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Узбекистан одобрил взаимодействие спецслужб стран Центральной Азии и ЕС - РИА Новости, 27.10.2022
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Узбекистан одобрил взаимодействие спецслужб стран Центральной Азии и ЕС
Узбекистан одобрил взаимодействие спецслужб стран Центральной Азии и ЕС - РИА Новости, 27.10.2022
Узбекистан одобрил взаимодействие спецслужб стран Центральной Азии и ЕС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил наладить взаимодействие по линии спецслужб и правоохранительных органов стран Центральной Азии и ЕС для обмена... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:29
2022-10-27T18:29
в мире
шавкат мирзиеев
шарль мишель
центральная азия
астана
европейский совет
евросоюз
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил наладить взаимодействие по линии спецслужб и правоохранительных органов стран Центральной Азии и ЕС для обмена информацией и совместного противодействия современным угрозам, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского лидера.Мирзиёев в четверг в Астане принял участие в первом саммите "ЕС- Центральная Азия" с участием лидеров стран региона и президента Европейского совета Шарля Мишеля."Президент Узбекистана особо отметил, что ключевым направлением сотрудничества является обеспечение региональной безопасности… Исходя из международной практики было предложено наладить взаимодействие по линии наших спецслужб и правоохранительных органов для обмена информацией и совместного противодействия современным угрозам", - говорится в сообщении по итогам саммита.Мирзиёев высоко оценил практическое содействие Евросоюза в рамках совместных программ по борьбе с терроризмом, радикализмом и экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком и другими общими вызовами.Глава Узбекистана также отметил схожесть взглядов сторон по вопросу афганского урегулирования. Мирзиёев напомнил, что узбекская сторона регулярно оказывает гуманитарную помощь афганскому народу, не прекращает поставки электроэнергии, нефтепродуктов и продовольствия, не останавливает транзитные перевозки грузов через нашу страну в направлении Афганистана."Указано на готовность продолжить плодотворное сотрудничество с европейскими партнерами в использовании потенциала логистического и образовательного хабов в нашем приграничном городе Термезе", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221027/otnosheniya-1827233609.html
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в мире, шавкат мирзиеев, шарль мишель, центральная азия, астана, европейский совет, евросоюз, узбекистан
В мире, Шавкат Мирзиеев, Шарль Мишель, Центральная Азия, Астана, Европейский совет, Евросоюз, Узбекистан
18:29 27.10.2022
 
Узбекистан одобрил взаимодействие спецслужб стран Центральной Азии и ЕС

Президент Мирзиеев: следует наладить взаимодействие спецслужб стран Центральной Азии и ЕС

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев . Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 27 окт - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил наладить взаимодействие по линии спецслужб и правоохранительных органов стран Центральной Азии и ЕС для обмена информацией и совместного противодействия современным угрозам, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского лидера.
Мирзиёев в четверг в Астане принял участие в первом саммите "ЕС- Центральная Азия" с участием лидеров стран региона и президента Европейского совета Шарля Мишеля.
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"Президент Узбекистана особо отметил, что ключевым направлением сотрудничества является обеспечение региональной безопасности… Исходя из международной практики было предложено наладить взаимодействие по линии наших спецслужб и правоохранительных органов для обмена информацией и совместного противодействия современным угрозам", - говорится в сообщении по итогам саммита.
Мирзиёев высоко оценил практическое содействие Евросоюза в рамках совместных программ по борьбе с терроризмом, радикализмом и экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком и другими общими вызовами.
Глава Узбекистана также отметил схожесть взглядов сторон по вопросу афганского урегулирования. Мирзиёев напомнил, что узбекская сторона регулярно оказывает гуманитарную помощь афганскому народу, не прекращает поставки электроэнергии, нефтепродуктов и продовольствия, не останавливает транзитные перевозки грузов через нашу страну в направлении Афганистана.
"Указано на готовность продолжить плодотворное сотрудничество с европейскими партнерами в использовании потенциала логистического и образовательного хабов в нашем приграничном городе Термезе", - добавили в пресс-службе.
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В миреШавкат МирзиеевШарль МишельЦентральная АзияАстанаЕвропейский советЕвросоюзУзбекистан
 
 
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