозку российских активов в Европе нужно называть воровством
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Заморозку российских активов в Европе нужно называть "воровством", причем это не первый год существующее явление, и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила, что цель ЕС - не только заморозка, но и конфискация российских активов, но при этом для их изъятия и использования, в том числе восстановления на нужды Украины
, нужна правовая база, которой пока нет.
"А это не заморозка, это воровство, мы убедительно просим представителей Европейского союза прекратить словесные манипуляции и называть вещи своими именами. Не надо больше говорить о заморозке и о перераспределении, надо просто говорить: воруют. Намерены в ЕС воровать и дальше", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что цель ЕС - не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе.
Евросоюз еще с 2014 года в рамках санкционного давления "штампует" многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, напомнила она.
"Не первый год существующее явление, и такой практике не первый год откровенно попустительствует высшая судебная власть Евросоюза - суд ЕС. Он отказывается защищать собственность россиян, по сути открыто декларируя примат политической целесообразности над законом", - подчеркнула представитель МИД.
В ЕС, похоже, нацелились не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ, добавила она.
"Грабеж средь бела дня, воровство", - резюмировала Захарова.