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МВД Дагестана проверит видео с предполагаемым взяточником - РИА Новости, 27.10.2022
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МВД Дагестана проверит видео с предполагаемым взяточником
МВД Дагестана проверит видео с предполагаемым взяточником - РИА Новости, 27.10.2022
МВД Дагестана проверит видео с предполагаемым взяточником
МВД Дагестана проведёт проверку по видео, на котором полицейский, предположительно, берет взятку с автовладельца и дает ему сдачу с 5-тысячной купюры, сообщает... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:16
2022-10-27T17:16
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 27 окт — РИА Новости. МВД Дагестана проведёт проверку по видео, на котором полицейский, предположительно, берет взятку с автовладельца и дает ему сдачу с 5-тысячной купюры, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором полицейский в служебном автомобиле, предположительно, берет взятку с водителя в пять тысяч рублей и дает сдачу. Видео сопровождается комментариями местных жителей, которые снимают видео на телефон с балкона: "Смотри-смотри! Пять штук взял. За это лишение идет же. Смотри, сдачу дал! Опасный, я тебе говорю. Черт!""Сегодня в ходе мониторинга сети интернет была выявлена видеозапись, на которой запечатлены кадры возможной противоправной деятельности сотрудника ГИБДД в городе Хасавюрте. Руководством МВД по республике Дагестан по данному факту назначено проведение проверки", — говорится в сообщении.По информации ведомства, устанавливаются обстоятельства произошедшего, после чего материал будет направлен в следственные органы. В случае выявления состава преступления причастные сотрудники полиции будут уволены.
https://realty.ria.ru/20221025/taganrog-1826597905.html
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происшествия, хасавюрт, гибдд мвд рф, россия, республика дагестан, мвд по республике дагестан
Происшествия, Хасавюрт, ГИБДД МВД РФ, Россия, Республика Дагестан, МВД по Республике Дагестан
17:16 27.10.2022
 
МВД Дагестана проверит видео с предполагаемым взяточником

МВД Дагестана проверит видео, где полицейский взял пять тысяч рублей у автовладельца

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 окт — РИА Новости. МВД Дагестана проведёт проверку по видео, на котором полицейский, предположительно, берет взятку с автовладельца и дает ему сдачу с 5-тысячной купюры, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором полицейский в служебном автомобиле, предположительно, берет взятку с водителя в пять тысяч рублей и дает сдачу. Видео сопровождается комментариями местных жителей, которые снимают видео на телефон с балкона: "Смотри-смотри! Пять штук взял. За это лишение идет же. Смотри, сдачу дал! Опасный, я тебе говорю. Черт!"
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"Сегодня в ходе мониторинга сети интернет была выявлена видеозапись, на которой запечатлены кадры возможной противоправной деятельности сотрудника ГИБДД в городе Хасавюрте. Руководством МВД по республике Дагестан по данному факту назначено проведение проверки", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, устанавливаются обстоятельства произошедшего, после чего материал будет направлен в следственные органы. В случае выявления состава преступления причастные сотрудники полиции будут уволены.
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ПроисшествияХасавюртГИБДД МВД РФРоссияРеспублика ДагестанМВД по Республике Дагестан
 
 
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