https://ria.ru/20221027/vzyatka-1827264671.html

МВД Дагестана проверит видео с предполагаемым взяточником

МВД Дагестана проверит видео с предполагаемым взяточником - РИА Новости, 27.10.2022

МВД Дагестана проверит видео с предполагаемым взяточником

МВД Дагестана проведёт проверку по видео, на котором полицейский, предположительно, берет взятку с автовладельца и дает ему сдачу с 5-тысячной купюры, сообщает... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:16

2022-10-27T17:16

2022-10-27T17:16

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МАХАЧКАЛА, 27 окт — РИА Новости. МВД Дагестана проведёт проверку по видео, на котором полицейский, предположительно, берет взятку с автовладельца и дает ему сдачу с 5-тысячной купюры, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором полицейский в служебном автомобиле, предположительно, берет взятку с водителя в пять тысяч рублей и дает сдачу. Видео сопровождается комментариями местных жителей, которые снимают видео на телефон с балкона: "Смотри-смотри! Пять штук взял. За это лишение идет же. Смотри, сдачу дал! Опасный, я тебе говорю. Черт!""Сегодня в ходе мониторинга сети интернет была выявлена видеозапись, на которой запечатлены кадры возможной противоправной деятельности сотрудника ГИБДД в городе Хасавюрте. Руководством МВД по республике Дагестан по данному факту назначено проведение проверки", — говорится в сообщении.По информации ведомства, устанавливаются обстоятельства произошедшего, после чего материал будет направлен в следственные органы. В случае выявления состава преступления причастные сотрудники полиции будут уволены.

https://realty.ria.ru/20221025/taganrog-1826597905.html

https://ria.ru/20221021/mchs-1825597414.html

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